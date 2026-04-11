جلسه انتخاب رئیسجمهور جدید عراق در دور اول به نتیجه نرسید و دور دوم رایگیری برای انتخاب رئیسجمهور آغاز شد. هیچ یک از نامزدها نتوانستند دو سوم آرا را کسب کنند.
منابع پارلمان ی عراق ی اعلام کردند که جلسه انتخاب رئیسجمهور جدید که از ساعاتی قبل آغاز شده بود، به انتخاب رئیسجمهور در دور اول منجر نشد. خبرگزاری واع گزارش داد که منابع پارلمان ی عراق این خبر را اعلام کردند. هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق ، نیز اعلام کرد که هیچ یک از نامزدها نتوانستند دو سوم آرا را کسب کنند و به این ترتیب، دور دوم رأیگیری میان نامزدهایی که بیشترین آرا را به دست آوردهاند، آغاز شد. در دور دوم رأیگیری، هر نامزدی که بیشترین آرا را کسب کند، به ریاست جمهوری عراق خواهد رسید.
پیش از این، منابع عراقی اعلام کرده بودند که جلسه پارلمان عراق با حضور ۲۲۳ نماینده برای انتخاب رئیسجمهور آغاز شده است. هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان، تأکید کرد که حد نصاب این جلسه ۲۲۳ نماینده است و پارلمان رأیگیری برای انتخاب رئیسجمهور را آغاز کرده است. الحلبوسی در حال قرائت اسامی نامزدهای ریاست جمهوری بود و یک نامزد به نام «آسو فریدون علی» انصراف خود را اعلام کرد. همچنین «عبداللطیف رشید» نیز از رقابتها انصراف داد. نزار ئامیدی، نامزد اتحادیه میهنی، در پارلمان حضور داشت و گفته میشود که اکثر نمایندگان کُرد به او رأی خواهند داد. در این میان، فراکسیون پارلمانی حقوق، جلسه پارلمان برای انتخاب رئیسجمهور را تحریم کرد. برخی منابع پارلمانی گزارش دادند که جلسه پارلمان بدون حضور نمایندگان فراکسیون حزب دموکرات کردستان، ائتلاف دولت قانون و ائتلاف «الأساس» در حال برگزاری است. برخی رسانهها نیز از مشاجره لفظی بین تعدادی از نمایندگان پارلمان، از جمله نمایندگان حزب الحلبوسی و حزب دموکرات کردستان، خبر دادند.\بر اساس قانون اساسی عراق، رئیسجمهور باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ این نصاب معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی است. دستیابی به این نصاب مستلزم اجماع گسترده میان احزاب سیاسی است. این سازوکار به رقبای سیاسی امکان میدهد تا روند انتخاب را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند. طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی، منصب ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. این وضعیت، انتخاب رئیسجمهور را به یک فرآیند پیچیده و اغلب طولانی تبدیل میکند، زیرا نیازمند توافق میان گروههای مختلف سیاسی است. عدم دستیابی به اجماع، میتواند به تأخیر در روند تشکیل دولت و ایجاد بیثباتی سیاسی منجر شود.\انتخاب رئیسجمهور عراق، یک فرآیند پیچیده است که نیازمند توافق گسترده میان احزاب سیاسی مختلف است. این فرآیند اغلب با چالشها و موانعی مواجه میشود که میتواند به تعویق افتادن انتخاب و ایجاد بیثباتی سیاسی منجر شود. بر اساس قانون اساسی عراق، رئیسجمهور باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود که این امر مستلزم دستیابی به یک اجماع گسترده است. عدم وجود این اجماع میتواند باعث طولانی شدن فرآیند انتخاب و حتی تکرار انتخابات شود. علاوه بر این، عرف سیاسی عراق نیز نقش مهمی در این فرآیند دارد، زیرا منصب ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. این تقسیمبندی قدرت، رقابتها و اختلافات سیاسی را پیچیدهتر میکند. همچنین، مداخلات خارجی و منافع کشورهای دیگر نیز میتواند بر این فرآیند تأثیرگذار باشد، زیرا برخی کشورها سعی میکنند از این فرصت برای پیشبرد منافع خود در عراق استفاده کنند. در نهایت، انتخاب رئیسجمهور عراق یک موضوع حیاتی برای ثبات و آینده این کشور است و نیازمند یک راهحل سیاسی فراگیر و توافق میان همه طرفها است
