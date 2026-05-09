جنگ و بحران دارو در ایران

جنگ و تحریمهای اقتصادی و بانکی به رهبری امریکا، شرایط را برای تهیه دارو در ایران بسیار دشوارتر کردهاند. کمبود داروها و فرآوردههای مورد نیاز بیماران و گروههای خاص، موضوع تازهای نیست، اما دو موج جنگ در فاصله کمتر از هشت ماه، اوضاع را از قبل بسیار پیچیدهتر کرده است.
سهیلا صدیقی-جنگ چه 12 روزه و چه 40 روزه با خودش بحران میآورد، بحرانهایی که زندگی عادی افراد را تحت تاثیر قرار میدهد. یکی از این بحرانها، مساله دارو است که هر چند با کمبود و قحطی مواجه نشد، اما افرادی که مخاطبان داروهای خاصتر بودند را با چالش مواجه کرد؛ چالشی که اغلب مردم از آن با عنوان افزایش فزاینده قیمت دارو یاد میکنند.
به گزارش اعتماد، «لیلا»؛ یک دختر شش ماهه دارد که دچار حساسیت به پروتئین گاوی است. او تنها یکی از هزاران نوزادی است که به دلایل ژنتیکی نمیتواند شیر مادر یا شیرخشک معمولی مصرف کند و جزو گروههای حساس طبقهبندی میشود. شیرخشک این نوزادان عموما در ایران وارداتی است و حالا با بسته شدن مسیرهای واردات کالا به ایران، یکی از اولین گروههایی که دچار اضطراب شدهاند، بچههایی هستند که در معرض گرسنگی قرار دارند
