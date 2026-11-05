احمد محمودزاده درباره سهم ۱۵ درصدی مدارس غیردولتی و سازوکار دقیق تعیین شهریه بر اساس ۷ شاخص قانونی توضیح داد. نظارت بر کیفیت و شهریه‌ها با هدف عدالت آموزشی انجام می‌شود.

احمد محمودزاده ، رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در وزارت آموزش و پرورش ، با ارائه آمارهای جدید از وضعیت مدارس غیرانتفاعی کشور، از تحصیل حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در این مدارس خبر داد. این رقم که معادل ۱۵ درصد از کل جمعیت دانش‌آموزی کشور را شامل می‌شود، نشان‌دهنده جایگاه قابل توجه این نهادها در نظام آموزشی است. محمودزاده در تشریح این آمارها بر ضرورت نظارت دقیق بر روند تعیین شهریه‌ها تأکید کرد تا از هرگونه افزایش سلیقه‌ای و خارج از چارچوب قانون جلوگیری شود.

آمار و جایگاه مدارس غیرانتفاعی در کشور

به گفته احمد محمودزاده، در حال حاضر حدود ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی به صورت فعال در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. این تعداد مدارس بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های آموزشی کشور را تشکیل می‌دهند و نزدیک به ۱۶ درصد از کل مدارس کشور را در بر می‌گیرند. علاوه بر این تعداد مدرسه، نزدیک به ۱۷ هزار مرکز آموزشی و خدمات مکمل دیگر نیز در کنار این نهادها فعال هستند که خدمات خود را به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند. این مراکز شامل آموزشگاه‌های زبان، کلاس‌های تقویتی، مراکز آمادگی کنکور و مراکز آزمون‌های استاندارد می‌شوند.

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معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد که علاوه بر آن ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموزی که مستقیماً در مدارس ثبت‌نام کرده‌اند، حدود یک میلیون و ۵۰۰ نفر دیگر نیز به عنوان فراگیر در مراکز آموزشی مکمل فعالیت دارند. این آمار نشان می‌دهد که حجم عظیمی از نیروی انسانی جوان کشور درگیر فرآیندهای آموزشی در بخش غیردولتی است. خدمات ارائه شده توسط این مراکز مکمل، نه تنها مختص دانش‌آموزان غیردولتی، بلکه برای فراگیران مدارس دولتی نیز قابل دسترسی است و نقش مهمی در تکمیل سبد آموزشی کشور ایفا می‌کند.

سازوکار قانونی تعیین و تصویب شهریه

احمد محمودزاده در پاسخ به نگرانی‌ها درباره افزایش شهریه‌ها، اعلام کرد که تعیین مبالغ دریافتی از اولیا بر اساس ضوابط و شاخص‌های مشخص قانونی انجام می‌شود. بر اساس ماده ۱۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، شاخص‌ها و مؤلفه‌های مؤثر در تعیین شهریه به دقت مشخص شده‌اند. این بدان معناست که هر مدرسه‌ای اجازه ندارد به صورت مستقل و بدون ضابطه، هر میزان افزایشی را برای شهریه خود اعمال کند و باید دقیقاً پیروی از دستورالعمل‌های مصوب باشد.

فرآیند تصویب شهریه طبق ماده ۱۶ این قانون نیز ساختار مشخصی دارد که توسط احمد محمودزاده تشریح شد. ابتدا مدرسه پیشنهاد شهریه خود را ارائه می‌دهد و سپس منطقه آموزش و پرورش با بررسی دقیق این پیشنهاد و در نظر گرفتن تمام ضوابط مربوطه، نسبت به بررسی، تصویب یا بازنگری آن اقدام می‌کند. پس از طی شدن مراحل کارشناسی و تصویب توسط منطقه، شهریه نهایی از سوی استان ابلاغ می‌شود و باید توسط مدارس اجرا گردد. این فرآیند برای حدود ۲۱ هزار مدرسه و نزدیک به ۱۷ هزار آموزشگاه، یک فرآیند تقریباً شش‌ماهه است.

در صورت وجود اعتراض از سوی مدارس یا متولیان، بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۶، کمیسیون تخصصی تشکیل می‌شود تا موضوع را بررسی کند. اگر اعتراض وارد باشد، اصلاحات لازم در شهریه اعمال می‌شود و در غیر این صورت، اعتراض رد خواهد شد. احمد محمودزاده تأکید کرد که تعیین شهریه بر اساس حدود هفت شاخص اصلی انجام می‌شود و کیفیت آموزشی، نرخ تورم سالانه، امکانات و فضای آموزشی در اختیار مدرسه و نیروی انسانی از جمله این مؤلفه‌های کلیدی هستند. همچنین شاخص رتبه‌بندی مدارس نیز به عنوان یک مؤلفه جدید از سال آینده وارد این فرآیند پیچیده خواهد شد.

معیارهای تفاوت شهریه و نظام نظارتی

یکی از سوالات متداول درباره نحوه محاسبه شهریه این است که چرا ممکن است دو مدرسه در یک منطقه و حتی در مجاورت یکدیگر شهریه‌های متفاوتی داشته باشند. احمد محمودزاده توضیح داد که این تفاوت به دلیل عدم تشابهت در امکانات، کیفیت آموزشی، نیروی انسانی و سایر شاخص‌های ارزیابی است. هر مدرسه بر اساس ظرفیت و استانداردهای منحصر به فرد خود در نظر گرفته می‌شود و امکان مقایسه مستقیم و ساده‌انگارانه بین شهریه‌ها وجود ندارد. این شفافیت در معیارها به خانواده‌ها کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

نظارت بر شهریه‌های دریافتی توسط مدارس غیردولتی از مسیرهای مختلفی انجام می‌شود که بخشی از آن سامانه‌ای و خودکار است. بخش دیگری از نظارت به صورت دستی و پایش‌های میدانی صورت می‌گیرد و بخش سوم نیز بر اساس شکایات و گزارش‌های مردمی ثبت‌شده در سامانه‌های مربوطه فعال می‌شود. علاوه بر نظارت بر جنبه مالی، استقرار فیزیکی مدارس نیز از نظر استحکام بنا، ایمنی فضا و اجرای صحیح برنامه‌های آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بازخوردهای لازم به مدیران مدارس ارائه می‌شود.

احمد محمودزاده در پایان با اشاره به نتایج ارزیابی‌های عملکردی گفت که نتایج امتحانات، عملکرد دانش‌آموزان در کنکور سراسری و المپیادها، جشنواره‌ها و فعالیت‌های قرآنی هر سال تحلیل می‌شود. این ارزیابی‌ها با توجه به دوره تحصیلی، رشته، جنسیت و منطقه جغرافیایی انجام می‌شود تا عدالت آموزشی بهتر رصد شود. میانگین نمرات مدارس غیردولتی در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱.۳۱ درصد افزایش داشته و تعداد دانش‌آموزان مدال‌آوران المپیاد و رتبه‌های زیر هزار کنکور نیز رشد نشان داده است. این داده‌ها نشان‌دهنده بهبود کیفیت آموزشی در این بخش است و نتایج آن در مسیر نظارت و رسیدگی به عملکرد مدارس مورد استفاده قرار می‌گیرد.