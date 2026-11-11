تحلیل نقش فناوری‌های بدون سرنشین در ایمن‌سازی تنگه هرمز پس از دستگیری ربات آمریکایی توسط ایران و کاهش ریسک جانی.

عبور از تنگه هرمز با وجود امنیت‌های موجود، همچنان یکی از خطرناک‌ترین مسیرهای دریایی برای کشتی‌ها محسوب می‌شود. استیو کامرون، افسر پیشین ناوگان بازرگانی ، بر این باور است که این عبور تنها زمانی امکان‌پذیر است که ناخدا و خدمه حاضر به پذیرش خطرات باشند. بیمه خطرات جنگی تنها یک الزام قانونی است و تصمیم نهایی در دستان ناخداست.

تهدیدات پنهان زیر سطح آب و فناوری مین‌ها

تهدید اصلی در تنگه هرمز از آسمان نیست، بلکه از زیر سطح آب سر می‌زند. مین‌های مدرن در بستر دریا قرار دارند و با تشخیص سیگنال صوتی یا مغناطیسی منفجر می‌شوند. این انفجارها موج فشاری ایجاد می‌کنند که می‌تواند کیل یا تیر اصلی کشتی را منهدم سازد. برخی مین‌ها می‌توانند روی آب شناور بمانند یا با نیروی محرکه به سمت هدف حرکت کنند.

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ایان مک‌فارلین از گروه دفاعی فرانسوی تالس، مین‌های دریایی را روشی بسیار ارزان برای جنگ دریایی می‌داند. او اشاره می‌کند که نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا به‌خوبی از این هزینه پایین آگاه است. صرف احتمال حضور این مین‌ها می‌تواند یک ناوگان نفتکش را از تردد باز دارد.

نقش ایالات متحده و سقوط ربات اندوریل

نیروهای ایرانی در اوایل سپتامبر یک زیردریایی خودکار و بدون سرنشین آمریکایی را از آب‌های تنگه هرمز بیرون کشیدند. پنتاگون اعلام کرد این ربات از نوع شناور زیرسطحی فوق‌بزرگ بدون سرنشین و ساخت شرکت آمریکایی اندوریل بوده است. این دستگاه از مدل‌های قدیمی محسوب می‌شود و فاقد تجهیزات طبقه‌بندی‌شده است.

ویلیام لاپتون، تحلیلگر امور دریایی در گروه شفرد، وقوع این رویداد را در مقایسه با اسیر شدن نیروهای انسانی، اتفاقی بسیار کم‌اهمیت می‌داند. این یکی از دلایل اصلی استفاده گسترده از شناورهای بدون سرنشین در عملیات‌های حساس است.

تحول به سمت رباتیک و کاهش تلفات انسانی

شناسایی سنتی مین‌ها نیازمند شناورهایی با حدود ۸۰ ملوان بود. اکنون سامانه‌های خودکار تنها به ۲۰ نفر نیرو نیاز دارند که به صورت نوبتی در مراکز خشکی کار می‌کنند. در جریان جنگ عراق در سال ۲۰۰۳، نیروی دریایی آمریکا از ربات اژدرشکل رموس ۱۰۰ استفاده کرد که در عمق ۳۰ متر عمل می‌کرد و بار سخت اسکن بستر دریا را از دوش غواصان برداشت.

درگیری اخیر در خلیج فارس آزمونی برای سامانه‌های پیشرفته‌تر بود. ارتش آمریکا جزئیات اندکی منتشر می‌کند اما تصاویری از شناورهای مین‌یاب دیده شده است. داده‌های ذخیره‌شده در رایانه‌های این ربات‌ها قابل پاک‌سازی از راه دور است و احتمال می‌رود این کار درباره ربات دست‌گیر شده نیز انجام شده باشد.

همکاری تالس با ناتو و آینده کشف مین

همکاری میان شرکت تالس، نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا و نیروی دریایی فرانسه منجر به ساخت شناور رباتیک سطحی شد. این شناور مجهز به حسگرهای سونار است که در اصل برای صنایع نفت و گاز توسعه یافته بود. این دستگاه یک محفظه مستطیلی پنج متری را با خود یدک می‌کشد.

سامانه از هوش مصنوعی برای ایجاد نمای سه‌بعدی از بستر دریا استفاده می‌کند تا هر چیزی که شبیه مین باشد را شناسایی کند. استیو پرست، پژوهگر موسسه سلطنتی خدمات متحد، تأیید می‌کند که این سامانه‌ها هزینه کمتری دارند. او اشاره می‌کند که ربات‌های آمریکایی می‌توانند مین را منهدم کنند یا محل آن را علامت‌گذاری نمایند.