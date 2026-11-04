جلسه صلح و سازش در قزلحصار پیش از قصاص

قاضی محمد شهریاری پیش از اجرای حکم قصاص در زندان قزلحصار، تلاش کرد با برگزاری جلسه صلح، اولیای دم را به بخشش ترغیب کند. این اقدام منجر به آزادی چند محکوم در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵ شد و تأثیرات عمیقی بر خانواده‌های داغدار گذاشت.

روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، در سکوت سنگین و پیش از طلوع خورشید، دروازه‌های زندان قزلحصار برای پذیرش خانواده‌های داغدار باز شد. پدران، مادران و اقوام که سال‌ها با بار سنگین از دست دادن عزیزانشان زندگی می‌کردند، برای اجرای حکم قصاص به این مکان رفته بودند. اما در حالی که آسمان هنوز تاریک بود، قاضی محمد شهریاری ، سرپرست دادسرای امور جنایی، تصمیم گرفت پیش از هر اقدامی، جلسه‌ای ویژه برای صلح و سازش برگزار کند. این جلسه با هدف ایجاد فرصتی دوباره برای بخشش و بازگشت چند محکوم به زندگی شکل گرفت و محور آن نه انکار جرم بود و نه نادیده گرفتن حق اولیای دم، بلکه تلاش برای رسیدن به آرامشی پایدارتر بود.

تلاش قضایی برای گذشت پیش از اجرای حکم

محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی، با استقبال از حضور اولیای دم، خانواده محکومان، خیرین، مسئولان زندان، نمایندگان پلیس، پزشکی قانونی و روحانیت، آغازگر این نشست مهم شد. او پیش از خواندن اسامی پرونده‌ها، چند دقیقه‌ای را اختصاص داد تا با خانواده‌های غم‌زده صحبت کند. در این گفتگوها، برخلاف تشریفات معمول جلسات قضایی، تمرکز اصلی بر امکان بخشش و پیامدهای آن بود. شهریاری با اشاره به جایگاه قصاص در قرآن کریم و قانون، حق اولیای دم را یادآور شد، اما بلافاصله بر جایگاه گذشت در آموزه‌های دینی تأکید کرد و از خانواده‌ها خواست پیش از تصمیم نهایی، بار دیگر به انتخاب پیش روی خود فکر کنند.

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سرپرست دادسرای امور جنایی با لحنی صریح بیان کرد که تجربه نشان می‌دهد اجرای قصاص، اتفاقی که افتاده را جبران نمی‌کند. او تصریح کرد که با اجرای حکم نیز چیزی از زخم دل عزیزان کاسته نخواهد شد و فرد از دست رفته بازنخواهد گشت. وی با استناد به تجربه شخصی و حضور سایر عزیزان در جلسه، اظهار داشت کسانی که به جای اجرای حکم قصاص، محکوم را بخشیدند، حال بهتری دارند. هدف اصلی محمد شهریاری این بود که خانواده‌ها را از فضای ملتهب تصمیم‌گیری در آستانه اجرای حکم فاصله دهد و به آنها یادآوری کند که ممکن است اجرای قصاص در لحظات نخست آرامش ایجاد کند، اما با گذشت زمان، خانواده دوباره با واقعیت فقدان روبه‌رو خواهد شد.

بررسی وضعیت محکومان و دلایل ترغیب به مصالحه

قاضی شهریاری در ادامه به وضعیت محکومان نیز پرداخت و توضیح داد که در ملاقات‌های مکرر با زندانیان، با افرادی مواجه می‌شود که از ارتکاب قتل پشیمان هستند و بارها از کرده خود ابراز ندامت کرده‌اند. او خطاب به اولیای دم گفت که ممکن است خانواده‌ها در جلسه دادگاه تنها یک بار با محکوم مواجه شده و از برخی رفتارها ناراحت شده باشند، اما تجربه ملاقات‌های مستمر نشان می‌دهد بسیاری از آنها پس از وقوع جنایت، به اشتباه خود پی برده‌اند. این مقام قضایی تأکید داشت که مرز میان حق قانونی اولیای دم و درخواست برای گذشت حفظ می‌شود و حضور مسئولان قضایی، انتظامی و زندان به معنای جانبداری نیست.

شهریاری به خانواده‌هایی اشاره کرد که می‌توانند به جای اجرای قصاص، با مصالحه و توافق، زمینه ساخت یک مرکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی یا مذهبی را فراهم کنند. او معتقد بود این اقدام می‌تواند آثار ماندگارتری از یک تصمیم مبتنی بر انتقام به همراه داشته باشد. همچنین به خانواده‌هایی اشاره کرد که برای چندمین بار در جلسات صلح و سازش حاضر شده‌اند؛ از جمله خانواده یوسفی که این جلسه برای آنها نخستین فرصت گفت‌وگو نبود و پیش‌تر نیز چند بار امکان مذاکره و مصالحه فراهم شده بود. پیرمرد خانواده یوسفی تحت تاثیر قرار گرفت و در نهایت مصالحه کرد و محکوم را بخشید.

نقش خیرین و تأثیرات عاطفی بر خانواده‌ها

یکی از نقاط عطف این صبح سرد، دخالت حاج علی عربی، خیر نیکوکاری بود که تاکنون افراد بسیاری را از اجرای حکم قصاص نجات داده است. دو جوان که پدر خود را از دست داده بودند و اکنون درخواست اجرای حکم داشتند، تحت تاثیر سخنان او قرار گرفتند و به شرطی غیر مالی قاتل را بخشیدند. این اقدام نشان‌دهنده نقش کلیدی خیرین در تسهیل فرآیند صلح و کاهش خشونت در جامعه است. با طلوع آفتاب و خروج خانواده‌ها از زندان، تصاویر مادرانی که اشک می‌ریختند و استمداد کمک و بخشش داشتند، در ذهن ناظران باقی ماند.

در مقابل، ناله‌های مادری که تمنا می‌کرد اجرای حکم قصاص انجام شود نیز از ذهن دور نمی‌شد. این تقابل عاطفی نشان می‌دهد که چگونه تصمیم‌گیری در این موارد پیچیده است و چگونه فردی ممکن است حاضر شود عملی را انجام دهد تا خانواده‌اش را در این وضعیت سخت قرار دهد. شاید لحظه‌ای تأمل به جای عصبانیت، کلید پیشگیری از وقوع جرم باشد. کلام خدا همچنان به عنوان آخرین و مهم‌ترین سخن، بر ذهن حضار حاکم بود و تأکیدی بر ارزش‌های انسانی و دینی در مواجهه با تراژدی‌های انسانی داشت. این رویداد در ۱۳ آبان ۱۴۰۵، نمونه‌ای برجسته از تلاش سیستم قضایی برای ایجاد تعادل میان عدالت کیفری و آشتی مدنی بود.