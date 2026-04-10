جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی: فاجعه انسانی و پیامدهای ویرانگر

درگیری خونین آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، فاجعهای انسانی را رقم زده است. این نبرد، که از نظر وسعت و تأثیرات ویرانگر بیسابقه است، هزاران قربانی غیرنظامی داشته و دهها هزار نفر را زخمی و آواره کرده است. طبق گزارشهای متعددی که از منابع مختلف منتشر شده، ایران و لبنان بیش از سایر مناطق، متحمل خسارات سنگینی شدهاند، اگرچه اسرائیل نیز از این جنگ بینصیب نمانده و متحمل تلفات و آسیبهای گستردهای شده است.
سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری، از جمله کمیته بینالمللی صلیب سرخ، با ابراز نگرانی از وضعیت غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، خواستار رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه و حفاظت از جان مردم شدهاند. میرجانا اسپولیاریک ایگر، رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ، با تأکید بر این موضوع، هشدار داده است که نباید اجازه داد جهان به سمتی برود که مرگ بر زندگی ترجیح داده شود، اما این هشدارها از سوی برخی از رهبران سیاسی، از جمله دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و حاکمان جمهوری اسلامی، چندان مورد توجه قرار نگرفت.\بر اساس گزارشهای میدانی، ایران بیشترین ضربه را متحمل شده است. حمله به یک مدرسه در شهر میناب، که در نخستین روزهای جنگ رخ داد، یکی از مرگبارترین حوادث این درگیری بوده و منجر به کشته شدن تعداد زیادی از دانشآموزان و معلمان شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گزارش داده است که از آغاز جنگ تا پایان مارس، بیش از ۲۱۰۰ غیرنظامی در ایران کشته و نزدیک به ۲۸ هزار نفر زخمی شدهاند. این آمار تکاندهنده، تنها بخشی از رنج و مصیبتی است که مردم ایران متحمل شدهاند. علاوه بر تلفات جانی، زیرساختهای غیرنظامی، از جمله مدارس، مراکز درمانی، خانهها، جادهها و پلها، نیز آسیب جدی دیدهاند یا به طور کامل تخریب شدهاند. این وضعیت باعث شده است که میلیونها نفر آواره شوند و خانههای خود را ترک کنند. سازمان ملل تخمین میزند که تا ۳.۲ میلیون نفر در دو هفته نخست جنگ، در داخل ایران آواره شدهاند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نسبت به افزایش نیازهای انسانی این آوارگان هشدار داده و خواستار کمکهای فوری و گسترده برای آنها شده است.\درگیریها در لبنان نیز فاجعهای انسانی به بار آورده است. از اوایل مارس، درگیریها میان حزبالله و اسرائیل شدت گرفته و منجر به کشته شدن ۱۴۶۱ نفر، از جمله ۱۲۹ کودک، شده است. حملات اخیر اسرائیل به لبنان، از شدیدترین حملات از آغاز جنگ بوده و باعث آوارگی بیش از یک میلیون نفر شده است. این آوارگان در شرایط دشواری در اردوگاهها زندگی میکنند و با خطر بیماریهای جدی روبهرو هستند. سازمان جهانی بهداشت نسبت به افزایش شدید نیاز به کمکهای روانپزشکی هشدار داده است. همچنین، دسترسی به خدمات درمانی با مشکل مواجه شده است، زیرا ۹۲ حمله به مراکز درمانی ثبت شده و بسیاری از این مراکز ناچار به کاهش یا توقف خدمات شدهاند. سازمان جهانی بهداشت خواستار حفاظت از بیمارستانها، کادر درمان و بیماران شده و تأکید کرده که حمله به مراکز درمانی نباید به یک روند عادی تبدیل شود. در اسرائیل نیز، جنگ تلفات و خسارات قابل توجهی برجای گذاشته است. وزارت بهداشت این کشور اعلام کرده که تنها در یک شبانهروز ۱۴۸ مجروح به بیمارستانها منتقل شدهاند و مجموع مجروحان به بیش از ۶۵۰۰ نفر رسیده است. امارات متحده عربی، جمهوری اسلامی را به تجاوز و فریب دیپلماتیک متهم کرده و خواستار پرداخت غرامت از سوی ایران شده است. جنگ، خسارات اقتصادی سنگینی را نیز به همراه داشته و صنعت گردشگری خاورمیانه را با زیانهای فراوانی روبهرو کرده است. این در حالی است که اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه میدهد و خطر آتشبس را تهدید میکند. آلمان نیز پس از توافق آتشبس میان آمریکا و ایران، اعلام کرده است که قصد دارد مذاکرات مستقیم با تهران را از سر بگیرد
