محمد ابراهیم تولایی معاون استاندار مازندران از اجرای طرح ساماندهی مصرف آرد از اول آذرماه خبر داد و با اعلام سهمیه هشت کیلوگرمی، از ثبات قیمت نان اطمینان داد.

محمد ابراهیم تولایی ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران ، اعلام کرد که طرح جدید ساماندهی مدیریت مصرف آرد به احتمال زیاد از اول آذرماه در این استان آغاز به کار می‌کند. این مقام مسئول تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی افزایش قیمت نان یا کاهش سهمیه آرد برای شهروندان مازندران ی در دستور کار نیست و مردم نباید نگرانی خاصی داشته باشند. اجرای این طرح با هدف اصلاح الگوی مصرف و هدایت یارانه به سمت مصرف‌کنندگان واقعی طراحی شده است.

سهمیه ده کیلوگرمی و نظارت بر مصرف یک درصدی

مطابق با برآوردهای انجام شده در مازندران، هر فرد عادی در طول یک ماه حق مصرف هشت کیلوگرم آرد را دارد. در مقابل، آمارها نشان می‌دهد که یک درصد از جامعه ماهانه حدود صد کیلوگرم آرد مصرف می‌کنند که این رویه ناعادلانه است. تولایی اعلام کرد که هدف اصلی ساماندهی این یک درصد است تا یارانه دولتی به جای افراد پرمصرف، به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد و سهمیه‌های ناعادلانه اصلاح شود.

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کاهش آمار دریافت‌کنندگان سهمیه و نگرانی‌های کمبود

در سطح کشوری، پایش‌های اخیر باعث شده است تا تعداد افراد مشمول دریافت سهمیه آرد از هشت میلیون و دویست هزار نفر به چهار میلیون و پانصد هزار نفر کاهش یابد. معاون استاندار مازندران اطمینان داد که هماهنگی‌های لازم با فرمانداری‌ها انجام شده تا عشایر و روستائیان این استان بدون هیچ مشکلی سهمیه آرد خود را دریافت کنند. همچنین تأکید شد که تأمین نان در شهرستان‌های مختلف هیچ‌گونه چالشی نخواهد داشت.

تامین کسری آرد و نظارت بر نانوایی های محلی

بر اساس مجوزهای صادره، ماهانه شش هزار و پانصد تن آرد آزاد باید در مازندران خریداری شود، اما در شرایط فعلی این میزان پانزده صد تن است. تولایی اشاره کرد که پنج هزار تن دیگر از طریق انحرافی و با استفاده از آردهای یارانه‌ای تامین می‌شود که دولت قصد دارد این انحرافات را رفع کند. در حال حاضر صد و شصت و هفت نانوایی در استان نان محلی می‌پزند و سهمیه آرد یارانه‌ای این نانوایی‌های کوچک و سنتی نیز همچنان برقرار است.

ذخایر استراتژیک و رونق صنعت بسته بندی

استان مازندران برای شش ماه آینده دارای ذخایر مرغوب‌ترین آردها است که این موضوع تضمین‌کننده تأمین نان مردم در سراسر شهرستان‌هاست. معاون استاندار مازندران اضافه کرد که این طرح نه تنها یارانه‌ها را هدفمند می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رونق نانوایی‌ها و ایجاد اشتغال ترکیبی است. همچنین اجرای این سامانه می‌تواند منجر به رونق صنعت بسته‌بندی نان و حرکت به سمت پخت نان‌های کامل و باکیفیت در سطح استان شود.