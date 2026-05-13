بررسی جامع راهیابی اسرائیل به فینال یوروویژن در میان اعتراضات شدید، تحلیل نمایش خیرهکننده فنلاند و بررسی قوانین سختگیرانه جدید رایگیری.
مسابقات آواز یوروویژن که همواره به عنوان یکی از بزرگترین و پربینندهترین رویدادهای موسیقی در جهان شناخته میشود، در سال ۲۰۲۶ بار دیگر تبدیل به میدانی برای تقابل هنر و سیاست شد.
در این دوره، اسرائیل با اجرای نوام بتان، خواننده ۲۸ ساله که آهنگ پاپ عاشقانه و ملایمی به نام 'میشل' را روی صحنه برد، موفق شد به فینال این رقابتهای معتبر راه یابد. با این حال، فضای شاد و جشنگونهای که معمولاً بر این مسابقات حاکم است، در سالهای اخیر به دلیل تنشهای شدید سیاسی و حملات اسرائیل به نوار غزه به شدت دگرگون شده است.
این وضعیت تا حدی پیش رفت که پنج کشور، از جمله ایرلند که پیشینهای درخشان با هفت عنوان قهرمانی در این رویداد دارد، تصمیم گرفتند مسابقات سال ۲۰۲۶ را به طور کامل تحریم کنند تا صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند. اجرای نوام بتان در مرحله نیمهنهایی که روز سهشنبه برگزار شد، با واکنشهای متناقض و متلاطم تماشاگران همراه بود.
در حالی که بخشی از جمعیت با فریاد زدن نام او از این هنرمند حمایت میکردند، گروهی دیگر با صدای بلند او را هو کردند و شعارهای ضد اسرائیلی سر دادند که فضای ورزشگاه وینر اشتادهال در وین را متشنج کرد. نوام بتان پیش از حضور روی صحنه در گفتگو با نشریه جروزالم پست اعلام کرده بود که هدف اصلی او تمرکز بر موسیقی است و قصد دارد هرگونه انتقاد یا واکنش منفی را نادیده بگیرد تا بتواند بهترین اجرای خود را ارائه دهد.
نکerns نکته قابل توجه این بود که پخشکننده اتریشی اوآراف، که میزبان این برنامه بود، صراحتاً اعلام کرد که هیچگونه سانسوری روی واکنشهای حضار اعمال نخواهد کرد و صدای اعتراضات را همانگونه که هست به گوش بینندگان میرساند. در بیانیهای مشترک که توسط سازمان پخش اتریشی و ایبییو (برگزارکنندگان یوروویژن) منتشر شد، اشاره گردید که یکی از تماشاگران به دلیل نزدیکی بیش از حد به میکروفون، نظرات شخصی خود را با صدای بلند در زمان آمادهسازی و اجرای آهنگ اسرائیل بیان کرده است.
این فرد در نهایت به دلیل ایجاد مزاحمت برای سایر تماشاگران و برهم زدن نظم صحنه، توسط نیروهای امنیتی از ورزشگاه خارج شد. در این مرحله از رقابتها، ده کشور موفق شدند بلیت حضور در فینال بزرگ روز شنبه را به دست آورند که در میان آنها نامهای بلژیک، کرواسی، فنلاند، یونان، اسرائیل، لیتوانی، لهستان، صربستان و سوئد به چشم میخورد.
در مقابل، ستاره مشهور بریتانیایی، بوی جورج، که به عنوان نوازنده مهمان در تیم سن مارینو حضور داشت، نتوانست از سد رایگیری روز سهشنبه عبور کند و با ناامیدی از رقابتها کنار رفت. در جبهه دیگر رقابتها، دو هنرمند فنلاندی به نامهای پیت پارکونن و لیندا لامپنیوس با اجرای آهنگ پرشور و آتشین خود به نام 'لیکینهایتین' یا همان 'شعلهافکن'، توجه همگان را به خود جلب کردند و در حال حاضر به عنوان شانس اصلی پیروزی در فینال شناخته میشوند.
آنچه اجرای آنها را متمایز کرد، شکستن یکی از قوانین سختگیرانه یوروویژن بود؛ چرا که به لیندا لامپنیوس، نوازنده ویولن کنسرت کلاسیک، اجازه داده شد تا ویولن گاگلیانو قرن نوزدهمی خود را به صورت زنده روی صحنه بنوازد. این اتفاق بسیار نادر است و تنها دومین بار از سال ۱۹۹۸ است که اجازه استفاده از ساز زنده در این سطح از مسابقات صادر میشود.
علاوه بر جنجالهای سیاسی و هنری، سازمان برگزارکننده یوروویژن برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در رایگیری که در سال ۲۰۲۵ رخ داده بود، قوانین جدید و سختگیرانهای را وضع کرده است. بر اساس این مقررات جدید، هر بیننده تنها مجاز است ۱۰ بار رای دهد، در حالی که این رقم پیش از این ۲۰ بار بود.
همچنین برای رای دادن از طریق پلتفرمهای آنلاین، ارائه جزئیات کارت اعتباری الزامی شده است تا از ایجاد حسابهای جعلی و رایهای سازمانیافته جلوگیری شود و عدالت در انتخاب برنده نهایی برقرار گردد. اکنون تمام نگاهها به فینال بزرگ دوخته شده است تا مشخص شود کدام کشور توان خواهد کرد جام قهرمانی را بالای سر ببرد
یوروویژن ۲۰۲۶ نوام بتان موسیقی پاپ جنجالهای سیاسی فنلاند