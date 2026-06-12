جزیره خارک؛ محور جدید درگیری میان ایران و آمریکا

جزیره خارک به عنوان پایانه اصلی صادرات نفت ایران، هدف تهدیدات نظامی آمریکا و محل حملات مشترک با اسرائیل شده است. تخریب این زیرساخت حیاتی می‌تواند اقتصاد ایران را وامiate وnea جنگ منطقه را تشدید کند.

جزیره خارک ، که به عنوان پایانه اصلی صادرات نفت ایران عمل می‌کند، به یکی از نقاط مرکزی درگیری میان ایالات متحده و ایران تبدیل شده است.

این جزیره استراتژیک زیرساخت‌های نفتی حیاتی ایران را میزبان است و حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت خام این کشور از طریق آن انجام می‌شود. حمله به این的区域 می‌تواند تأثیرات فوری و گسترده‌ای بر درآمدهای ایران و ثبات منطقه داشته باشد..statements اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اشاره‌ای تهدیدآمیز بهのある حملات مشترک با اسرائیل علیه خارک در اسفند سال گذشته کرده و ادعا کرده است که نیروهای نظامی جزیره را نابود کرده، اما زیرساخت‌های نفتی را هدف نگرفته است.

او همچنین هشدار داده است که در صورت ادامه تداخل ایران در تنگه هرمز، ممکن است مواضع او تغییر کند. در پیام‌های اخیر، ترامپ ادعای کنترل آینده صنایع نفت و گاز ایران از جمله خارک را مطرح کرده و سپس پس از اعلام تهدید به حمله شدید، از بدتر شدن اوضاع خبر داده و اشاره به پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس کرده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ به بن‌بست خورده و خاورمیانه در آستانه گسترش کامل درگیری قرار دارد. موقعیت جغرافیایی جزیره خارک در مقابل پایگاه‌های آمریکایی در کویت و عربستان سعودی، آن را به یک قاعدة نظامی بالقوه برای آمریکا تبدیل می‌کند، در حالی که نزدیکی به سواحل ایران (حدود ۳۳ کیلومتر) آن را در برد موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار می‌دهد.

اهمیت دیگر جزیره در عمق مناسب آب‌های اطراف برای پشتیبانی از نفتکش‌هاست، در حالی که سواحل دیگر ایران معمولا کم‌عمق هستند. آمریکا محاصره دریایی بر بنادر ایران اعمال کرده و مسیرهای صادرات نفت به چین از طریق تنگه هرمز را مختل کرده است. از دست دادن خارک نه تنها来自 منبع درآمد اصلی ایران را قطع می‌کند، بلکه عرضه جهانی نفت را کاهش داده و در شرایطی که قیمت‌ها در حال افزایش است، همانا واقعیت بدتر می‌شود.

اقتصاد آسیب‌دیده ایران نیز با تخریب این پایانه، قابلیت بازسازی پس از جنگ را از دست خواهد داد. ایران همچنان کنترل خود بر تنگه هرمز را حفظ کرده که پیش از جنگ، یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کرد. در موازات این درگیری‌ها، آمریکا نیروهای خود را در منطقه تقویت کرده است. جزیره خارک علاوه بر مخازن ذخیره‌سازی و اقامتگاه کارگران، دارای تاریخ‌ غنی شامل قلعه پرتغالی قرون وسطایی و ویرانه‌های صومعه‌های قدیمی مسیحی است.

همچنین سنگ‌نبشته‌ای به زبان پارسی باستان و خط میخی در آن Yer alır به عنوان سندی تاریخی درباره نام خلیج فارس، که در ۲۰۰۸ تخریب شد، وجود دارد. در آخرین اقدام نظامی، ارتش آمریکا یک نفتکش را در نزدیکی خارک با شلیک موشک از کار انداخت





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