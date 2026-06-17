جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران: توافق آمریکا و ایران و پیامدهای آن

توافق آمریکا و ایران در جنگ علیه ایران و پیامدهای آن در منطقه و جهان. توافق آمریکا و ایران در جنگ علیه ایران و پیامدهای آن در منطقه و جهان.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. این جنگ در پی کشته شدن علی خامنه‌ای و دیگر مقامات حکومت ایران بود.

چهل روز بعد، تهران و واشنگتن بر سر آتش‌بسی دو‌هفته‌ای توافق کردند که سپس تمدید شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد) با انتشار پیامی از نهایی شدن توافق با تهران خبر داد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای دستیابی به توافق با آمریکا برای پایان جنگ را تایید کرد.

بر اساس گزارش‌ها، ونس، استیو ویتکاف و جرد کوشنر قرار است روز جمعه ۲۹ خرداد با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ژنو دیدار کنند. آنها در این دیدار درباره مراحل بعدی توافق که قرار است مطابق با تفاهم‌نامه تدوین شوند، گفت‌وگو خواهند کرد.

خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعات منابع آگاه گزارش داده است که در چارچوب توافق برنامه‌ریزی‌شده میان آمریکا و ایران، یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی این کشور در نظر گرفته شده است. یک منبع آگاه که نامش فاش نشده، به خبرگزاری رویترز گفت که تاکنون درباره بیش از نیمی از این مبلغ، تعهدهای لازم داده شده است. هدف از تاسیس این صندوق ایجاد انگیزه اقتصادی برای هر دو طرف جهت نهایی‌سازی توافق عنوان شده است.

آمریکا و ایران روز یکشنبه ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) بر سر چارچوب پایان دادن به درگیری‌ای که از ماه فوریه ادامه داشته، به توافق رسیدند و اکنون برای امضای آن در روز جمعه ۱۹ ژوئن آماده می‌شوند. شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا برای مشارکت در این صندوق اعلام آمادگی کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها قرار است در بخش‌های انرژی، لجستیک، صنعت و حمل‌ونقل انجام شود.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء، شامگاه سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن) با صدور بیانیه‌ای هشدار‌آمیز ادعا کرد که ارتش اسرائیل طی دو روز گذشته، پس از اعلام پایان جنگ از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، ۸۴ این قرارگاه در ادامه با لحنی تهدیدآمیز هشدار داده است که در صورت ادامه اینگونه اقدامات، اسرائیل باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشد. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تفاهم‌نامه ایران با آمریکا شامل لبنان هم می‌شود اما در سوی مقابل، اسرائیل ضمن رد این موضوع می‌گوید که موضوع لبنان ربطی به توافق ندارد.

در ادامه، صدراعظم آلمان گفت که این توافق فرصتی بزرگ برای ثبات منطقه و بهبود اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. او به کاهش قیمت نفت و رشد بازارهای سهام اشاره کرد. او همچنین افزود که این توافق پایدار خواهد ماند. در نهایت، ترامپ گفت که ایران می‌خواهد توافق کند و ایرانی‌ها حاضرند کارهایی انجام دهند که دو ماه پیش حاضر به انجام آن‌ها نبودند.

فریدریش مرتس گفت که مطمئن نیست این جنگ به تغییر رژیم منجر شود. او گفت که آنچه اکنون در جریان است، چه با هدف اعلام‌شده تغییر حکومت و چه بدون آن، برای همه بازیگران خطرناک است. توافق ایران و آمریکا چه ارمغانی برای مردم ایران خواهد داشت؟ پایان منازعه با آمریکا و فرصتی برای تنفس یا استحکام حکومت؟

بحران در تنگه هرمز باعث شده تا ترکیه، پروژه احیای راه‌آهن بین عربستان و اروپا را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهد. آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اعلام کرد ۷۰ نفر از کارکنان خود در غزه را اخراج کرده است. دادستانی آلمان: حماس قصد حمله تروریستی در اروپا را داشته است. آغاز مذاکرات برای عضویت اوکراین و مولداوی در اتحادیه اروپا.

پیش از اجلاس گروه هفت در اویان فرانسه، چندین هزار نفر در شهر ژنو سوئیس دست به تظاهرات اعتراضی زدند.





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