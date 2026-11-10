جنگ ایران و خسارت اقتصادی تنگه هرمز به کشورهای خلیج فارس

جنگ ایران با بلاتکلیفی طولانی، اقتصاد عربستان، امارات، عراق و قطر را زیر فشار گذاشته و انسداد تنگه هرمز بیشترین ضربه را به درآمدهای نفتی وارد کرده است.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که برخلاف ادعاهای اولیه واشنگتن طولانی شده، به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصادی منطقه تبدیل شده است. ناظران منطقه نسبت به تداوم بلاتکلیفی این جنگ و وخامت اوضاع اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار می‌دهند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در ابتدای جنگ گفته بود مدت آن تنها به چند هفته می‌رسد، اما اکنون بیش از هشت ماه از آغاز آن می‌گذرد. در همین حال، دموکرات‌های پیروز در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا خواستار پایان فوری جنگ ایران شده‌اند.

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بلاتکلیفی جنگ ایران و تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف آن

رایزنی‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره تشدید شده است، اما توافق به سادگی در دسترس نیست. اخبار متناقض و تأیید و تکذیب‌های مکرر در این زمینه فراوان است.

به نظر می‌رسد ختم جنگ به آن سادگی که دموکرات‌ها مدعی هستند، ممکن نیست. از سوی دیگر، ادامه جنگ می‌تواند بحران منطقه را وخیم‌تر کند و این نگرانی از چشم ناظران اروپایی و منطقه‌ای دور نمانده است.

مقامات اروپایی بارها از پیچیدگی مذاکرات با تهران سخن گفته و تأکید کرده‌اند که توافق سریع دور از انتظار است.

انور قرقاش و پیامدهای نااطمینانی برای اقتصاد منطقه

انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک شیخ محمد بن‌زاید آل‌نهیان، رئیس امارات متحده عربی، هشدار داده که منطقه ممکن است با دوره‌ای طولانی از نبود قطعیت روبه‌رو شود. این هشدار را خبرگزاری رویترز به نقل از او منتشر کرده است.

قرقاش در کنفرانس ژئوپلیتیکی ابوظبی گفته باید برای دوره‌ای طولانی از عدم قطعیت آماده شد؛ دوره‌ای که در آن حل‌وفصل قطعی و نظم پایدار منطقه‌ای قابل پیش‌بینی نیست. به گفته او، دستیابی به حل‌وفصل سیاسی جامع میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ دشوار به نظر می‌رسد.

خسارت تنگه هرمز به اقتصاد عربستان و امارات

جنگ و انسداد تنگه هرمز خسارت هنگفتی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وارد کرده است. شواهد منتشرشده درباره عربستان و امارات نشان می‌دهد این آسیب در شاخص‌های کلان اقتصادی دیده می‌شود.

المانیتور گزارش داده اقتصاد عربستان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۸ درصد کوچک‌تر شده و در سه‌ماهه سوم این شاخص ۳.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد عربستان سعودی، حمله به تأسیسات انرژی و انسداد تنگه هرمز درآمدهای نفتی این کشور را در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ حدود ۴۰ درصد کاهش داده است؛ پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۲۰.

در همین مدت، کسری بودجه عربستان با جهش ۱۴۵ درصدی به ۸۴ میلیارد ریال سعودی رسیده است. در امارات، خبرگزاری امارات (WAM) به نقل از مرکز فدرال رقابت‌پذیری و آمار (FCSC) گزارش داده تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری با کاهش ۲.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۷۶.۹ میلیارد درهم رسیده است.

فعالیت‌های غیرنفتی امارات نیز در سه‌ماهه دوم ۱.۱ درصد کاهش یافت. صندوق بین‌المللی پول در ژوئیه اعلام کرد رشد کلی اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۶ اندکی کمتر از سال ۲۰۲۵ خواهد بود، زیرا نبود قطعیت بر بخش‌های گردشگری، حمل‌ونقل، تجارت و املاک و مستغلات اثر منفی می‌گذارد.

مؤسسه رتبه‌بندی مودیز گزارش داده اقتصاد امارات در آستانه بزرگ‌ترین انقباض خود طی چهار دهه اخیر قرار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۶ ممکن است حدود هفت درصد کاهش یابد. این رقم بدترین عملکرد اقتصادی امارات از سال ۱۹۸۶ به شمار می‌رود، سالی که اقتصاد این کشور بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول ۱۹.۳ درصد کوچک شده بود.

مودیز علت این پیش‌بینی را کاهش ۲۳ درصدی تولید هیدروکربن‌ها، همراه با انقباض محدود در فعالیت‌های غیرنفتی، کاهش اعتماد اقتصادی و افت گردشگری عنوان کرده است. این مؤسسه پیش‌بینی می‌کند اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۷ با رشد ۱۳ درصدی روبه‌رو شود، رشدی که ناشی از بهبود تجارت از طریق تنگه هرمز و افزایش تولید نفت خواهد بود.

مودیز همچنین تثبیت رتبه اعتباری امارات را به دلیل استحکام بنیان‌های مالی و اعتباری این کشور، درآمد سرانه بالا، اقتصاد متنوع و توانایی جذب شوک‌های اقتصادی، و همچنین قدرت نهادهای حکومتی و کارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی در مسیر تنوع‌بخشی، ارزیابی کرده است.

عراق و قطر؛ خسارت جنگ ایران به صادرات انرژی

فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، گفته بسته‌شدن تنگه هرمز تاکنون بیش از ۶۰ میلیارد دلار به صادرات نفت این کشور خسارت وارد کرده است. این کشور به درآمدهای نفتی و تنگه هرمز وابستگی درخور توجهی دارد.

حسین در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره گفته بغداد با آمریکا به تفاهم‌نامه‌ای برای صادرات محموله‌های نفتی این کشور از طریق تنگه هرمز دست یافته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در برخی مقاطع جنگ، صادرات نفت عراق تقریبا به صفر رسیده بود.

خسارت جنگ به صادرات نفت و اقتصاد عراق به حدی بوده که برخی مقامات اروپایی نسبت به بروز دوباره ناامنی در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. قطر نیز به‌عنوان سومین صادرکننده بزرگ گاز جهان در نیمه اول سال جاری میلادی ۴۲ درصد از درآمدهای خود را از دست داده است.

گزارش‌های یادشده نشان می‌دهد پیامدهای اقتصادی جنگ ایران فراتر از خود ایران و آمریکا رفته و درآمدهای نفت و گاز کشورهای منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.