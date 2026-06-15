جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد که در پی آن، شماری از اصلیترین مقامات حکومت ایران از جمله علی خامنهای کشته شدند.
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد که در پی آن، شماری از اصلیترین مقامات حکومت ایران از جمله علی خامنهای کشته شدند.
چهل روز بعد، تهران و واشنگتن بر سر آتشبسی دوهفتهای توافق کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واپسین ساعات باقیمانده از این آتشبس اعلام کرد که به درخواست شماری از مقامهای پاکستان، از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی را بهطور موقت متوقف و آتشبس را تمدید کرد. آمریکا شامگاه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی ارتش این کشور، اهدافی را در خاک ایران مورد حمله قرار داد.
جمهوری اسلامی نیز در واکنش شماری از پایگاههای آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داد. افزون بر این، در هفتههای گذشته تنش میان دو کشور بر سر کنترل تنگه هرمز نیز بالا گرفته است. تهران از زمان آغاز جنگ تا کنون این آبراه مهم بینالمللی را مسدود کرده است؛ اقدامی که بهویژه بهدلیل پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی، به تنش میان تهران و بسیاری از دیگر کشورها نیز انجامیده است.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری آمریکا، گفت توافق صلح پیشنهادی میان واشینگتن و تهران میتواند از دستیابی ایران به سلاح هستهای جلوگیری کند. جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری آمریکا، از توافق گزارششده میان آمریکا و ایران استقبال کرد و آن را تحولی دانست که میتواند خاورمیانه را برای دههها تغییر دهد. او در گفتوگو با فاکسنیوز گفت مراسم امضای این توافق قرار است روز جمعه در ژنو سوئیس برگزار شود و خود او انتظار دارد در این مراسم حضور داشته باشد.
ونس همچنین گفت ممکن است دونالد ترامپ نیز در این مراسم شرکت کند. ونس گفت این توافق به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای کمک خواهد کرد، هزینه انرژی را پایین میآورد و ثباتی بلندمدت برای منطقه به همراه خواهد داشت. او افزود آمریکا با این توافق خواهد توانست نه فقط در کوتاهمدت، بلکه در بلندمدت هم هزینه انرژی را کاهش دهد
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، جمهوری اسلامی ایر