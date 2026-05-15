بررسی گزارش‌های مربوط به طرح دو ساله خروج اسرائیل از لبنان، نقش سی‌آی‌ای در نظارت بر خلع سلاح حزب‌الله و تنش‌های داخلی لبنان بر سر پذیرش آتش‌بس و شرایط خروج نیروهای اشغالگر.

گزارش‌های اخیر منتشر شده در برخی رسانه‌های لبنان ی با استناد به منابع نزدیک به مراکز تصمیم‌گیری در واشینگتن، از دستیابی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به یک توافق محرمانه و استراتژیک برای مدیریت خروج تدریجی نیروهای اسرائیل ی از خاک لبنان خبر می‌دهند.

بر اساس این داده‌ها، این روند خروج که احتمالاً دو سال به طول خواهد انجامید، در جریان نشست‌های سطح بالای دونالد ترامپ با تیم امنیت ملی پیش از سفرهای دیپلماتیک او به چین طراحی شده است. نکته کلیدی در این رویکرد، تلاش واشینگتن برای جداسازی کامل پرونده لبنان از پرونده کلی جمهوری اسلامی ایران است.

ایالات متحده به دنبال آن است که با ایزوله کردن موضوع لبنان، بتواند سریع‌تر به یک توافق دست یابد، هرچند به خوبی آگاه است که تهران بر گنجاندن لبنان در هرگونه توافق نهایی و جامع برای پایان دادن به جنگ‌های منطقه‌ای پافشاری می‌کند. در این میان، دستورالعمل‌های ابلاغ شده به تیم مذاکره‌کننده آمریکایی به طور صریح بر لزوم حمایت بی‌قید و شرط از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر هرگونه تهدید تأکید دارد، به گونه‌ای که واشینگتن پذیرفته است اسرائیل حتی پس از توافق، به هدف قرار دادن عناصر حزب‌الله در هر نقطه‌ای که شناسایی شوند ادامه دهد، مشروط بر اینکه این عملیات منجر به کشتار گسترده غیرنظامیان یا فروپاشی کامل آتش‌بس نشود.

در محور دوم این طرح پیچیده، موضوع خلع سلاح حزب‌الله به عنوان شرط اصلی خروج کامل اسرائیل مطرح شده است. بر اساس این برنامه، ارتش لبنان موظف خواهد بود فرآیند خلع سلاح کامل حزب‌الله را در تمامی مناطق کشور اجرا کند. ایالات متحده بر این باور است که هیچ آتش‌بس پایدار و فراگیری بدون حذف کامل تهدیدات نظامی حزب‌الله امکان‌پذیر نیست و لبنان نمی‌تواند در این مذاکرات شرطی را تحمیل کند.

در همین راستا، میشل عیسی، سفیر آمریکا در بیروت، این پیام سخت را به ژوزف عون، رئیس جمهور لبنان منتقل کرده و صراحتاً اعلام نموده است که واشینگتن نمی‌تواند توقف کامل عملیات نظامی اسرائیل را پیش از اجرای واقعی خلع سلاح تضمین کند. این فشار دیپلماتیک باعث شده است که عون و نواف سلام، نخست وزیر لبنان، در موضعی ضعف قرار گیرند و برای جلوگیری از تداوم تخریب‌ها، موافقت کنند که بدون هیچ پیش‌شرطی وارد مذاکرات شوند، هرچند می‌دانند در حال حاضر قدرت اعمال اراده برای یک آتش‌بس فراگیر را ندارند.

بخش عملیاتی و نظارتی این طرح بر عهده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان سی‌آی‌ای قرار دارد. این سازمان برنامه‌ای دقیق برای نظارت بر خلع سلاح تهیه کرده است که شامل شناسایی و کنترل تمامی تأسیسات نظامی و زیربنایی حزب‌الله در مناطق مختلف، به ویژه در نواحی کوهستانی و صعب‌العبور است.

برای تضمین عدم بازگشت حزب‌الله به این پایگاه‌ها، سی‌آی‌ای قصد دارد از فناوری‌های ماهواره‌ای پیشرفته برای پایش لحظه‌ای استفاده کند و مکانیزم ویژه‌ای برای مقابله با سلاح‌های سنگین ایجاد نماید. علاوه بر این، واشینگتن آمادگی خود را برای تجهیز ارتش لبنان اعلام کرده است، که یکی از محورهای اصلی این حمایت، تشکیل یک نیروی ویژه در ارتش لبنان است که تخصص آن جلوگیری از مسلح شدن مجدد حزب‌الله خواهد بود؛ موضوعی که پیش‌تر توسط مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نیز در مصاحبه‌هایش مورد اشاره قرار گرفته بود.

در مقابل این تحرکات، جبهه داخلی لبنان دچار شکاف عمیقی شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، در تماس‌های تلفنی با ژوزف عون، به شدت با پذیرش یک آتش‌بس یک‌طرفه مخالفت کرده است. بری معتقد است بازگشت به وضعیت پیش از مارس بدون تضمین‌های واقعی، پذیرفتنی نیست و تأکید دارد که دشمن باید ابتدا سیاست ترور و تخریب روستاهای جنوبی را متوقف کند.

از دیدگاه بری، هرگونه توافقی باید شامل زمان‌بندی دقیق برای خروج فوری نیروهای اسرائیلی، توقف استقرار ارتش اسرائیل در خاک لبنان و فراهم کردن شرایط برای بازگشت امن اهالی روستاها به خانه‌هایشان باشد. این تقابل میان رویکرد تسلیم‌گونه برخی مقامات اجرایی لبنان و ایستادگی پارلمانی، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های سیاسی در بیروت است که در آن فشار خارجی آمریکا و تهدیدات نظامی اسرائیل با منافع داخلی و استراتژیک گروه‌های مقاومت در تضاد قرار دارد





