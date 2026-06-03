در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و در پی آن، شماری از اصلیترین مقامات حکومت ایران از جمله علی خامنهای کشته شدند.
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و در پی آن، شماری از اصلیترین مقامات حکومت ایران از جمله علی خامنهای کشته شدند.
چهل روز بعد، تهران و واشنگتن بر سر آتشبسی دوهفتهای توافق کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واپسین ساعات باقیمانده از این آتشبس اعلام کرد که به درخواست شماری از مقامهای پاکستان، از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی را بهطور موقت متوقف و آتشبس را تمدید کرده است. در هفتههای گذشته تنش میان دو کشور بر سر کنترل تنگه هرمز بالا گرفته است.
تهران از زمان آغاز جنگ تا کنون این آبراه مهم بینالمللی را مسدود کرده است؛ اقدامی که بویژه بهدلیل پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی، به تنش میان تهران و بسیاری از دیگر کشورها نیز انجامیده است. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایراناصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، با انتشار مطلبی در شبکههای اجتماعی، گزارشی از وضعیت جسمانی خواهرش پس از ملاقات خانواده با او در روز سهشنبه ۱۲ خرداد (۲ ژوئن) ارائه کرده است.
به گفته اصغر سپهری روند درمان خواهرش از مهر ۱۴۰۲، زمانی که پس از عمل قلب باز و با وجود تشخیص پزشکی قانونی از بخش مراقبتهای ویژه به زندان بازگردانده شد، همواره تحت کنترل و تصمیم مسئولان زندان بوده است؛ از تأمین داروها و انتخاب پزشک گرفته تا اعزام برای معاینات پزشکی. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان اخیرا اعلام کردهاند که بسیاری از داروهای قلبی مورد نیاز فاطمه سپهری به دلیل افزایش قیمت و کمبود، دیگر قابل تهیه نیستند.
اصغر سپهری همچنین از تشدید مشکلات گوارشی خواهرش خبر داده و گفته است که فاطمه سپهری حدود چهار ماه است از عوارض شدید گوارشی رنج میبرد. به گفته او، فاطمه سپهری در ملاقات اخیر از درد شدید معده شکایت داشته و طی چهار روز گذشته تقریبا قادر به غذا خوردن نبوده است. بر اساس این گزارش، پزشک زندان برای او سونوگرافی معده تجویز کرده، اما هنوز زمان اجرای این دستور پزشکی از سوی مسئولان زندان مشخص نشده است. فاطمه سپهری در شهریور ۱۴۰۱ و همزمان با آغاز اعتراضا
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