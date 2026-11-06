جزئیات سقف درآمد و معیارهای کالابرگ الکترونیکی و مهلت ثبت اعتراض

معرفی معیارهای درآمدی برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی و مهلت ثبت اعتراض جاماندگان تا ۱۵ دی ماه توسط معاون وزیر کار.

دولت با تشریح معیارهای جدید شناسایی مشمولان افزایش اعتبار کالابرگ، سقف‌های درآمدی مشخصی را برای برخورداری از این حمایت‌ها اعلام کرده است. همزمان یعقوب اندایش ، معاون وزیر کار ، از جزئیات و نحوه ثبت اعتراض جاماندگان طرح کالابرگ خبر داد و تأکید کرد که بررسی تمامی درخواست‌ها حداکثر تا ۱۵ دی‌ماه انجام خواهد شد.

سقف‌های درآمدی برای خانوارهای مختلف

بر اساس معیارهای اعلام شده، برای خانوارهای یک تا سه نفره، سقف درآمد مجاز کمتر از ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است. این رقم برای خانوارهای چهار نفره به کمتر از ۲۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد و به ازای هر نفر اضافه، هفت میلیون تومان به این سقف درآمدی افزوده می‌شود. این اعداد دقیق نشان‌دهنده تمرکز دولت بر شناسایی اقشار کم‌درآمد در ساختارهای مختلف خانوادگی است.

Also read پایان رایزنی‌های هرتزوگ؛ بخت بیشتر آیزنکوت برای تشکیل دولت اسرائیل

شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و معیارهای ملکی

بخشی از مشمولان این طرح، اقشار آسیب‌پذیری هستند که پیش‌تر توسط دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی شناسایی شده‌اند. این گروه شامل افراد دارای معلولیت با درآمد پایین و زنان سرپرست خانواری است که هیچ فرد شاغلی در خانواده خود ندارند. همچنین افرادی که فاقد ملک و خودرو هستند و شغل رسمی یا منبع درآمد مشخصی ندارند، نیز در زمره این گروه‌های هدف قرار می‌گیرند.

پلتفرم رسمی ثبت اعتراضات و پیگیری

برای شناسایی و پیگیری وضعیت حساب‌ها، سرپرستان خانوار باید ابتدا با شماره‌گیری کد دستوری ۱۴۶۳*۵۰۰* از طریق تلفن همراه، موجودی اعتبار کالابرگ خود را بررسی کنند. در صورتی که اعتبار خانوار شارژ نشده باشد، همان کد دستوری کد ۱۲ رقمی ورود به سامانه حمایت را فراهم می‌کند. متقاضیان با استفاده از این کد و کد ملی سرپرست خانوار، تنها از طریق این سامانه مجاز به ثبت درخواست هستند.

فرآیند بررسی درخواست‌ها و زمان‌بندی

پس از ورود به سامانه و پذیرش موافقت‌نامه، متقاضیان باید به پرسش‌هایی مربوط به مجموع درآمد و دارایی‌ها از جمله خودرو و ملک پاسخ دهند. در صفحه دوم سامانه، علت مشمول نشدن خانوار نمایش داده می‌شود و در صورت اعتراض، می‌توان توضیحات خود را درباره وضعیت درآمد و خریدها ارائه کرد. پس از ثبت نهایی، کد رهگیری صادر شده و متقاضیان باید منتظر بررسی اطلاعات خود باشند.

تضمین پاسخگویی تا پایان سال جاری

معاون وزیر کار تصریح کرد که بررسی درخواست‌ها ممکن است دست‌کم یک ماه زمان ببرد اما تلاش می‌شود تمامی بررسی‌ها تا ۱۵ دی‌ماه به پایان برسد. نتیجه نهایی بررسی‌ها صرفا از طریق سامانه حمایت قابل مشاهده است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه مجدد به این پلتفرم، نتیجه درخواست خود را پیگیری کنند. جزئیات دقیق معیارها نیز به زودی توسط دولت به اطلاع عموم خواهد رسید.