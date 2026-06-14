این گزارش به بررسی مراحل آتش‌بس دو هفته‌ای بین ایران و آمریکا، حمله به زیرساخت‌های آبی جنوب ایران، و reediting جزئیات مذاکرات احتمالی بر سر آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و برنامه هسته‌ای می‌پردازد.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. این درگیری پس از کشته شدن متعددی از مقامات ارشد ایران ی از جمله علی خامنه‌ای پیش آمد.

پس از چهل روز، تهران و واشنگتن بر سر آتش‌بسی دو هفته‌ای توافق کردند. در لحظات پایانی این آتش‌بس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با درخواست برخی مقامات پاکستانی، احتمال人力资源管理 حمله未来的计划 را به طور موقت متوقف کرد و آتش‌بس را تمدید نمود. در واکنش به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا در ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، این کشور اهداف متعددی را در خاک ایران مورد حمله قرار داد.

جمهوری اسلامی نیز با هدف قرار دادن چندین پایگاه آمریکایی در کشورهای منطقه پاسخ داد. همچنین در هفته‌های اخیر، تنش میان دو کشور بر سر کنترل تنگه هرمز افزایش یافته است. تهران از آغاز درگیری‌ها این مسیر مهم بین‌المللی را مسدود کرده که این اقدام پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته و باعث تشدید تنش با دیگر کشورها شده است.

طبق گزارش رویترز که یکشنبه ۱۴ ژوئن (۲۴ خردادماه) منتشر شد، یک مقام ارشد ایرانی اعلام کرد که دولت آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه هنوز نهایی‌نشده بین تهران و واشنگتن، موافقت کرده ۲۵ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران آزاد کند. این مقام که نامش فاش نشده، افزود که این مبلغ از طریق انتقال مستقیم نقدی، همکاری کشورهای منطقه و ایجاد خط اعتباری مالی تأمین خواهد شد. سازوکار اجرای این موضوع در ۶۰ روز آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در عین حال، ترامپ بارها بر لزوم تحویل، انتقال یا از بین بردن اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده ایران تأکید کرده و اعلام کرده که پولی به ایران نخواهد داد. این دو موضوع از بحث‌انگیزترین بخش‌های مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا بوده‌اند. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند آمریکا با حمله به ذخایر آبی که ده روستا در جنوب ایران را تأمین می‌کنند، قوانین بین‌الملل و کنوانسیون ژنو را نقض کرده است.

شبکه خبری سی‌ان‌ان عکس‌هایی نشان می‌دهد که برخی از مخازن آبی مورد هدف قرار گرفته‌اند. عبدالحمید حمزه پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، از تخریب کامل دو مخزن بتونی با ظرفیت ۲۵۰۰ مترمکعب خبر داده است. در برخی از تصاویر، تکه‌هایی از یک موشک نقطه‌زن ساخت آمریکا دیده می‌شود. اما تأیید نمی‌شود که این تکه‌ها قطعاً در محل وقوع حادثه یافته‌اند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این حمله را یک "جنایت جنگی حساب‌شده و نقض فاحش حقوق بشر" خواند. قبلاً ترامپ در شبکه تروث سوشال ایران را به حمله به زیرساخت‌های آمریکایی تهدید کرده بود. در عین حال ترامپ در گفت‌وگو با فاکس نیوز گفت ترجیح می‌دهد به پل‌ها و نیروگاه‌ها حمله نکند تا مردم دسترسی به آب آشامیدنی از دست ندهند.

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، تنها گفته است آمریکا به اهدافی حمله خواهد کرد که "شرایط و چارچوب عملیات را بهبود می‌بخشد". سنتکام نیز از بررسی خسارات ناشی از حمله به زیرساخت‌های آبرسانی خبرداده است. خبرگزاری فارس یکشنبه ۱۴ ژوئن گزارش کرد که تهران هنوز تصمیم نهایی درباره یادداشت تفاهم پیشنهادی با آمریکا اعلام نکرده و نهادهای مسئول در حال ارزیابی دقیق جوانب سیاسی، حقوقی و فنی هستند. روایت‌های طرفین درباره زمان امضای توافق متفاوت است.

سی‌ان‌ان همچنین نوشتا که حتی در صورت امضای این یادداشت، خود به تنهایی توافق صلح نیست و تنها "نخستین گام در یک فرایند بسیار طولانی" محسوب می‌شود





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