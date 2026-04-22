جنایت خونین در لانه سیاه مشهد؛ دو کشته و یک زخمی در درگیری بامدادی

بامداد گذشته در یک پاتوق مواد مخدر در مشهد، درگیری مرگباری رخ داد که منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن یک تن دیگر شد. پلیس در تعقیب یک جوان ۲۲ ساله به عنوان مظنون اصلی است.
بامداد روز گذشته، وقوع یک جنایت هولناک در محله میثم شمالی مشهد، آرامش ساکنان این منطقه را به شدت برهم زد. در حالی که شهر در سکوت بامدادی فرو رفته بود، صدای درگیری و فریادهای غیرعادی از یک خانه مسکونی که به عنوان پاتوق استعمال مواد مخدر شناخته میشد، همسایگان را به بیرون از خانههایشان کشاند.
صحنهای که در مقابل دیدگان اهالی قرار گرفت، فراتر از تصور بود؛ جوانی خونآلود با چاقویی در دست بر روی پلههای ورودی خانه نشسته بود که بلافاصله با تماس شهروندان، نیروهای پلیس ۱۱۰ و تیمهای امدادی به محل اعزام شدند. با ورود ماموران کلانتری پنجتن به این خانه که به اصطلاح لانه سیاه نامیده میشود، با صحنهای تکاندهنده مواجه شدند که نشان از وقوع یک کشتار فجیع داشت. دو جسد غرق در خون در کف اتاق افتاده بودند و نفر سوم که وضعیت بسیار وخیمی داشت، به سرعت برای نجات جانش به بیمارستان شهید هاشمینژاد انتقال یافت. این رخداد به قدری پیچیده و سنگین بود که قاضی وحید خاکشور، قاضی ویژه قتل عمد مشهد، به همراه تیم تخصصی از کارآگاهان اداره جنایی به سرپرستی سرگرد رضا شکیبا، به سرعت در محل حاضر شدند تا بررسیهای دقیق میدانی را آغاز کنند. بررسیهای مقدماتی تیمهای تحقیق نشان داد که تمامی قربانیان و افراد حاضر در این خانه به مصرف مواد مخدر آلوده بودهاند. با دستور قاضی خاکشور، اجساد قربانیان برای تعیین دقیق علت مرگ و نوع جراحات وارده به پزشکی قانونی منتقل شدند. در جریان جستوجوهای تخصصی در صحنه جرم، پلیس موفق به کشف یک دستگاه گوشی تلفن همراه و کارت بانکی متعلق به یک جوان ۲۲ ساله شد که به عنوان کلیدیترین سرنخ در این پرونده مرموز محسوب میشود. بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته موجود در اطراف محل حادثه، ابعاد جدیدی از این فاجعه را برملا کرد؛ تصاویر نشان میدهد که یکی از مقتولان لحظاتی پیش از مرگ، در حالی که به شدت مجروح بوده، در تعقیب جوانی ۲۲ ساله دیده شده و پس از ناتوانی در دستگیری او، به درون خانه بازگشته و دقایقی بعد جان باخته است. تحقیقات اولیه حاکی از آن است که این جوان ۲۲ ساله، به تازگی از یک مرکز ترک اعتیاد ترخیص شده بود و اکنون به عنوان مظنون اصلی تحت تعقیب نیروهای انتظامی قرار دارد. در حال حاضر، تمام تمرکز تیمهای جنایی بر روی بازیابی سلامت فرد مجروح معطوف شده است، چرا که وی تنها شاهد زنده این واقعه تلخ محسوب میشود و اطلاعات او میتواند گرههای کور این پرونده را باز کند. قاضی شعبه ۲۵۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دستورات قضایی ویژهای را برای شناسایی و دستگیری متهم فراری صادر کرده است و کارآگاهان در حال بررسی تمامی زوایای این ماجرا هستند تا انگیزههای اصلی این جنایت که در بستر مصرف مواد مخدر رخ داده، شفاف شود. محله میثم شمالی که پیش از این نیز با چنین معضلاتی دستوپنج نرم میکرد، اکنون در بهت و حیرت ناشی از این خشونت بیسابقه فرو رفته است. پلیس با اعلام اینکه اقدامات عملیاتی برای دستگیری جوان فراری با جدیت ادامه دارد، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعاتی در خصوص این فرد دارند به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند. این پرونده بار دیگر خطرات ناشی از پاتوقهای غیرقانونی مواد مخدر و تأثیر مستقیم آن بر امنیت عمومی جامعه را به وضوح نشان داد و ضرورت نظارت بیشتر بر اینگونه مکانها را گوشزد کرد
