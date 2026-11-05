سرهنگ آرش امیریبا شرایط سنی دقیق برای انواع گواهینامه رانندگی از پایه سوم تا ویژه و موتورسیکلت را تشریح کرد. محدودیت یک‌ساله رانندگی درون‌شهری برای تازه‌دارندگان گواهینامه پایه سوم و تکلیف تغییرات پزشکی رانندگان بر اساس آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۹۰ مشخص شد.

سرهنگ آرش امیریبا رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا با استناد به آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰، جزئیات دقیق شرایط سنی و دسته‌بندی مجوزهای رانندگی را اعلام کرد. این مقام انتظامی توضیح داد که گواهینامه‌ها به پنج گروه پایه سوم ، پایه دوم، پایه یکم، ویژه و موتورسیکلت تقسیم می‌شوند که هر کدام سقف سنی مشخصی را برای متقاضیان در نظر گرفته‌اند. هدف از این تفکیک، اطمینان از بلوغ جسمی و ذهنی رانندگان و افزایش ایمنی در معابر عمومی است.

شرایط سنی دقیق برای انواع گواهینامه رانندگی

بر اساس اعلام سرهنگ آرش امیریبا، حداقل سن برای دریافت گواهینامه پایه سوم ۱۸ سال تعیین شده است. این پایه رایج‌ترین مجوز برای رانندگی با خودروهای سواری شخصی محسوب می‌شود. متقاضیانی که قصد دارند گواهینامه پایه دوم را دریافت کنند باید حداقل ۲۳ سال سن داشته باشند. همچنین برای اخذ گواهینامه پایه یکم که معمولاً برای رانندگی با خودروهای سنگین استفاده می‌شود، حداقل سن ۲۵ سال الزامی است.

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گواهینامه ویژه نیز دارای شرایط سنی متفاوتی است و حداقل سن ۲۰ سال برای دریافت آن تعیین شده است. در بخش موتورسیکلت، قوانین تکمیلی برای گروه‌های سنی مختلف وجود دارد. افراد برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت الف "م" و الف یک باید حداقل ۱۶ سال سن داشته باشند. برای گواهینامه الف دو نیز حداقل سن ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. این تفکیک سنی نشان‌دهنده دقت پلیس راهور فراجا در کنترل تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین است.

محدودیت‌های یک‌ساله و نشان اهدای عضو

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا درباره محدودیت‌های خاص برای دارندگان گواهینامه پایه سوم توضیح داد که این افراد پس از صدور مجوز، به مدت یک سال صرفاً مجاز به رانندگی در معابر درون‌شهری هستند. این محدودیت برای افزایش تجربه رانندگی تازه‌کارها در محیط‌های با ریسک کمتر طراحی شده است. متقاضیان گواهینامه‌های پایه دوم و یکم مشمول این محدودیت نمی‌شوند زیرا با تجربه یا سن بالاتری روبرو هستند.

در بخش دیگر، نحوه درج نشان اهدای عضو در گواهینامه‌های رانندگی تشریح شد. متقاضیان گواهینامه جدید می‌توانند درخواست درج این نشان را در آموزشگاه‌های رانندگی اعلام کنند. افرادی که برای تمدید یا دریافت المثنی گواهینامه اقدام می‌کنند نیز می‌توانند درخواست خود را در مراکز پلیس +۱۰ مطرح کنند. این امر تسهیل فرایند مشارکت اجتماعی در اهدای عضو را برای دارندگان گواهینامه فراهم می‌کند.

دسترسی پلیس به اطلاعات پزشکی و تکالیف قانونی

سرهنگ آرش امیریبا به درخواست وزارت بهداشت برای دسترسی پلیس به اطلاعات پزشکی رانندگان اشاره کرد. این درخواست برای جلوگیری از رانندگی افرادی که به دلیل بیماری یا افزایش سن توانایی لازم را از دست داده‌اند، مطرح شده است. با وجود این درخواست، تاکنون سامانه اطلاعات پزشکی رانندگان در اختیار بهداری و پلیس راهور قرار نگرفته و علت این موضوع هنوز مشخص نیست. این شکاف اطلاعاتی می‌تواند چالشی برای نظارت دقیق بر سلامت روانپزشکی و جسمی رانندگان باشد.

طبق ماده ۲۷ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰، رانندگان موظف‌اند حداکثر ظرف یک ماه پس از ایجاد نقص در وضعیت پزشکی خود، موضوع را اعلام کنند. این اعلام باید از طریق مراجعه به مراکز پلیس +۱۰ انجام شود. پس از اعلام تغییر وضعیت پزشکی و مراجعه مجدد به پزشک، تغییرات لازم در گواهینامه اعمال می‌شود. برای مثال، رانندگانی که پس از جراحی چشم دیگر به عینک نیاز ندارند یا وضعیت پزشکی آن‌ها تغییر کرده است، باید اقدامات لازم را انجام دهند.

مرجع رسیدگی به تخلفات آموزشگاه‌های رانندگی

سرهنگ آرش امیریبا درباره مرجع رسیدگی به تخلفات آموزشگاه‌های رانندگی توضیح داد که بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه آموزشگاه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۷، مرجع رسیدگی متفاوت است. در صورتی که تخلف در حوزه امور صنفی باشد، افراد می‌توانند به اتحادیه یا صنف مربوطه در شهرستان یا استان مراجعه کنند. این بخش از تخلفات معمولاً به کیفیت آموزش و مسائل مالی مرتبط است.

اما اگر موضوع به آزمون‌های رانندگی مربوط باشد، پلیس راهور مرجع رسیدگی به آن خواهد بود. این تفکیک صلاحیت‌ها نشان می‌دهد که نظارت بر فرآیند صدور مجوز و ایمنی رانندگان مستقیماً تحت کنترل پلیس است. این ساختار حقوقی اطمینان می‌دهد که تخلفات مرتبط با صلاحیت رانندگی به درستی و با سرعت رسیدگی شود تا ایمنی معابر عمومی حفظ گردد.