پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ و کسب اکثریت کنگره، موجی از واکنش‌های هیجانی را در میان چهره‌های هالیوود مانند جیمی کیمل و مندی مور برانگیخت.

ستارگان سینما و تلویزیون آمریکا پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶، به استقبال پیروزی حزب دموکرات رفتند. این چهره‌های مشهور با انتشار پیام‌های متعدد در شبکه‌های اجتماعی، کسب اکثریت در هر دو مجلس سنا و نمایندگان کنگره توسط دموکرات‌ها را جشن گرفتند. رسانه‌های معتبری همچون ورایتی، گاردین و رویترز نیز این واکنش‌ها را پوشش دادند و آن را نمادی از تغییر فضای سیاسی آمریکا دانستند.

واکنش‌های تلویزیونی و کنایه‌های سیاسی

یکی از نخستین واکنش‌های برجسته به نتایج انتخابات را جیمی کیمل در برنامه "جیمی کیمل لایو" نشان داد. اگرچه برنامه‌های تاک‌شو در شب انتخابات پخش نشدند، اما کیمل تصمیم گرفت برنامه خود را دیرتر آغاز کند تا به نتایج اولیه واکنش نشان دهد. او در مونولوگ ابتدایی گفت: "موج آبی به ساحل رسید و حالا عروسی سرخ آغاز می‌شود". این عبارت اشاره مستقیمی به قسمت معروف سریال "بازی تاج‌وتخت" داشت.

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کیمل همچنین در پشت صحنه برنامه از کلماتی برای تحلیل دلایل ناکامی دونالد ترامپ استفاده کرد. واژه‌هایی مانند "مکزیکی‌ها"، "سالن رقص" و "هلن سیاه" که اشاره به انتخاب بازیگر سیاه‌پوست در فیلم "ادیسه" کریستوفر نولان داشت، در کنار مفاهیمی چون "دموکراسی"، "تورم" و "هوش مصنوعی" نمایش داده شدند. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که این پیروزی امکان نظارت بیشتر بر عملکرد دولت ترامپ را افزایش می‌دهد، هرچند انتظار تغییرات فوری تا ژانویه وجود ندارد.

پیام‌های نمادین جنیفر لارنس و امید من دی مور

جنیفر لارنس، بازیگر برنده اسکار، با الهام از شخصیت "کتنیس اوردین" در مجموعه "بازی‌های گرسنگی" توجه‌ها را جلب کرد. او تصویری از خود در حال اجرای علامت سه‌انگشتی معروف منتشر کرد و نوشت: "عزیزان من! فراموش نکنید چه کسی همراه ما می‌سوزد. بروید رأی بدهید". لارنس در توضیح این حرکت که نماد مقاومت است، نام هیچ نامزد یا حزبی را نبرد و به تفرقه شدید جامعه آمریکا اشاره کرد.

من دی مور، بازیگر و خواننده آمریکایی نیز از جمله کسانی بود که پس از مشخص شدن نتایج، احساس امیدواری شدیدی را بیان کرد. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: "مدت‌ها بود چنین درجه‌ای از امید را احساس نکرده بودم" و افزود که اوضاع لحظه به لحظه بهتر می‌شود. جان لگویزامو نیز با انتشار ویدیویی در اینستاگرام اعلام کرد: "موفق شدیم! بیایید این افتضاح را درست کنیم".

دستاوردهای تاریخی و پایان حکومت وحشت

وندل پیرس نتیجه انتخابات را آغاز دوره‌ای تازه از بازسازی سیاسی آمریکا توصیف کرد و به دستاوردهای بی‌سابقه اشاره نمود. او خاطرنشان ساخت که نخستین رئیس سیاه‌پوست مجلس نمایندگان، نخستین زن سیاه‌پوست فرماندار، و سه سناتور زن سیاه‌پوست انتخاب شده‌اند. همچنین حضور هم‌زمان چهار فرماندار سیاه‌پوست و نخستین فرماندار لاتین‌تبار و نخستین سناتور مسلمان در تاریخ آمریکا ثبت شد.

در همین راستا، جینا گرشان بازیگر فیلم "محدودیت" اعلام کرد که حکومت وحشت به پایان رسیده است. بتی میدلر نیز با خوشحالی فراوان نوشت: "عجب شب باشکوهی! کشور دوست‌داشتنی‌تان را نجات دادید". دان وینسلو نویسنده رمان "جرم ۱۰۱" نیز با عبارتی احساسی نوشت: "خوش برگشتی، آمریکا. دلم برایت تنگ شده بود". این واکنش‌ها نشان‌دهنده رضایت عمیق فعالان هنری از شکست جمهوری‌خواهان و پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات سال ۲۰۲۶ است.