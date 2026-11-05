رضا زینی‌وندمقدم از تصویب افزایش ۶۱ درصدی شهریه مدارس غیردولتی و حضور ۲.۴ میلیون دانش‌آموز در این مراکز خبر داد و بر لزوم نظارت قانونمند تأکید کرد.

رضا زینی‌وندمقدم مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ، با اعلام آمار جدید از وضعیت تحصیل دانش‌آموزان در این مراکز، جزئیات مهمی از تصمیمات اخیر در خصوص تعیین شهریه‌ها ارائه داد. وی در جریان برگزاری جلسه شورای نظارت بر مدارس غیردولتی استان کرمان ، که در تاریخ ۱۴ آبان ماه برگزار شد، به تشریح ابعاد مختلف چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این بخش از نظام آموزشی پرداخت.

به گزارش ایسنا، زینی‌وندمقدم با اشاره به سهم قابل توجه مدارس غیردولتی از نظام آموزشی کشور، بیان کرد که حدود ۱۵.۲ درصد از کلیه مدارس سراسر ایران تحت مدیریت بخش غیردولتی قرار دارند. بر اساس این آمارهای رسمی، در حال حاضر دو میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز در سراسر کشور در این نوع مدارس مشغول به تحصیل هستند که این عدد نشان‌دهنده گستردگی مشارکت مردم در عرصه آموزش و پرورش است.

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زینی‌وندمقدم: مدارس غیردولتی رقیب اما مکمل نظام آموزشی

مدیرکل وزارت آموزش و پرورش در این جلسه تأکید کرد که مدارس و مراکز غیردولتی هرگز نباید به عنوان رقیب برای مدارس دولتی دیده شوند. وی تصریح کرد که این مراکز در واقع ظرفیتی ارزشمند برای ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه مشارکت مردمی و پاسخ‌گویی به تنوع نیازهای تربیتی خانواده‌ها محسوب می‌شوند. این رویکرد نشان می‌دهد که نگاه حاکم بر این بخش، تکمیل‌کنندگی خدمات آموزشی است نه رقابت ناسالم با بودجه دولتی.

زینی‌وندمقدم در ادامه به اهمیت ساختار نظارتی اشاره کرد و اظهار داشت که دو شورای راهبردی برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و همچنین شورای نظارت استان، از ارکان مهم تصمیم‌گیری در این حوزه هستند. وی بر این نکته مهم تأکید کرد که تمامی مصوبات و تصمیمات گرفته شده توسط این شوراها باید حتماً در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور اتخاذ شود تا مشروعیت و قانونی بودن فرآیندها تضمین گردد.

الگوی جدید تعیین شهریه و افزایش ۶۱ درصدی مصوب شد

یکی از محورهای اصلی صحبت‌های مدیرکل مدارس غیردولتی، تدوین و اجرای الگوی جدید تعیین شهریه بود. وی گفت که این الگو با استناد مستقیم به مواد ۵، ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی طراحی شده است. در این فرآیند جدید، هشت مؤلفه قانونی برای تعیین شهریه در نظر گرفته شده که شفافیت بیشتری را به همراه دارد.

زینی‌وندمقدم توضیح داد که در این الگوی نوین، پنج شاخص اصلی برای ارزیابی عملکرد مدارس و تعیین شهریه لحاظ شده است. مراحل مختلف این فرآیند از جمله ثبت درخواست مؤسس، بررسی پرونده در شوراهای تعیین شهریه و رسیدگی به اعتراضات، همگی در یک سامانه الکترونیکی پیش‌بینی و اجرایی شده‌اند. این تغییرات با هدف کاهش دخالت‌های سلیقه‌ای و افزایش عدالت آموزشی انجام شده است.

در خصوص میزان افزایش هزینه‌ها، زینی‌وندمقدم با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که مجوز افزایش حدود ۶۰ تا ۶۱ درصدی شهریه مدارس بر اساس شاخص‌ها و ضوابط تعیین‌شده اخذ شده است. این رقم نهایی شده و ملاک عمل مؤسسان و والدین در سال تحصیلی جاری خواهد بود.

نیاز به تجربه ۵ سال سابقه برای تأسیس مدارس جدید

مدیرکل وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود به موانع ورود به عرصه تأسیس مدارس غیردولتی اشاره کرد. وی یادآوری کرد که یکی از محورهای مهم قانون، احراز صلاحیت مؤسسان است. بر اساس ماده ۸ قانون مربوطه، برخورداری از حداقل پنج سال سابقه آموزشی، پژوهشی یا فرهنگی از شرایط ضروری برای تأسیس مدرسه و مرکز غیردولتی محسوب می‌شود. این شرط با هدف تضمین کیفیت و جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های غیرمتخصص گرفته شده است.

زینی‌وندمقدم همچنین هشدار داد که نظارت دقیق بر عملکرد این مدارس و برخورد با تخلفات احتمالی، مطابق با مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون با جدیت دنبال می‌شود. وی خاطرنشان کرد که هدف نهایی وزارت آموزش و پرورش، ایجاد ساختاری قانونمند، پایدار و کارآمد برای ارتقاء کیفیت فعالیت مدارس و مراکز غیردولتی در سراسر کشور است.

در پایان، مدیرکل مدارس غیردولتی با اشاره به برخی مشکلات اجرایی الگوی امسال، از آسیب‌شناسی دستورالعمل‌های سال‌های گذشته خبر داد. وی گفت که بررسی تجربه اجرای الگوی جدید در دستور کار قرار گرفته تا نواقص موجود برای تدوین الگوی شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۷ برطرف شود. همچنین سهم حدود ۱۷ درصدی مدارس غیردولتی از جمعیت دانش‌آموزی استان کرمان، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این منطقه در بهره‌گیری از مشارکت مردم در عرصه آموزش و پرورش است.