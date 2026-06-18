متن تفاهمنامه امضا شده بین ایران و آمریکا برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات ۶۰ روزه بر سر برنامه هستهای منتشر شد. این تفاهمنامه شامل ۱۲ بند است که به خاتمه فوری جنگ، رفع تحریمها، بازسازی اقتصادی و حفظ وضع موجود در برنامه هستهای ایران میپردازد.
ایران و آمریکا متن تفاهمنامه امضا شده برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات ۶۰ روزه بر سر برنامه هستهای ایران را منتشر کردند. این تفاهمنامه که با میانجیگری عمان به دست آمد، شامل ۱۲ بند است و خاتمه فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبههها از جمله لبنان را اعلام میکند.
دو طرف متعهد شدهاند پس از این هیچ جنگی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور خودداری کنند. همچنین بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر و عدم مداخله در امور داخلی تأکید شده است. این توافق موقتی است و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی حداکثر ۶۰ روز به طول خواهد انجامید که با رضایت طرفین قابل تمدید است.
در بخش اقتصادی، آمریکا متعهد شده است محاصره دریایی ایران را ظرف ۳۰ روز بردارد و نیروهای نظامی خود را از پیرامون ایران خارج کند. همچنین ایران ترتیباتی برای عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز فراهم میکند. آمریکا متعهد شده است با شرکای منطقهای برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران برنامهای با تأمین حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار ایجاد کند. همچنین تمام تحریمهای یکجانبه و بینالمللی علیه ایران طبق برنامه زمانی توافق شده لغو خواهد شد.
این اقدامات برای کاهش تنشها و بازگشت به وضعیت عادی در منطقه حیاتی است. در حوزه هستهای، ایران مجدداً تأکید کرده است سلاح هستهای تولید یا خریداری نخواهد کرد. دو طرف توافق کردهاند وضعیت مواد غنیشده ذخیره شده را از طریق رقیقسازی تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی حل و فصل کنند. همچنین درباره موضوع غنیسازی و نیازهای هستهای ایران در چارچوب توافق نهایی بحث خواهند کرد.
تا حصول توافق نهایی، وضع موجود حفظ میشود: ایران برنامه هستهای خود را نگه میدارد و آمریکا تحریم جدیدی وضع نمیکند و نیروی نظامی بیشتری مستقر نمیکند. آمریکا همچنین فوراً اسقاطیههای لازم برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران را صادر میکند و تمام داراییهای مسدود شده ایران را آزاد میکند. این تفاهمنامه نقطه عطفی در روابط دو کشور و تحولی بزرگ در خاورمیانه است که میتواند به کاهش تنشها و بازسازی اعتماد متقابل منجر شود
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