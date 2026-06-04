جزیره مولگراک با برامدگی ۸۸ آکری و قیمت پایه ۳۵۰ هزار پوند (حدود ۴۰۵ هزار یورو) به حراج گذاشته می‌شود.

جزیره خصوصی سنگلاخی مولگراک در اسکاتلند برای فروش قرار گرفته است. این جزیره که در مجمع‌الجزایر دورافتاده سامر پنهان شده است، فرصت کم‌نظیری برای داشتن پناهگاهی خارج از شبکه در یکی از تماشایی‌ترین مناظر طبیعی کشور است.

جزیره مولگراک با برامدگی ۸۸ آکری و قیمت پایه ۳۵۰ هزار پوند (حدود ۴۰۵ هزار یورو) به حراج گذاشته می‌شود. این جزیره که کلبه‌ای خورشیدی، صخره‌های دیدنی و حیات‌وحش فراوان دارد، برای خریدارانی که به دنبال تنهایی در یکی از تماشایی‌ترین مناظر بریتانیا هستند، پناهگاهی کاملا خارج از شبکه برق فراهم می‌کند. این ملک قرار است در ۹ ژوئن در حراج شرکت ساویلز عرضه شود. جزیره مولگراک به معنای واقعی کلمه جزیره‌ای بسیار منزوی است و تقریبا ناشناخته مانده است.

تنها راه رسیدن به آن، قایق از اولاپول یا اولد دورنی در سرزمین اصلی است، یا اگر بودجه شما اجازه بدهد، بالگرد. این جزیره ۸۸.۷ آکری ساحل، صخره، غار و خلیجچه دارد و در بهار و تابستان از علفزارها و گل‌های وحشی پوشیده می‌شود. در دریای اطراف می‌توانید فک‌ها، دلفین‌ها، سمورهای دریایی، غازهای خاکستری و اگر خوش‌شانس باشید نهنگ‌های مینک کمیاب را ببینید.

وقتی زمان پناه گرفتن از هوای غیرقابل پیش‌بینی اسکاتلند فرا برسد، روی جزیره یک کلبه موجود و مجهز در اختیار شماست. این سازه چوبی با سقفی پوشیده از بوته‌های خلنگ، هرچند کوچک است، اما پنجره‌های قدی از کف تا سقف دارد که چشم‌اندازهای شگفت‌انگیزی از اطراف جزیره پیش رویتان می‌گذارد. این کلبه به آشپزخانه و فضای غذاخوری، دو تخت توکار، اجاق چوب‌سوز، پنل‌های خورشیدی برای تامین برق و یک سرویس بهداشتی کمپوست در بیرون مجهز است.

همچنین سامانه جمع‌آوری آب باران دارد، اما آب آشامیدنی باید از بطری تامین شود





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