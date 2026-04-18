وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی که در بهمنماه ۱۴۰۴ پیامک دریافت کرده بودند اما هنوز مبلغی به حسابشان واریز نشده، از هفته آینده توسط بانک رفاه کارگران پرداخت خواهد شد. به بازنشستگان توصیه شده به پیامکهای بعدی مبنی بر تأیید یا انصراف پاسخ ندهند.
با نزدیک شدن به پایان مهلتهای تعیین شده برای واکنش به پیامکهای مربوط به وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی ، جزئیات جدیدی از روند پرداخت این تسهیلات منتشر شده است. بر اساس اعلام منابع آگاه در حوزه بازنشستگی، آن دسته از بازنشستگانی که در بهمنماه سال جاری (۱۴۰۴) پیامک دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی را دریافت کردهاند اما تاکنون هیچ واریزی به حسابشان صورت نگرفته است، از هفته آینده میتوانند شاهد واریز این مبلغ باشند. این وام توسط بانک رفاه کارگران و در راستای طرحهای حمایتی سازمان تأمین اجتماعی به این عزیزان پرداخت خواهد شد.
این گزارش که از سوی خبرآنلاین منتشر شده، بر نکتهای بسیار حائز اهمیت تأکید دارد: بازنشستگان مشمول، به هیچ عنوان نباید به پیامکهای ثانویهای که ممکن است با عناوین «تأیید دریافت وام» یا «انصراف از وام» برایشان ارسال شود، پاسخی بدهند. هرگونه اقدام برای پاسخگویی به این پیامکها، به طور خودکار به منزله انصراف قطعی از دریافت تسهیلات تلقی شده و پرونده درخواست وام آنها مختومه خواهد شد. بنابراین، تنها اقدام لازم برای این گروه، انتظار برای واریز مبلغ وام است و هرگونه تعامل بیشتر با پیامکهای ارسالی، روند دریافت وام را با مشکل مواجه خواهد کرد.
کانال خبری بازنشستگان نیز در تأیید این خبر، نکتهای مهم را در خصوص آمادگی حسابهای بانکی بازنشستگان برای انجام مراحل نهایی واریز متذکر شده است. بر اساس این اعلام، لازم است تا مبلغی تقریبی در حدود ۲۰۰ هزار تومان در حساب حقوق یا مستمری بازنشستگان موجود باشد. این مبلغ برای پوشش هزینههای احتمالی همچون ابطال تمبر قانونی و سایر کارمزدهای بانکی که برای تکمیل فرآیند پرداخت وام لازم است، در نظر گرفته شده است. عدم کفایت موجودی حساب برای این کارمزدها میتواند منجر به تأخیر یا حتی عدم موفقیت در واریز نهایی وام شود. لذا، توصیه اکید میشود که بازنشستگان واجد شرایط، پیش از هفته آینده، از موجودی کافی در حساب بانکی خود اطمینان حاصل نمایند تا روند دریافت وام بدون هیچگونه مانعی صورت پذیرد.
این وام به عنوان یکی از بستههای حمایتی برای ارتقاء سطح معیشت بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده و انتظار میرود بخش قابل توجهی از نیازهای مالی این قشر را پوشش دهد. جزئیات بیشتر و اطلاعیههای تکمیلی در خصوص زمان دقیق واریز و نحوه پیگیری احتمالی، در روزهای آتی از سوی مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد، اما تأکید اصلی همچنان بر عدم پاسخگویی به پیامکها و داشتن موجودی کافی در حساب بانکی است
