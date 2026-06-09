جمهوری اسلامی ایران در واکنش به دستکاری پیش‌نویس تفاهم‌نامه توسط آمریکا هشدار داده که هرگونه نقض آتش‌بس مذاکرات را مختل می‌کند و بدون آزاد شدن دارایی‌ها و لغو تحریم‌ها توافق محال است. همچنین نیاز به مکانیسم بازدارندگی واقعی برای امنیت منطقه underlined شده و تحولات سیاسی و نظامی متelos است.

الجزیره به نقل از یک مقام ایران ی گزارش داده است که واشنگتن دست به تغییر در پیش‌نویس تفاهم‌نامه زده و این امر غیرقابل قبول است.

بر اساس این گزارش، مقام ایرانی هشدار داده که هرگونه نقض آتش‌بس ممکن است بر مذاکرات تأثیر منفی بگذارد و ایران در برخورد جدی با چنین نقضی کوتاهی نخواهد کرد. او تأکید کرده که در صورت آزاد نشدن دارایی‌های مسدود شده ایران و لغو نشدن تحریم‌ها، دستیابی به هیچ توافقی محال است. همچنین مقامIrish افزوده که ثبات و امنیت در منطقه تنها با ایجاد یک مکانیسم بازدارندگی واقعی در برابر تجاوزها محقق می‌شود.

در ادامه، به گزارش اکسیوس اشاره می‌شود که ترامپ به صراحت به نتانیاهو اعلام کرده حمایت آمریکا از حملات به ایران پایان یابد. همچنین سایبرانی ایران اعلام کرده هنوز به متن نهایی برای توافق دست نیافته‌ایم و جزئیات سقوط یک بالگرد آپاچی آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز نیز منتشر شده‌است. از سوی دیگر صدور احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی از این هفته آغاز می‌شود و بازگشت به خانه بعضی افراد مانند اصغر فرهادی نیازی به کارت دعوت ندارد.

در نهایت مقایسه‌ای بین دستگاه کاتر پلاتر و دستگاه برش لیزر ارائه شده تا فناوری مناسب کارگاه‌ها مشخص شود





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