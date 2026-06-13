رئیس گروه آیین‌نامه‌ها و مقررات تحصیلی دفتر آموزش متوسطه آموزش و پرورش در خصوص جزییات تغییر رشته و تغییر شاخه پایه‌های دهم و یازدهم رشته‌های نظری و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش توضیحاتی ارائه داد.

رئیس گروه آیین‌نامه‌ها و مقررات تحصیلی دفتر آموزش متوسطه آموزش و پرورش در خصوص جزییات تغییر رشته و تغییر شاخه پایه‌های دهم و یازدهم رشته‌های نظری و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش توضیحاتی ارائه داد.

دانش‌آموزان پایه دهم قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریور ماه درخواست خود را به مدیر مدرسه ارائه می‌دهند. پس از نظر کتبی مشاور و مدیر مدرسه و تایید اداره آموزش و پرورش، دانش‌آموزان اجازه شرکت در آزمون تغییر رشته را دریافت می‌کنند. تغییر رشته در پایه دهم و یازدهم به دوازدهم امکان‌پذیر است، اما در پایه دهم اگر دانش‌آموز بخواهد تغییر شاخه دهد، لزومی به شرکت در آزمون تغییر رشته نیست.

دانش‌آموز تغییر شاخه می‌دهد و سابقه پایه دهم از سامانه دانش‌آموز حذف و در شاخه جدید ثبت نام و ادامه تحصیل می‌دهد. اما سابقه آن یک سال برای او لحاظ می‌شود که زمانی در شاخه دیگر مشغول به تحصیل بوده است. در بحث تغییر رشته، دانش‌آموز پایه دهم باید حتماً در پایه دهم اشتغال به تحصیل داشته باشد.

دانش‌آموزانی که در پایه دهم اشتغال به تحصیل دارند می‌توانند در آزمون تغییر شاخه یا تغییر رشته بدون در نظر گرفتن شرایط در برگه هدایت تحصیلی، در آزمون تغییر رشته شرکت کنند. رئیس گروه آیین‌نامه‌ها و مقررات تحصیلی دفتر آموزش متوسطه ادامه داد: دانش‌آموزان پایه دهم دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریور ماه درخواست خود را به مدیر مدرسه ارائه می‌دهند و بعد از نظر کتبی مشاور و مدیر مدرسه و بعد از تایید اداره آموزش و پرورش، اجازه شرکت در آزمون تغییر رشته به این دانش‌آموزان داده خواهد شد.

این آزمون‌ها در خرداد ماه یا در شهریور ماه است. دانش‌آموز در رشته جدید باید در ۴ عنوان دروس تخصصی که در دستورالعمل مشخص شده امتحان دهد و حد نصاب قبولی را کسب کند تا بتواند در رشته جدید و در سال تحصیلی جدید ثبت نام کند. اگر این درس‌ها کد یکسانی داشته باشند نمره قبلی رشته قبل پذیرفته می‌شود ولی اگر کد یکسانی نداشته باشند حتما باید در آزمون شرکت و حد نصاب قبولی را کسب کند.

در صورت عدم شرکت در دو نوبت قبلی به این دانش‌آموزان تا پایان مهر ماه اجازه داده می‌شود با مجوز کمیسیون خاص منطقه بتوانند در طول مهرماه در آزمون تغییر رشته شرکت کنند و در صورتی که بتوانند مجوز ورود به رشته جدید را کسب کنند، در رشته جدید پایه یازدهم ادامه تحصیل دهند. رئیس گروه آیین‌نامه‌ها و مقررات تحصیلی دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برای دانش‌آموزان پایه یازدهم به دوازدهم فقط تغییر رشته درون شاخه‌ای میسر است ادامه داد: امکان اینکه دانش‌آموز از پایه نظری به پایه فنی و حرفه‌ای یا کاردانش برود وجود ندارد.

قبل از امتحانات خرداد و شهریور دانش‌آموز پایه یازدهم باید درخواست خود را به مدیر مدرسه بدهد و با معرفی مدیر مدرسه به کمیسیون خاص آموزش و پرورش منطقه (حتماً مجوز کمیسیون خاص منطقه را مدیر مدرسه برای دانش‌آموز باید بگیرد) در امتحانات خرداد ماه یا شهریور ماه، در آزمون تخصصی دروس رشته جدید شرکت کند. اگر دروس کد یکسانی در رشته قبلی داشته باشند مورد پذیرش است و اگر کد یکسان نداشته باشند حتما باید در آزمون شرکت کنند.

اگر شرایط رشته دروس جدید را کسب کنند از سال تحصیلی جدید در پایه دوازدهم و در رشته جدید ثبت نام و ادامه تحصیل می‌دهند. احتمال دارد در پایه‌های دهم و یازدهم بعضی دروس رشته جدید با رشته قبلی تفاوت داشته باشند، دانش‌آموز تا پایان دوره متوسطه فرصت دارند این درس‌ها را انتخاب و در آزمون‌ها شرکت کنند و اگر شرایط قبولی را کسب کردند، مدرک خود را دریافت می‌کنند.

رئیس گروه آیین‌نامه‌ها و مقررات تحصیلی دفتر آموزش متوسطه در خصوص امکان تغییر رشته از فنی و حرفه‌ای به نظری ادامه داد: در شرایط خاص که احتمال دارد مشکل جسمی داشته باشند با ارائه مدارک پزشکی از طریق کمیسیون خاص شورای عالی آموزش و پرورش باید مجوز گرفته شود؛ در صورت دادن مجوز، سنوات سابقه پایه یازدهم حذف و دانش‌آموز مجدد در شاخه نظری پایه یازدهم شروع به تحصیل می‌کند. بالعکس آن هم ممکن است، البته یک سال دانش‌آموز هدر می‌رود.





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