در جلسه روز پنجشنبه شورایعالی بورس گزارشی از آخرین وضعیت الزامات بازگشایی بازار سرمایه ارائه شد و مقرر شد با انجام برخی هماهنگیها با سایر نهادها، معاملات سهام و صندوقهای سرمایهگذاری در سهام از سر گرفته شود. همچنین، با بیان اینکه آمادگی برای بازگشایی بازار سهام از اواسط هفته آینده وجود دارد، احتمالاً زمان بازگشایی بازار سهام هفته آینده اعلام شود.
روز گذشته جلسه شورایعالی بورس با موضوع بررسی تحقق الزامات بازگشایی بازار سهام برگزار شد. قادر معصومی خانقاه ، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب گفت: در جلسه روز پنجشنبه شورایعالی بورس که به ریاست وزیر امور اقتصاد ی و دارایی برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت الزامات بازگشایی بازار سرمایه که در جلسات قبلی این شورا مورد تأکید قرار گرفته بود، ارائه شد.
وی با بیان اینکه بیشتر الزامات تا حدودی زیادی محقق شدهاند، عنوان کرد پیگیری برای تحقق کامل الزامات ادامه دارد. معصومی خانقاه افزود: در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت بازگشایی هرچه سریعتر بازار سهام، مقرر شد با انجام برخی هماهنگیها با سایر نهادها، معاملات سهام و صندوقهای سرمایهگذاری در سهام از سر گرفته شود.
معصومی خانقاه با بین اینکه آمادگی برای بازگشایی بازار سهام از اواسط هفته آینده وجود دارد، تصریح کرد: احتمالاً زمان بازگشایی بازار سهام هفته آینده اعلام شود.
