در آستانه پایان مهلت تعیین‌شده آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، جمهوری اسلامی با ایجاد سپر انسانی و اقدامات دیگر، تلاش می‌کند از مردم به عنوان ابزار استفاده کند. این اقدامات با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده و نگرانی‌ها از وقوع درگیری نظامی در منطقه را افزایش داده است.

سناتور تام کاتن: ساده‌ترین راه برای امنیت تنگه هرمز ، داشتن یک حکومت عاقل و طرفدار آمریکا در ایران است. جمهوری اسلامی با ایجاد سپر انسانی در تلاش برای بهره‌برداری ابزاری از مردم، در آستانه پایان مهلت تعیین‌شده آمریکا برای دستیابی به توافق و بازگشایی تنگه هرمز ، اقداماتی را انجام می‌دهد که نگرانی‌ها را افزایش داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که عوامل جمهوری اسلامی با فراخواندن هواداران رژیم، تلاش کرده‌اند در اطراف برخی از نیروگاه‌ها و پل‌ها به اصطلاح « سپر انسانی » ایجاد کنند.

رسانه‌های حکومتی روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین گزارش دادند که تعدادی از هواداران حکومت در شهرهای مختلف ایران در اطراف نیروگاه‌ها، پل‌ها و برخی اماکن دیگر تجمع کردند تا «مخالفت خود با حمله به این مراکز» را نشان دهند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه به اوج خود رسیده و احتمال درگیری نظامی افزایش یافته است. در این میان، مقامات آمریکایی و اسرائیلی نیز اظهارات تندی علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند که بر پیچیدگی اوضاع افزوده است.\براساس گزارش‌های منتشر شده، سپر انسانی در اطراف نیروگاه حرارتی مشهد، نیروگاه نکا، نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون، نیروگاه برق بیستون کرمانشاه، تاسیسات برق بوشهر، نیروگاه رجایی قزوین و نیروگاه تبریز تشکیل شده است. همچنین شماری از هواداران جمهوری اسلامی بر روی پل‌هایی در استان خوزستان تجمع کرده‌اند. علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دولت پزشکیان، شامگاه دوشنبه در تلویزیون جمهوری اسلامی، از مردم به ویژه جوانان خواست که اطراف نیروگاه‌های برق سراسر کشور «زنجیره انسانی» تشکیل دهند. این اقدام با واکنش‌های متفاوتی از سوی مردم و فعالان حقوق بشری مواجه شده است. بسیاری از منتقدان، این اقدام را سوءاستفاده از جان مردم و تلاشی برای پنهان کردن فعالیت‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی می‌دانند. از سوی دیگر، حامیان حکومت این اقدام را دفاعی در برابر تهدیدات خارجی قلمداد می‌کنند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده، ۱۶ فروردین در شبکه تروتسوشال هشدار داد که در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز، «سه‌شنبه، روز نیروگاه‌ها و روز پل‌ها خواهد بود؛ همه در یک روز، در ایران.» این هشدارها و تهدیدها بر نگرانی‌ها در مورد وقوع یک درگیری نظامی در منطقه افزوده است.\پیشتر استفاده جمهوری اسلامی از مردم ایران به عنوان سپر انسانی واکنش‌های گسترده‌ای از جمله از سوی فعالان حقوق بشر برانگیخته است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام در اسفندماه، با انتشار بیانیه‌ای درباره استفاده جمهوری اسلامی از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی هشدار داد و اعلام کرد: «رژیم تروریستی ایران آشکارا ایمنی مردم بی‌گناه را نادیده می‌گیرد و از مناطق غیرنظامی پرجمعیت برای انجام عملیات نظامی، از جمله پرتاب پهپادهای تهاجمی یک‌طرفه و موشک‌های بالستیک، استفاده می‌کنند.» آمریکا و اسرائیل روز شنبه ۹ اسفند عملیات نظامی گسترده و مشترکی را علیه مواضع جمهوری اسلامی در ایران آغاز کردند. از آن زمان بسیاری از مراکز نظامی و امنیتی و سایت‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی و نیز پایگاه‌های نیروی انتظامی و بسیج در شهرهای مختلف ایران هدف حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفته است. در دو هفته گذشته نیز چند مرکز زیرساختی رژیم در ایران، که به تصریح اسرائیل و آمریکا «کاربرد دوگانه» داشته، مورد حمله قرار گرفته‌اند. در این میان، بررسی پرونده تنگه هرمز در شورای امنیت سازمان ملل و ساخت شهرک‌های مسکونی بر روی شهرهای موشکی از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی است که نشان‌دهنده پیچیدگی و تنوع اقدامات این حکومت در شرایط کنونی است. از سوی دیگر، بازگشایی ادارات با ظرفیت محدود و سربازگیری از کودکان نیز از جمله راهکارهای دیگری است که حکومت برای مقابله با بحران‌های پیش رو اتخاذ کرده است





