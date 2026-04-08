یک منبع آگاه جزئیات طرح ۱۰ بندی پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را که به عنوان مبنای توافق آتش‌بس مورد پذیرش قرار گرفته است، تشریح کرد. این طرح شامل توقف تجاوز، خروج نیروهای آمریکایی، لغو تحریم‌ها، پذیرش حق غنی‌سازی و تعهد به عدم ساخت سلاح هسته‌ای است.

یک منبع آگاه، جزئیات طرح پیشنهادی ۱۰ بندی جمهوری اسلامی ایران را که به عنوان مبنای توافق آتش‌بس مورد پذیرش قرار گرفته است، تشریح کرد. این طرح که چارچوب نهایی توقف درگیری‌ها را تعیین می‌کند، شامل مفاد مهمی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود. یکی از مهم‌ترین بندهای این طرح، توقف کامل هرگونه تجاوز به خاک ایران و همچنین گروه‌های مقاومت هم‌پیمان است. این بند به روشنی نشان‌دهنده عزم ایران برای حفظ امنیت و ثبات منطقه و جلوگیری از هرگونه تهاجم نظامی است.

همچنین، خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه و ممنوعیت هرگونه حمله از پایگاه‌های این کشور به ایران، از دیگر مفاد کلیدی این طرح است. این موضوع به کاهش تنش‌ها و افزایش فضای اعتماد بین دو کشور کمک شایانی خواهد کرد. علاوه بر این، خودداری آمریکا از اتخاذ آرایش رزمی در منطقه نیز از جمله موارد مهمی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.\از دیگر بندهای مهم این طرح می‌توان به موضوعات اقتصادی و بین‌المللی اشاره کرد. عبور محدود روزانه کشتی از تنگه هرمز به مدت دو هفته، تحت عنوان پروتکل عبور امن، از جمله این موارد است. این پروتکل تحت نظارت و قواعد مشخص ایران اجرا خواهد شد. این بند به حفظ امنیت دریانوردی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از این آبراه حیاتی کمک می‌کند. همچنین، لغو کلیه تحریم‌های اولیه، ثانویه و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، از دیگر بندهای اساسی این طرح است. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی ایران، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنین افزایش رفاه مردم کمک کند. تأمین خسارات ایران از طریق ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری و مالی، از دیگر بندهای این طرح است که نشان‌دهنده اهمیت جبران خسارات وارده به ایران در طول سال‌های گذشته است. این صندوق می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای در ایران کمک کند.\بندهای دیگری نیز در این طرح وجود دارد که به مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای مرتبط است. تعهد ایران مبنی بر عدم ساخت سلاح هسته‌ای، از جمله این موارد است. این تعهد، اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را به جامعه بین‌المللی می‌دهد و می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها در این زمینه کمک کند. پذیرش حق غنی‌سازی ایران توسط آمریکا و مذاکره درباره سطح غنی‌سازی، از دیگر بندهای مهم این طرح است. این موضوع می‌تواند به حل و فصل اختلافات در این زمینه کمک کند و مسیر را برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای هموار سازد. موافقت ایران برای مذاکره درباره پیمان‌های صلح دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه در راستای منافع خود، از دیگر بندهای این طرح است. این اقدام می‌تواند به بهبود روابط ایران با همسایگان و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه کمک کند. تسری عدم تجاوز به همه متجاوزین علیه تمام گروه‌های مقاومت و خاتمه یافتن همه قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت و تصویب همه تعهدات در قطعنامه رسمی سازمان ملل، از دیگر مفاد این طرح است که نشان‌دهنده تلاش ایران برای برقراری صلح و ثبات در منطقه و جهان است. منبع آگاه تأکید کرد که ایران پیش از این، با رد طرح ۱۵ ماده‌ای آمریکا، هرگونه توقف آتش را منوط به پذیرش طرح پیشنهادی خود و اعلام موافقت رسمی ترامپ با این طرح کرده بود که ترامپ رسما طرح ده ماده‌ای ایران را پذیرفت





