جنجال داوری در لیگ نخبگان آسیا؛ شباب الاهلی خواهان تکرار مسابقه شد

گل قانونی شباب الاهلی در نیمه نهایی لیگ نخبگان آسیا با تصمیم بحث برانگیز VAR مردود اعلام شد. باشگاه اماراتی به این تصمیم اعتراض کرده و خواستار تکرار مسابقه شده است.

در یک مسابقه نیمه نهایی پر جنجال در لیگ نخبگان آسیا ، تیم شباب الاهلی امارات با تصمیم بحث برانگیز داوری ویدیویی، از رسیدن به فینال بازماند.

گل تساوی این تیم در دقایق پایانی توسط گیلهرمه به ثمر رسید، اما پس از بررسی طولانی توسط VAR، به دلیل اختلاف زمانی بسیار کم بین خروج بازیکن ژاپنی و شروع بازی توسط الاهلی، مردود اعلام شد. این تصمیم، که بسیاری آن را تفسیر سخت‌گیرانه و غیرمنصفانه از قانون می‌دانند، خشم هواداران و مسئولان شباب الاهلی را برانگیخته است. باشگاه الاهلی به این تصمیم اعتراض رسمی کرده و خواستار بررسی مجدد صحنه و حتی تکرار مسابقه شده است.

این اعتراض به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ارسال شده و تیم در هتل محل اقامت خود منتظر پاسخ نهایی است. در حالی که امکان تکرار مسابقه از نظر قانونی وجود دارد، سابقه نشان می‌دهد AFC معمولاً در چنین مواردی به محرومیت داور بسنده می‌کند. این پرونده، سوالات مهمی را در مورد تفسیر قوانین فوتبال و نقش VAR در تصمیم‌گیری‌های حساس مطرح می‌کند.

بسیاری معتقدند که در چنین موقعیت‌های مرزی، باید روح بازی و جریان طبیعی مسابقه نیز در نظر گرفته شود، نه صرفاً اختلافی در حد صدم ثانیه. رسانه‌های اماراتی این تصمیم را یک اشتباه مسلم داوری خوانده و خواستار احقاق حق باشگاه خود شده‌اند. این موضوع می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تاریخ برگزاری فینال لیگ نخبگان آسیا بین الاهلی عربستان و ماچیدا ژاپن داشته باشد.

بحث‌ها در مورد این تصمیم همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود AFC در روزهای آینده پاسخ رسمی خود را اعلام کند. این اتفاق، بار دیگر اهمیت دقت و شفافیت در عملکرد داوران ویدیویی را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای در فوتبال می‌تواند سرنوشت تیم‌ها را به طور کامل تغییر دهد. باشگاه شباب الاهلی با استناد به قوانین IFAB و تفسیرهای موجود، معتقد است که گل آن‌ها به درستی به ثمر رسیده و تصمیم داور غیرقانونی بوده است.

آن‌ها همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که داور پیش از این به بازیکنان اجازه ادامه بازی را داده بود، که این موضوع استدلال آن‌ها را تقویت می‌کند. این پرونده، یک چالش بزرگ برای AFC محسوب می‌شود و نحوه برخورد با آن می‌تواند تاثیر بسزایی بر اعتبار رقابت‌های آسیایی داشته باشد.

در نهایت، باید دید که آیا AFC به درخواست شباب الاهلی برای تکرار مسابقه پاسخ مثبت می‌دهد یا خیر، و آیا این تصمیم، سابقه جدیدی در فوتبال آسیا رقم خواهد زد





