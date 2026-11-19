سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران طرح تأمین‌رفاه را برای بازنشستگان اجرایی کردند تا ۱۰ روز پیش از واریز حقوق، امکان خرید اعتباری فراهم شود.

سازمان تأمین اجتماعی با همکاری بانک رفاه کارگران ، طرح نوین "تأمین‌رفاه" را برای ارائه خدمت اعتباری به بازنشستگان و مستمری‌بگیران فعال کرده است. این طرح امکان می‌دهد تا مشمولان طرح تا ده روز پیش از واریز رسمی حقوق ماهانه خود، معادل مبلغ حقوق خالص قابل پرداخت به عنوان اعتبار خرید استفاده کنند.

نحوه ثبت‌نام و فعال‌سازی طرح تأمین‌رفاه

کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، مشمول بهره‌مندی از این طرح هستند. برای استفاده از این امکان، این افراد باید پلتفرم وایب بانک رفاه را نصب و فعال کنند. متقاضیان می‌توانند از طریق پلتفرم پی‌ول بانک رفاه به نشانی payval.me و همچنین سامانه تأمینو سازمان تأمین اجتماعی با آدرس tamino.tamin.ir اقدام به ثبت‌نام و فعال‌سازی خدمات نمایند.

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استفاده از طرح تأمین‌رفاه کاملاً اختیاری است و تنها با موافقت صریح متقاضی فعال می‌شود. فعال‌سازی این خدمت نیازمند مراجعه حضوری به شعب بانک رفاه یا سازمان تأمین اجتماعی نیست. کاربران می‌توانند پس از ورود به برنامه وایب، با فعال کردن تیک موافقت با شرایط طرح، اعتبار خود را به دست آورند. همچنین امکان انصراف از طرح در هر زمان به سادگی از طریق وب‌سایت vibe.ir برای غیرفعال کردن سرویس فراهم است.

مکانیزم تخصیص اعتبار و خرید غیرنقدی

مبنای این طرح، استفاده از حساب حقوقی و ایجاد یک حساب اعتباری مجازی برای هر بازنشسته در بانک رفاه است. افتتاح حساب جدید یا دریافت کارت بانکی جدید برای بهره‌مندی از این طرح الزامی نیست. اعتبار تخصیصی دقیقاً معادل حقوق خالص قابل پرداخت ماهانه فرد محاسبه می‌شود و در ده روز پایانی هر ماه، در حساب حقوقی فرد در پلتفرم وایب به صورت اعتباری شارژ و فعال می‌گردد.

باید توجه داشت که پیامک‌های ارسالی صرفاً جهت اطلاع‌رسانی است و فعال‌سازی واقعی نیازمند تایید در پلتفرم وایب، پی‌ول و تأمینو می‌باشد. اعتبار اولیه پیش از موعد واریز حقوق، صرفاً جهت خریدهای غیرنقدی است و قابلیت انتقال نقدی یا تبدیل به وجه رایج را ندارد. ارزش افزوده حاصل از این تراکنش‌ها در مجموع اعتبار فرد لحاظ شده و قابل استفاده در قالب خریدهای اعتباری پلتفرم وایب و پی‌ول است.

میزان خرید به انتخاب خود کاربر است و می‌تواند تمام یا بخشی از اعتبار را مصرف کند. اعتبار اولیه نباید به عنوان حقوق اضافه یا پرداخت دوبرابری تلقی شود، بلکه تنها امکان استفاده زودتر از مبلغ مستمری را فراهم می‌کند. مانده قابل برداشت متعلق به کاربر است و عدم برداشت آن به معنی سوخت شدن یا از بین رفتن آن نیست.

شرایط بازپرداخت و واریز حقوق ماهانه

بازنشستگان می‌توانند از طریق خریدهای اینترنتی و غیرحضوری یا استفاده از شبکه گسترده‌ای از فروشگاه‌های طرف قرارداد در سراسر کشور، از این اعتبار استفاده کنند. فهرست کامل مراکز طرف قرارداد در پلتفرم وایب و پی‌ول بانک رفاه قابل مشاهده است. مبلغ اعتبار استفاده شده از مبلغ نقدی فرد در پایان ماه کسر می‌گردد و برداشت نقدی تنها تا سقف اعتبار در دسترس امکان‌پذیر است.

برداشت نقدی در سه روز پایانی ماه و هم‌زمان با واریز رسمی حقوق طبق روال گذشته انجام می‌شود. در تاریخ ۲۸ ماه، حقوق مطابق موعد معمول بازنشستگان واریز می‌گردد؛ اگر خرید اعتباری داشته باشد، مبلغ مصرف شده از میزان مستمری کم شده و مانده برای وی واریز می‌شود. اگر خریدی انجام نشده باشد، مستمری به صورت کامل پرداخت می‌گردد.

برای مستمری‌بگیرانی که از اعتبار خود استفاده کرده‌اند، امکان برداشت نقدی در پلتفرم مربوطه برقرار است. آن‌ها می‌توانند با انتخاب گزینه مربوطه، باقی‌مانده اعتبار را به حساب اصلی حقوق خود منتقل کنند. در صورتی که خرید اعتباری داشته باشند، مستمری پرداختی پس از کسر آن قابل نقد کردن است. تاریخ مبنای دریافت حقوق طبق روال معمول باقی می‌ماند و مزیت طرح فقط تسهیل خرید پیش از تاریخ واریز است.