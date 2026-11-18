بررسی جزئیات حمله آمریکا به تاسیسات فردو و مواضع دونالد ترامپ درباره ایران و تنش‌های ژئوپلیتیک در دیدار با پوتین و شی جین‌پینگ.

دونالد ترامپ در آستانه نخستین نشست سه‌جانبه با شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین در شنژن چین اعلام کرد که برای پایان دادن به جنگ با حکومت ایران از کمک این رهبران استفاده نخواهد کرد. او در این گفت‌وگو تاکید کرد که ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و به هیچ کمکی برای درگیری با ایران نیاز ندارد.

رییس‌جمهوری آمریکا در مصاحبه با فاکس‌نیوز ادعا کرد که نیروی دریایی، هوایی و پدافند هوایی ایران را شکست داده‌اند. پیش‌تر دونالد ترامپ گفته بود که قصد دارد با روسای جمهوری چین و روسیه درباره ایران، اوکراین، خلع سلاح هسته‌ای، تجارت و اقتصاد گفت‌وگو کند، اما اکنون بر استقلال نظامی آمریکا در قبال تهران تاکید دارد.

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جزئیات حمله هوایی به تاسیسات فردو

بر اساس گزارش مجله ایر اند اسپیس فورسز در هجدهم نوامبر دو هزار و بیست و شش، دو خلبان بمب‌افکن پس از ساعت‌ها پرواز متوجه شناسایی تهران در تاریکی شب شدند. این روایت مربوط به عملیات چکش نیمه‌شب است که در آن دو بمب سی هزار پوندی به سوی تاسیسات فردو رها شد و انفجاری به بلندی یک ساختمان ده طبقه در کوهستان ایجاد کرد.

این ماموریت با مشارکت حدود یکصد و بیست و پنج هواپیمای جنگنده و سوخت‌رسان انجام شد. هفت بمب‌افکن بومی دو از پایگاه وایتمن در میزوری برای انجام حمله اصلی برخاستند و برای پنهان نگه داشتن هدف، گروهی از بمب‌افکن‌ها در پروازهای انحرافی شرکت کردند.

مکانیسم عملیات و تغییر استراتژی حمله

برنامه‌ریزی آمریکا برای حمله به فردو تقریبا هم‌زمان با آغاز ساخت این تاسیسات در سال دو هزار و نه شروع شد. تحلیلگران اطلاعاتی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای متوجه ساخت‌وساز غیرمعمول در کوهستان جنوب غربی تهران شدند و باراک اوباما همان سال وجود این مرکز را علنی کرد.

طرح حمله تا ساعت‌های آخر تغییر می‌کرد و آغاز حملات اسرائیل در سیزدهم ژوئن برابر با بیست و سوم خرداد، ارزیابی آمریکا از تهدیدهای پدافندی را تغییر داد. ژنرال دن کین رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد که حکومت ایران نیز در روزهای منتهی به حمله کوشید بخش‌هایی از تاسیسات فردو را با بتن بپوشاند.

واکنش‌های دیپلماتیک و تنش‌های ژئوپلیتیک

قرار است دونالد ترامپ، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین ساعت دو و سی دقیقه بعدازظهر پنجشنبه نوزدهم نوامبر به وقت محلی در شنژن دیدار کنند. این نشست در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه اپک برگزار می‌شود و آخرین برنامه دونالد ترامپ پیش از بازگشت به کشورش است.

مقام‌های آمریکایی و تحلیلگران احتمال دستیابی به توافقی عمده را کم می‌دانند. وال استریت ژورنال گزارش داده بود که ولادیمیر پوتین ماه گذشته پیشنهاد برگزاری نشستی سه‌جانبه برای گفت‌وگو درباره پایان جنگ اوکراین را مطرح کرده است.

پیامدهای اقتصادی و امنیتی برای کاربران

دونالد ترامپ پیش از نشست با شی جین‌پینگ درباره هوش مصنوعی صحبت کرده است. دو روز پیش از آن، واشینگتن از مقررات تازه‌ای برای محدود کردن دسترسی چین به تراشه‌های پیشرفته آمریکایی از طریق مراکز داده در کشورهای دیگر خبر داده بود.

بر اساس مقررات تازه، مراکز داده خارج از آمریکا که توان پردازشی قابل‌توجهی در اختیار شرکت‌های مستقر در چین می‌گذارند، نود روز فرصت دارند مجوز صادرات آمریکا را دریافت کنند. وزارت خارجه چین اعلام کرد که برای حفاظت از منافع خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

تجزیه و تحلیل آینده تنش‌های منطقه‌ای

حضور ولادیمیر پوتین در کنار روسای جمهوری آمریکا و چین هم‌زمان با ادامه جنگ اوکراین است. وال استریت ژورنال گزارش داده بود که ولادیمیر پوتین ماه گذشته پیشنهاد برگزاری نشستی سه‌جانبه را مطرح کرده بود.

نشست شنژن به‌ویژه در روسیه با کنفرانس یالتا در سال یک هزار و نهصد و چهل و پنج مقایسه شده است. کرملین این مقایسه را رد کرد اما اعلام داشت دیدار سه رهبر بر تحولات جهانی تاثیر مهمی خواهد گذاشت.

پاسخ اوکراین و تحلیلگران به نشست سه‌جانبه

ولودیمیر زلنسکی رییس‌جمهوری اوکراین ماه گذشته اعلام کرد که نمی‌خواهد نشست به یالتای دو، سه یا چهار و تقسیم دوباره حوزه‌های نفوذ بینجامد. این موضع نشان‌دهنده نگرانی کی‌یف از تصمیم‌گیری‌های قدرت‌های بزرگ درباره سرنوشت اوکراین است.

کریگ سینگلتون تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به رویترز گفت که عکس مشترک می‌تواند به سود هر سه رهبر باشد. با این حال، اختلاف‌هایشان بر سر اوکراین، ایران، تسلیحات هسته‌ای و تجارت توافق بر سر دستور کار را دشوار می‌کند.