جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶: آندری زویاگینتسف برنده جایزه بزرگ شد

آندری زویاگینتسف با فیلم «مینوتاور» برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶ شد. او در سخنرانی خود خطاب به ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه از او خواست به «این کشتار» پایان دهد.

برندگان هفتاد و نهمین جشنواره فیلم کن روز شنبه در مراسم اختتامیه معرفی شدند؛ این جشنواره که به عنوان زیر نظر گرفته‌شده‌ترین جشنواره فیلم جهان شناخته می‌شود، امسال هم دوباره فیلمسازان صاحب‌نام، کارگردانان تازه‌نفس و مدعیان فصل جوایز را در ریوییرای فرانسه گرد هم آورد. این فیلم که بر چند رویداد واقعی در سال‌های اخیر تکیه دارد، خود را مطالعه‌ای موردی درباره شکاف رو‌به‌گسترش میان ارزش‌های پیشرو و سنتی معرفی می‌کند.

داستان خانواده گئورگیو، اوانجلیک‌های پرشور رومانیایی را دنبال می‌کند که به شهری کوچک در نروژ، در کرانه یک فیورد نقل مکان می‌کنند. میهای که سباستین استن او را بازی می‌کند و به تازگی برای نقش دونالد ترامپ در فیلم «The Apprentice» (۲۰۲۴) ساخته علی عباسی تحسین شده است، مهندس هوانوردی رومانیایی است که با زنی نروژی به نام لیسبت ازدواج کرده.

وقتی این زوج به کشور زادگاه لیسبت برمی‌گردند، میهای دوباره با بخشی از خانواده گسترده او ارتباط می‌گیرد و در جامعه اوانجلیک محلی به عنوان برنامه‌نویس کامپیوتر شغلی پیدا می‌کند. آنها که بسیار مذهبی هستند، فرزندانشان را با انضباطی سختگیرانه و تقوایی شدید، به عنوان جلوه‌ای از ایمان خود، بزرگ می‌کنند.

در آغاز، نهادهای محلی و همسایه‌ها با آغوش باز از آنها استقبال می‌کنند، اما اوضاع از روزی عوض می‌شود که معلم مدرسه روی بدن یکی از دختران خانواده، کبودی‌هایی را می‌بیند که توضیح روشنی برایشان وجود ندارد. فیلم «Minotaur» ساخته آندری زویاگینتسف، کارگردان و فیلمنامه‌نویس روس، جایزه بزرگ جشنواره ۲۰۲۶ را به دست آورد و جانشین «Sentimental Value» ساخته ژوآکیم تریه در سال ۲۰۲۵ شد.

زویاگینتسف در سخنرانی دریافت جایزه پیام سیاسی پررنگی داد و با خطاب قرار دادن ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه از او خواست به «این کشتار» پایان دهد؛ اشاره‌ای به حمله روسیه به اوکراین که بیش از چهار سال است ادامه دارد. زویاگینتسف به زبان روسی گفت: «امروز شخص دیگری هم هست که می‌خواهم او را به نام خودم مستقیما خطاب قرار دهم.

او برای دنبال کردن زنده این مراسم از وی‌پی‌ان استفاده نمی‌کند، اما مطمئنم در این لحظه تصمیم‌های بسیار مهم‌تری برای گرفتن دارد. » او افزود: «میلیون‌ها نفر در دو سوی خط تماس فقط یک چیز را آرزو می‌کنند: این که سرانجام کشتارها متوقف شود. تنها کسی که می‌تواند به این خونریزی پایان دهد، رییس فدراسیون روسیه است که باید به این کشتار خاتمه دهد. تمام جهان در انتظار این لحظه است.

» جایزه بهترین کارگردانی به خاویر آمبروسی و خاویر کالوو برای فیلم «La Bola Negra» و نیز به پاول پاولیکوفسکی برای «Fatherland» رسید؛ جوایزی که در سال ۲۰۲۵ به کلبر مندونسا فیلیو برای «L'Agent secret» تعلق گرفته بود. پاول پاولیکوفسکی روی صحنه گفت: «سینما باید بازتاب‌دهنده وضعیت سیاسی باشد، اما نه بر اساس شرایط دیکته‌شده. در این دنیا شجاعت می‌خواهد که درباره آنچه مردم واقعا می‌بینند صحبت کنی. باید فضایی برای آزادی هنر وجود داشته باشد.

هر روز افراد بیشتری متقاعد می‌شوند که در سمت درست ایستاده‌اند. » او این سخنان را در حالی بر زبان آورد که ماجرای پلتفرم ضدبولوره جشنواره کن را تکان داده است. او در پایان تاکید کرد: «سینما باید مقاومت کند و ما به همین دلیل این فیلم را ساختیم.

» پیش از اعلام برنده جایزه بهترین کارگردان، زاویه دولان فیلمساز و فیلمنامه‌نویس کبکی به محمود درویش نویسنده فلسطینی ادای احترام کرد و با نقل جمله‌ای از او گفت: «روی این زمین آنچه زندگی را سزاوار می‌کند وجود دارد: تردید آوریل، بوی نان در سپیده‌دم، نظر یک زن درباره مردان، نوشته‌های آشیل، آغاز عشق، علفی که بر سنگ می‌روید، مادرانی که بر رشته‌ای از نی ایستاده‌اند و هراسی که یادآوری در دل فاتحان می‌اندازد. » رییس هیات داوران مسابقه اصلی پارک چان ووک فیلمساز کره‌ای بود و در بخش انتخاب رسمی جشنواره ۱۹ فیلم بلند در بخش مسابقه حضور داشتند.

جشنواره کن ۲۰۲۶ با چند محور روشن شکل گرفته است: تاکید بیشتر بر سینمای مولف و مستقل، چرخش محسوس به سوی فیلم‌هایی درباره جنگ، تبعید، آوارگی و درگیری‌های سیاسی و نیز حضور کم‌رنگ‌تر از معمول هالیوود و بلاکباسترها. این دوره همچنین بر داستان‌هایی بین‌المللی‌تر و ریشه‌دار در تاریخ نور تاباند و چندین فیلم از گذشته برای سخن گفتن درباره تنش‌های اجتماعی و اقتدارگرایی امروز بهره گرفتند.

فیلم‌های هنری و کارگردان‌محور گفت‌وگوهای جشنواره را در دست گرفتند و منتقدان فهرست امسال را صمیمی‌تر و جسورانه‌تر از سینمای مبتنی بر فرانچایز توصیف کردند. نقش فرهنگی گسترده‌تر جشنواره نیز در حال پررنگ‌تر شدن است و مد، کالاهای لوکس، سلامت و فناوری در کنار خود فیلم‌ها توجه بیشتری را به خود جلب می‌کنند





