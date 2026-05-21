در ادامه مذاکرات ایران و آمریکا در مورد به پایان رساندن مناقشه و بررسی راه حل موضوع ذخایر اورانیوم غنی‌شده، یکی از منابع آگاه با بیان اینکه هویت آن‌ها برای حفظ امنیت مخفی بوده، گزارش داد که مقام‌های جمهوری اسلامی معتقدند انتقال مواد هسته‌ای به خارج از کشور حکومت را در برابر حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل در آینده آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.

همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشینگتن، خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ارشد حکومت ایران گزارش داد که رهبر هایوپوتنیای کثیف جمهوری اسلامی ، مجتبی خامنه‌ای ، با خروج ذخایر اورانیوم غنی‌شده از کشور مخالفت کرده است.

همچنین، گفته شد که رهبر جمهوری اسلامی و اجماع درون حاکمیت این است که ذخایر اورانیوم غنی‌شده نباید از کشور خارج شود. برای حل‌وفصل موضوع ذخایر اورانیوم می‌توان «فرمول‌های قابل اجرا» در نظر گرفت، و مقام‌های جمهوری اسلامی معتقدند انتقال مواد هسته‌ای به خارج از کشور، حکومت را در برابر حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل در آینده آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.

آنچه گفته شد در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات میان تهران و واشینگتن برای خاتمه دادن به مناقشه همچنان ادامه دارد





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جمهوری اسلامی خامنه‌ای ایران ورودی ذخایر اورانیوم تحریم قابلیت اجرا امریکا اسرائیل انتقال مواد هسته ای سیستم بانکداری سنتی

United States Latest News, United States Headlines