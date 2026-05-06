در نشست مشترک مجلس و وزیر ارتباطات، ادعاهای جنجالی درباره تبدیل قطع اینترنت به منبع درآمد و زیان ۱۵ میلیون دلاری کسب‌وکارهای دیجیتال مطرح شد و بر لزوم تسریع در تکمیل شبکه ملی اطلاعات تأکید گردید.

در یک نشست پرتنش و جنجالی که با حضور هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون صنایع و معادن و ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، موضوعات زیرساختی و فنی اینترنت جای خود را به بحث‌های سیاسی و ادعاهای تکان‌دهنده داد.

این جلسه که در ابتدا با هدف بررسی عملکرد وزارت ارتباطات در ایام بحران و جنگ تشکیل شده بود، به سرعت به محیطی برای طرح انتقادات شدید تبدیل شد. وزیر ارتباطات در ابتدای جلسه با ارائه گزارشی سعی کرد تصویری مثبت از مدیریت بحران ارائه دهد و مدعی شد که با حضور میدانی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان، زیرساخت‌های ارتباطی کشور حتی در سخت‌ترین شرایط فشار و آسیب، پایداری خود را حفظ کرده‌اند.

او تأکید کرد که اقدامات پیشگیرانه در استان‌های مسافرپذیر مانع از فروپاشی شبکه در زمان تراکم جمعیت شد و اگرچه برخی سایت‌ها آسیب دیدند، اما این خسارات به گونه‌ای مدیریت شدند که کاربران عادی در زندگی روزمره خود تغییری احساس نکنند. هاشمی همچنین اشاره کرد که اپراتورهای ارتباطی در این بازه زمانی رقابت‌های تجاری را کنار گذاشته و بر تداوم خدمات متمرکز شدند تا ارتباطات ملی دچار اختلال گسترده نشود.

با این حال، فضای جلسه زمانی تغییر کرد که نمایندگان مجلس وارد بحث شدند و از گزارش‌های دولتی فراتر رفتند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن ضمن قدردانی از تلاش‌های فنی، به مشکلات عمیق کسب‌وکارهای دیجیتال اشاره کرد و خواستار پاسخگویی دقیق درباره میزان حملات سایبری و دلیل تداوم برخی محدودیت‌ها شد. نقطه اوج تنش‌ها زمانی رخ داد که نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه آمارهای تکان‌دهنده، از زیان‌های مالی هنگفت برای بخش خصوصی خبر داد.

او برآورد کرد که در یک بازه زمانی کوتاه، اختلالات و محدودیت‌های اینترنتی منجر به خسارتی حدود ۱۵ میلیون دلاری برای کسب‌وکارهای آنلاین شده است. این نماینده با هشدار درباره خطرات اجرای اینترنت طبقاتی و ایجاد تبعیض در دسترسی به اطلاعات، ادعایی جنجالی را مطرح کرد که باعث سکوت و سپس واکنش شدید حاضران شد. او به شایعاتی اشاره کرد مبنی بر اینکه قطع اینترنت در برخی سطوح به یک منبع درآمد تبدیل شده است.

هرچند این ادعا مستندات رسمی در جلسه ارائه نشد، اما باعث شد پرسش‌های جدی درباره شفافیت سیاست‌گذاری‌های ارتباطی و انگیزه‌های پشت پرده اختلالات در فضای مجازی مطرح شود. در ادامه این نشست، بحث‌ها به سمت آینده استراتژیک فضای مجازی ایران و پروژه شبکه ملی اطلاعات سوق یافت. نمایندگانی چون علیرضا سلیمی بر اهمیت بومی‌سازی زیرساخت‌ها تأکید کردند و پرسیدند که اگر زیرساخت‌های داخلی وجود نداشت، هزینه وابستگی در شرایط جنگی چقدر می‌شد.

در این میان، بحث بر سر میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در جریان بود که ارقام متناقضی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مطرح شد. رضا تقی‌پور، وزیر اسبق ارتباطات، در این بخش یادآور شد که اگر شبکه ملی وجود نداشت، بسیاری از خدمات حیاتی کشور در زمان قطع اینترنت بین‌الملل به طور کامل متوقف می‌شد، اما او هشدار داد که مسیر فعلی هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد و بدون تقویت سکوهای داخلی و ایجاد جایگزین‌های قدرتمند برای پلتفرم‌های جهانی، اتصال پایدار و مستقل محقق نخواهد شد.

همچنین پیشنهاداتی برای ایجاد یک سکوی ملی در مقیاس جهانی مطرح شد تا وابستگی به ابزارهای خارجی کاهش یابد و بازار غیررسمی فیلترشکن‌ها که نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های فعلی است، از بین برود. در بخش پایانی، مصطفی طاهری با نگاهی راهبردیانه‌تر اشاره کرد که ایران از نظر فنی در مدیریت اینترنت داخلی در شرایط بحران، تجربه‌ای کم‌سابقه در سطح جهان کسب کرده و در این حوزه آبرومند عمل نموده است.

با این حال، او هشدار داد که اگر مدیریت ادراک عمومی درست نباشد، تمام دستاوردهای فنی توسط نارضایتی‌های اجتماعی بی‌اثر خواهد شد. در نهایت، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، با تأکید بر اینکه اینترنت دیگر یک کالای لوکس نیست بلکه نیازی غیرقابل انکار است، خواستار مدیریت مستقل فضای ارتباطی شد. او تأکید کرد که وابستگی در این حوزه یک نقطه آسیب‌پذیری استراتژیک است و تکمیل شبکه ملی اطلاعات باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی در پایان از وزیر ارتباطات خواست تا گزارشی جامع و صادقانه از تمامی کاستی‌ها، نقاط ضعف و خسارات وارده به بخش خصوصی تهیه کند تا مجلس بتواند بر اساس داده‌های واقعی تصمیم‌گیری کند. این گزارش اکنون نه تنها یک سند فنی، بلکه یک سند سیاسی-اجتماعی است که می‌تواند مسیر سیاست‌های ارتباطی ایران در سال‌های آینده را تعیین کند





