داستان مائوریسیو سیلورا، دانشجوی زیست‌شناسی اروگوئه‌ای که برای یافتن و عکاسی از پرنده مرموز اوروتائو، سفری پرماجرا را آغاز کرده است.

مائوریسیو سیلورا، دانشجوی ۲۴ ساله زیست‌شناسی اهل اروگوئه ، شیفتگی عمیقی به پرنده‌نگری دارد، علاقه‌ای که او آن را با هیجان وصف‌ناپذیر هواداران فوتبال در لحظه به ثمر رسیدن یک گل حیاتی مقایسه می‌کند.

این اشتیاق، او را به سفری پرماجرا و چالش‌برانگیز در دل طبیعت اروگوئه کشانده است. او می‌گوید: «در پرنده‌نگری، باید متغیرهای زیادی را محاسبه کنی، با این آگاهی که هر لحظه ممکن است شرایط تغییر کند و تمام تلاش‌هایت بی‌نتیجه بماند. » این حس عدم قطعیت و انتظار، همانند لحظات نفس‌گیر یک مسابقه فوتبال است.

سیلورا به بی‌بی‌سی می‌گوید: «وقتی پرنده‌ای را پیدا می‌کنی، آدرنالینی در قفسه سینه‌ات ترشح می‌شود که نمی‌دانی با آن چه کار کنی؛ فریاد بزنی، عکس بگیری یا به کسی خبر بدهی. » او این تجربه را با هیجان جست‌وجوی پوکمون مقایسه می‌کند: «تقریبا مثل جست‌وجوی پوکمون است؛ این‌که ببینی چند پرنده کوچک می‌توانی پیدا کنی و آیا موفق می‌شوی نادرترین‌شان را هم ببینی.

» سیلورا در ماموریتی ویژه برای یافتن و عکاسی از «اوروتائو»، پرنده‌ای افسانه‌ای و مرموز، ۶۵۰ کیلومتر تا شمال اروگوئه رانندگی کرده است. اوروتائو، که در آمریکای جنوبی و مرکزی یافت می‌شود، گونه‌ای پرنده شب‌زی است که در مناطق روستایی این قاره الهام‌بخش افسانه‌ها و روایت‌های محلی بوده است.

این پرنده با دهانی بزرگ و پرهایی به رنگ قهوه‌ای مایل به خاکستری که به پوست درخت شباهت دارد، به طرز ماهرانه‌ای خود را در میان شاخه‌ها و تنه درختان پنهان می‌کند. روزها را در حالت استتار سپری می‌کند و با تاریک شدن هوا برای شکار حشرات به پرواز درمی‌آید. در اروگوئه به آن اوروتائو می‌گویند، اما در کشورهای دیگر نام‌های متعددی چون پرنده چوبی، پرنده شبح، پرنده جادوگر و پوتو دارد.

سیلورا با هیجان توصیف می‌کند: «آواز حیرت‌انگیزی دارد که در دل شب شبیه به شیون است و برای بسیاری، به صدای گریه انسان شباهت دارد. اگر شب‌هنگام آن را بشنوی، بسیار وهم‌انگیز است. مردم به خاطر ظاهرش که شبیه هیولاست، از آن میم می‌سازند. » با این حال، حامیان محیط زیست تاکید می‌کنند که این پرنده بی‌آزار است و از مردم می‌خواهند با توجه به بار منفی برخی افسانه‌های عامیانه، به این گونه احترام بگذارند و از آن حفاظت کنند.

سیلورا از ۱۳ سالگی مشاهدات پرندگان اروگوئه را در پلتفرم eBird ثبت می‌کند؛ شبکه‌ای جهانی که متخصصان و علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعات، عکس‌ها و فایل‌های صوتی گونه‌های مشاهده‌شده را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. او در مسیر خاکی حومه شهر بلا یونیون، در حالی که به امید یافتن اوروتائو قدم می‌زند، می‌گوید: «در اروگوئه حدود ۵۲۰ گونه پرنده ثبت شده است. تنها در یک گشت‌وگذار، می‌توانید تا ۱۲۰ یا ۱۳۰ گونه پرنده را ببینید.

» ناگهان، با دست روی دهانش می‌گذارد، گویی نمی‌خواهد هیجان خود را بروز دهد. سال‌ها تجربه پرنده‌نگری، او را به یافتن گونه‌های مختلف عادت داده است، اما هنوز هم هیجان یافتن پرنده‌ای که به دنبالش بوده، او را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پس از بررسی دوباره لانه، سیلورا موفق می‌شود از دومین اوروتائو نیز عکس بگیرد و آن را به مجموعه خود اضافه کند.

او به سمت بوته‌ها اشاره می‌کند و در انتهای شاخه‌ای بلند و خشک، اوروتائو را می‌بیند که خود را استتار کرده و از تخم خود محافظت می‌کند. با نجوا می‌گوید: «آن نقطه سفید کوچکی که می‌بینی یک تخم است. اوروتائو‌ها فقط یک تخم می‌گذارند، بدون لانه یا تکیه‌گاه، مستقیماً روی چوب. » یک ماه بعد، او به بلا یونیون بازمی‌گردد و این بار نه یکی، بلکه دو اوروتائو انتظارش را می‌کشند تا به مجموعه عکس‌های پرشمار او اضافه شوند





bbcpersian / 🏆 15. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

پرنده‌نگری اوروتائو حیات وحش اروگوئه محیط زیست

United States Latest News, United States Headlines