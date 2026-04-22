تحلیلگر آمریکایی معتقد است جنگ، جمهوری اسلامی را رادیکال‌تر کرده اما در عین حال، حذف آن را نیز تسهیل نموده است و ترامپ باید تندروهای باقی‌مانده را هدف قرار دهد.

تحلیلگر ارشد اندیشکده آمریکن انترپرایز، مایکل روبین، در مقاله‌ای به بررسی تاثیر جنگ بر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. او معتقد است که جنگ ، رژیم را رادیکال‌تر کرده اما در عین حال، حذف آن را نیز تسهیل نموده است.

روبین استدلال می‌کند که تندروها معمولاً آخرین افراد باقی‌مانده در چنین شرایطی هستند و دونالد ترامپ باید به خواسته‌ی آن‌ها برای ادامه جنگ تا سر حد مرگ پاسخ دهد. او به این نکته اشاره می‌کند که ترامپ پیش‌تر ادعا کرده است که تغییر رژیم در ایران را آغاز کرده و رهبران جدید ایران معقول‌تر خواهند بود. روبین با اشاره به وضعیت رهبران ارشد ایران، بیان می‌کند که بسیاری از آن‌ها یا در کما هستند یا فوت کرده‌اند.

او به طور خاص به مجتبی خامنه‌ای اشاره می‌کند و معتقد است که این افراد قادر به پاسخگویی نیستند. در مورد محمدباقر قالیباف، او را فردی جاه‌طلب می‌داند که هم نقش «پلیس خوب» را در برابر «پلیس بد» احمد وحیدی ایفا می‌کند و هم به دنبال حفظ منافع مالی خود است. روبین تاکید می‌کند که جنگ برای کسب‌وکار قالیباف مضر است. با این حال، او معتقد است که ترامپ در ارزیابی خود اغراق می‌کند، اما منتقدان او نیز زیاده‌روی می‌کنند.

بسیاری استدلال می‌کنند که با کشته شدن رهبران ارشد، رژیم رادیکال‌تر شده است، زیرا تندروها اکنون کنترل سطوح بالای جمهوری اسلامی را در دست دارند. روبین در رد این دیدگاه، دو نکته را برجسته می‌کند: اول اینکه افرادی که در بمباران‌های آمریکا و اسرائیل کشته شدند، یا در سرکوب مشارکت داشتند یا از آن دفاع می‌کردند. او به علی خامنه‌ای، محمد پاکپور، اسماعیل خطیب و مجید خادمی به عنوان نمونه اشاره می‌کند.

دوم اینکه میانه‌روها پیش از جنگ، قدرت و اراده لازم برای ایجاد تغییر در جمهوری اسلامی را نداشتند. وعده‌های نادرست آن‌ها و خوش‌بینی بیش از حد تحلیلگران غربی، باعث پیشرفت برنامه هسته‌ای و ادامه سرکوب داخلی شد. روبین همچنین به این نکته اشاره می‌کند که سرکوب در ایران همزمان با مذاکرات دیپلماتیک افزایش یافت، زیرا دستگاه امنیتی رژیم می‌خواست به مردم نشان دهد که وعده‌های گفت‌وگو صرفاً برای مصرف خارجی است.

او سپاه پاسداران را مشکل اصلی می‌داند و معتقد است که هیچ اصلاح تدریجی یا «گفت‌وگوی تمدن‌ها» نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد که سپاه برای حفاظت از رژیم در برابر دشمنان خارجی و داخلی ایجاد شده است. روبین تاکید می‌کند که هر راهبردی که به شکاف در سپاه منجر نشود، محکوم به شکست است.

او معتقد است که ایجاد شکاف در سپاه غیرممکن نیست، زیرا این سازمان یکپارچه نیست و بسیاری از اعضای آن صرفاً به دنبال پول و امتیاز هستند. در نتیجه، طبیعی است که تندروها آخرین افراد باقی‌مانده باشند، همانطور که در کامبوج تحت حکومت خمرهای سرخ رخ داد. روبین پیشنهاد می‌کند که ترامپ نباید منتظر ارائه یک پیشنهاد واحد بماند یا در دام بازی‌های «پلیس خوب/پلیس بد» رژیم بیفتد، بلکه باید تمام تندروهای باقی‌مانده را بدون ملاحظه هدف قرار دهد.

او خواستار حذف افرادی مانند قالیباف، وحیدی، ذوالقدر، المالکی و العامری شده است. روبین در پایان، پیشنهاد برگزاری «دادگاه تهران» را مطرح می‌کند، جایی که اعضای سپاه به اتهام سرکوب و اعدام‌های علنی محاکمه شوند.

همزمان، گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه پنتاگون به کنگره آمریکا اطلاع داده است که ایران ممکن است حداقل ۲۰ مین در تنگه هرمز و اطراف آن کار گذاشته باشد که برخی از آن‌ها با استفاده از فناوری جی‌پی‌اس و از راه دور فعال می‌شوند





