جدول زمانی و مبالغ دقیق انواع تسهیلات دانشجویی از جمله وام تحصیلی، ودیعه مسکن و شهریه در نیمسال اول ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد. مهلت ثبت درخواست‌ها تا ۷ دی ۱۴۰۵ است.

تاریخچه جدیدی از شرایط تسهیلات مالی برای فراگیران دانشکده‌های کشور منتشر شده است که جزئیات دقیق مبالغ و برنامه زمانی اقدامات اداری را برای نیمسال نخست سال تحصیلی آینده مشخص می‌کند. بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، فرآیند دریافت انواع تسهیلات برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با جزئیات کامل و مبالغ مشخص گردیده است. مهلت‌های قانونی ثبت درخواست توسط خودِ دانشجو و نیز مهلت نهایی تأیید نهایی این درخواست‌ها توسط هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها به دقت تعیین شده‌اند. این بخشنامه شامل تمام مقاطع تحصیلی از کاردانی تا دکتری و همچنین انواع مختلف وام‌ها از جمله وام تحصیلی ، وام ودیعه مسکن متأهلی و وام ضروری می‌شود. توجه به این تاریخ‌ها برای جلوگیری از از دست رفتن فرصت استفاده از این یارانه‌های مالی برای دانشجویان روزانه و غیرشاغل دانشگاه‌های دولتی بسیار حیاتی است.

مبالغ و شرایط دریافت وام تحصیلی

وام تحصیلی به‌طور اختصاصی برای دانشجویان روزانه غیرشاغل در دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده است تا از هزینه‌های جاری دوران تحصیل حمایت کند. مبلغ این تسهیلات بر اساس مقطع تحصیلی متغیر است و برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی شامل شاخه‌های پیوسته و ناپیوسته مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (پیوسته و ناپیوسته) و همچنین دکترای حرفه‌ای، مبلغ این وام به ۱۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. دانشجویان مقطع دکتری تخصصی (پیوسته و ناپیوسته)، دکترای مستقیم و همچنین دستیاری‌ها که در بالاترین سطح تحصیلات تکمیلی قرار دارند، مشمول دریافت ۲۰ میلیون تومان از این تسهیلات خواهند بود. مهلت شروع ثبت درخواست برای این نوع وام از تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵ آغاز شده و پایان مهلت ثبت درخواست توسط دانشجو در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۵ خواهد بود. آخرین مهلت قانونی برای تأیید نهایی وام توسط دانشگاه‌ها نیز در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۵ اعلام شده است.

Also read واکنش مقامات ایران به پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا

تسهیلات ودیعه مسکن برای دانشجویان متأهل

علاوه بر کمک‌هزینه‌های آموزشی، حمایت از مسائل مسکن نیز در بخشنامه جدید لحاظ شده است. وام ودیعه مسکن متأهلی به‌طور ویژه برای دانشجویان متأهلِ دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده است تا در تأمین محل سکونت به آن‌ها کمک کند. میزان این وام برای دانشجویانی که شهر محل تحصیل یا سکونت آن‌ها دارای جمعیت ۵۰۰ هزار نفر و کمتر است، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. برای شهرهای بزرگ‌تری که جمعیت آن‌ها بیش از ۵۰۰ هزار نفر است، سقف این تسهیلات به ۲۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است. جدول زمان‌بندی اعلام‌شده برای این نوع وام نیز دقیقاً مشابه وام تحصیلی است؛ بدین‌صورت که زمان شروع درخواست از تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵ آغاز شده، پایان مهلت ثبت درخواست دانشجو در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۵ است و آخرین مهلت تأیید وام توسط دانشگاه در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۵ می‌باشد. این همزمانی در تاریخ‌ها می‌تواند انجام مراحل اداری را برای دانشجویانی که هم‌زمان به هر دو تسهیلات نیاز دارند تسهیل کند.

شرایط وام ضروری و رویدادهای خاص

وام ضروری نیز با مبلغ ثابت ۲۰ میلیون تومان برای دانشجویان روزانه غیرشاغل دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده است. دریافت این وام منوط به برخورداری از شرایط مشخصی است که در جدول به تفصیل آمده است. رویدادهایی که می‌تواند مبنای درخواست برای این وام قرار گیرد شامل مواردی چون خرید لوازم کمک‌آموزشی از جمله لپ‌تاپ، تبلت، موبایل و قلم نوری است. همچنین حوادث و بلایای طبیعی که منجر به آسیب به دانشجویان شود، یکی دیگر از دلایل واجد شرایط برای دریافت این تسهیلات اضطراری محسوب می‌شود. نکات مهم دیگری نیز در این بخش وجود دارد؛ برای نمونه دانشجویان روزانه مجرد غیرشاغل دانشگاه‌های دولتی که در طول دوران تحصیل برای بار اول اقدام به ازدواج نمایند، مشمول دریافت وام ازدواج خواهند شد. برای دانشجویان غیرشاغل دانشگاه‌های دولتی، حداکثر دو نوع رویداد از شش نوع رویداد موجود در هر مقطع تحصیلی قابل محاسبه و پرداخت است. مهلت شروع درخواست برای این وام ضروری از تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۵ آغاز شده، پایان مهلت ثبت درخواست دانشجو در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۵ خواهد بود و آخرین مهلت تأیید توسط دانشگاه در تاریخ ۷ دی ۱۴۰۵ می‌باشد.

جزئیات و جدول زمانی وام شهریه

وام شهریه به‌طور اختصاصی برای کلیه دانشجویان غیرشاغلی که شهریه‌پرداز هستند در نظر گرفته شده است تا فشار مالی پرداخت شهریه را کاهش دهد. مبلغ این تسهیلات نیز بسته به مقطع تحصیلی تفاوت دارد و برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مبلغ ۵ میلیون تومان تعیین شده است. برای مقاطع بالاتر شامل کارشناسی ارشد (پیوسته و ناپیوسته) و دکترای حرفه‌ای، مبلغ وام شهریه به ۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد. دانشجویان مقطع دکتری تخصصی (پیوسته و ناپیوسته)، دکترای مستقیم و دستیاری که در بالاترین سطح تحصیلات قرار دارند، مشمول دریافت ۱۰ میلیون تومان از این وام می‌شوند. جدول اعلام‌شده برای این بخش نیز مهلت‌های زمانی مشخصی را تعیین کرده است؛ شروع درخواست وام شهریه از تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۵ آغاز می‌شود، پایان مهلت ثبت درخواست دانشجو در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۵ خواهد بود و آخرین مهلت تأیید وام توسط دانشگاه در تاریخ ۷ دی ۱۴۰۵ می‌باشد.