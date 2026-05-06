جنجال جدید در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶؛ تلاش برای حذف تیم ملی ایران و جایگزینی با ایتالیا

پائولو زامپولی، از چهرههای نزدیک به دونالد ترامپ، مدعی شد که با رئیس فیفا برای جایگزینی تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی ایتالیا در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ تماس گرفته است.
در حالی که جامعه فوتبال جهان منتظر برگزاری یکی از بزرگترین رویدادهای ورزش ی قرن یعنی جام جهانی ۲۰۲۶ است، خبرهای تکاندهندهای از سوی نزدیکان سیاسی در ایالات متحده منتشر شده است که میتواند تعادلات ورزش ی و دیپلماتیک را تحت تاثیر قرار دهد.
پائولو زامپولی، که به عنوان یکی از افراد نزدیک به دونالد ترامپ شناخته میشود، در اظهاراتی جنجالی مدعی شده است که با هدف بررسی امکان جایگزینی تیم ملی فوتبال ایران در این رقابتها، با جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا همان فیفا، تماس برقرار کرده است. زامپولی در گفتگو با رسانه معتبر گاتزتا دلو اسپورت ایتالیا بیان کرد که این اقدام با حمایت مستقیم ترامپ صورت گرفته است.
او استدلال میکند که قوانین فعلی فیفا در رابطه با نحوه جایگزینی تیمی که به هر دلیلی نتواند در مسابقات حضور یابد، دارای ابهامات قانونی بسیاری است و همین موضوع راه را برای رایزنیهای سیاسی و ورزشی باز کرده است. در ادامه این رایزنیهای بحثبرانگیز، زامپولی معتقد است که اگر به هر دلیلی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت نکند یا شرایط حضورش فراهم نشود، ایتالیا بهترین گزینه برای پر کردن این خلاء است.
او با اشاره به تاریخچه درخشان فوتبال ایتالیا و چهار عنوان قهرمانی این کشور در جام جهانی، تاکید کرد که آتزوری از نظر ردهبندی جهانی و اعتبار ورزشی، شایستهترین تیمی است که در میان تیمهای حذف شده قرار دارد و میتواند کیفیت رقابتها را ارتقا بخشد. این موضوع در حالی مطرح میشود که ایتالیا در سالهای اخیر با ناکامیهای دردناکی در مسیر صعود به جام جهانی مواجه شده بود و حالا برخی چهرههای نزدیک به قدرت در آمریکا تلاش میکنند تا از طریق کانالهای غیررسمی و فشار سیاسی، راهی برای بازگشت این تیم به بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان پیدا کنند، حتی اگر این به معنای حذف یک تیم واجد شرایط باشد.
اما نکته قابل تامل در اظهارات زامپولی، پیوند زدن مسائل ورزشی به تنشهای سیاسی میان ایران و ایالات متحده است. او مدعی شده است که حتی در صورت حضور رسمی تیم ملی ایران در مسابقات، موضوع ورود هواداران ایرانی به خاک آمریکا و دریافت ویزا با توجه به شرایط پیچیده سیاسی فعلی، میتواند به یک چالش بزرگ تبدیل شود.
این دیدگاه نشان میدهد که تلاشها برای حذف ایران تنها به مسائل فنی فوتبال محدود نمیشود، بلکه ریشه در دیدگاههای سیاسی خاصی دارد که میخواهد از حضور نمایندگان ایران در میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک جلوگیری کند. زامپولی با تاکید بر اینکه پرونده جایگزینی احتمالی ایران همچنان باز است، سعی دارد فشار را بر فیفا افزایش دهد تا راهکارهای جایگزینی را بررسی کند، هرچند که این اقدام با اصول انصاف ورزشی و قوانین شفاف مسابقات در تضاد است.
با این حال، باید به خاطر داشت که این اولین بار نیست که چنین درخواستهایی مطرح میشود. پیش از این نیز برخی از چهرههای نزدیک به حلقه سیاسی ترامپ خواستار حذف ایران و جایگزینی آن با ایتالیا یا تیمهای دیگر شده بودند، اما این درخواستها با واکنش قاطع فیفا و مسئولان کشورهای میزبان روبرو شد.
فیفا همواره بر این اصل تاکید کرده است که صلاحیت حضور در جام جهانی تنها از طریق رقابتهای ورزشی و نتایج در مرحله مقدماتی تعیین میشود و هیچ دخالت سیاسی یا فشار خارجی نمیتواند جایگزین نتایج زمین فوتبال شود. بنابراین، علیرغم ادعاهای زامپولی و تلاشهای او برای متقاعد کردن اینفانتینو، احتمال پذیرش چنین درخواستی بسیار کم است، زیرا پذیرش آن به معنای تخریب اعتبار فیفا و پذیرش دخالتهای سیاسی در ورزش جهانی خواهد بود که میتواند منجر به اعتراضات گسترده در سراسر جهان گردد
