حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره برگزاری جلسات علنی مجلس گفت: جلسات علنی مجلس از هفته آینده به‌صورت وبیناری ادامه یافته و برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه امروز جلسات کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌ها برگزار شد، گفت: جلسه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره محورهای جلسه با وزیر اقتصاد، ادامه داد: تأمین مالی واحدهای تولیدی و تسهیل ترخیص کالا‌ها از گمرکات از جمله محورهای مطروحه با وزیر اقتصاد بود. سلیمی بیان کرد: تجدید نظر در تغییر در میزان تخصیص تسهیلات دهی بانک‌ها از دیگر محورهای این جلسه بود؛ در حال حاضر بانک‌ها 3 درصد از منابع خود را به وام مسکن تخصیص می‌دهند که با توجه به شرایط اقتصادی و قیمت مسکن لازم است که این میزان به 30 الی 40 درصد افزایش یابد. عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: نظارت بر بانک‌های خصوصی، اقدام برای حفظ ارزش پول ملی، تفویض اختیار به استانداری‌ها، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولید از جمله مواردی بود که در این جلسه برای حل مشکلات و شرایط فعلی کشور مطرح و درباره آن بحث و تبادل نظر شد.

