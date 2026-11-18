رویداد جمعه پرتخفیف اسنپ‌پی از اول تا ۱۰ آذر ۱۴۰۵ با تخفیف تا ۹۰ درصد و خرید ۴ قسطه بدون سود آغاز می‌شود. جزئیات و نحوه مشارکت در بلک فرایدی اسنپ‌پی را بخوانید.

رویداد " جمعه پرتخفیف اسنپ‌پی" در بازه زمانی اول تا ۱۰ آذر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های خرید اعتباری در بازار ایران است. این کمپین که تحت عنوان "تخفیفمَن اسنپ‌پی" شناخته می‌شود، امکان دسترسی به میلیون‌ها کالا را با تخفیف‌های شگفت‌انگیز تا سقف ۹۰ درصد برای کاربران فراهم کرده است.

جزئیات زمان‌بندی و دسترسی به فروشگاه‌ها

روز اصلی بلک‌فرایدی ۱۴۰۵ برابر با جمعه ۶ آذر (۲۷ نوامبر ۲۰۲۶) است، اما اسنپ‌پی برای ایجاد تنوع و جلوگیری از شلوغی، موج تخفیف‌ها را از اول آذر آغاز کرده و تا ۱۰ آذر ادامه می‌دهد. این بازه زمانی پنج‌ روزه به کاربران اجازه می‌دهد با آرامش بیشتری به جست‌وجوی محصولات مورد نیاز خود بپردازند.

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پوشش جغرافیایی این رویداد بسیار گسترده است و کاربران می‌توانند از طریق بیش از ۷۴ هزار فروشگاه، شامل فروشگاه‌های آنلاین، فروشگاه‌های حضوری و فروشگاه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی، به کالاهای تخفیف‌خورده دسترسی داشته باشند. تنوع بالای فروشندگان در این بستر، رقابت قیمت‌ها را افزایش داده و گزینه‌های متعددی را پیش روی مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.

شرایط خرید اقساطی و تخفیف‌های نقدی

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های این کمپین، امکان خرید اعتباری و اقساطی بدون سود و کارمزد است. در این طرح، خریداران می‌توانند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار دریافت کرده و مبلغ خرید خود را در چهار قسط مساوی تسویه کنند. این شیوه پرداخت به ویژه برای خریدهای با ارزش بالا که نیاز به مدیریت نقدینگی دارند، بسیار سودمند است.

برای خرید از فروشگاه‌های حضوری اسنپ‌پی، نیازی به پرداخت نقدی در لحظه نیست و بازپرداخت از ابتدای ماه بعد آغاز می‌شود. البته لازم به ذکر است که سقف اعتبار تخصیص‌یافته به هر کاربر، کاملاً وابسته به نتایج اعتبارسنجی فردی و شرایط اقتصادی هر یک از اعضاست. همچنین اگر خرید خود را به صورت نقدی انجام دهید، اسنپ‌پی تا ۲۰ درصد از مبلغ خرید را به عنوان وجه بازگشتی به شما برمی‌گرداند که این امر جذابیت مالی این رویداد را دوچندان می‌کند.

پرطرفدارترین دسته‌بندی‌های کالا در کمپین

دسته‌بندی دیجیتال‌کالاها در این دوره دارای تخفیف‌های باورنکردنی هستند و گوشی موبایل، لپ‌تاپ، تبلت، کنسول بازی و لوازم جانبی مانند هدفون، پاوربانک و حافظه SSD در صدر لیست خریداران قرار دارند. همچنین محصولات مد و پوشاک شامل لباس زنانه و مردانه، کفش و کیف، و همچنین کالاهای خانگی مانند مبلمان، جاروبرقی و تجهیزات آشپزخانه نیز مشمول تخفیف‌های ویژه شده‌اند.

علاوه بر این‌ها، بخش‌های زیبایی و مراقبت شخصی، لوازم آرایشی، اسباب‌بازی، کتاب، لوازم یدکی خودرو و محصولات سوپرمارکتی نیز از سایر گزینه‌های محبوب در "تخفیفمَن اسنپ‌پی" هستند. پیشنهاد می‌شود قبل از شروع خرید، فهرستی از اولویت‌های خود تنظیم کنید تا در میان انبوه پیشنهادهای موجود، گزینه‌های ضروری را از دست ندهید و با توجه به زمان‌بندی مشخص (اول تا ۱۰ آذر)، از مزایای این رویداد به‌موقع بهره‌مند شوید.