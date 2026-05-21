در ادامه مذاکرات ایران و آمریکا در مورد به پایان رساندن مناقشه و بررسی راه حل موضوع ذخایر اورانیوم غنیشده، یکی از منابع آگاه با بیان اینکه هویت آنها برای حفظ امنیت مخفی بوده، گزارش داد که مقامهای جمهوری اسلامی معتقدند انتقال مواد هستهای به خارج از کشور حکومت را در برابر حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل در آینده آسیبپذیرتر خواهد کرد.
همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشینگتن، خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ارشد حکومت ایران گزارش داد که مجتبی خامنهای ، با خروج ذخایر اورانیوم غنیشده از کشور مخالفت کرده است.
همچنین، گفته شد که رهبر جمهوری اسلامی و اجماع درون حاکمیت این است که ذخایر اورانیوم غنیشده نباید از کشور خارج شود. برای حلوفصل موضوع ذخایر اورانیوم میتوان «فرمولهای قابل اجرا» در نظر گرفت، و مقامهای جمهوری اسلامی معتقدند انتقال مواد هستهای به خارج از کشور، حکومت را در برابر حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل در آینده آسیبپذیرتر خواهد کرد.
آنچه گفته شد در حالی مطرح میشود که مذاکرات میان تهران و واشینگتن برای خاتمه دادن به مناقشه همچنان ادامه دارد
