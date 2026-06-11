جزئیات توافق استراتژیک ترامپ و نتانیاهو برای محدود کردن توان نظامی ایران

دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو بر سر پیشنویس تفاهمی برای مذاکره با ایران رایزنی کردند که شامل بندهای سختگیرانهای نظیر توقف غنیسازی، محدودیت موشکی و پایان حمایت از نیروهای نیابتی است.
دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیهای رسمی و تفصیلی اعلام کرد که دونالد ترامپ ، رئیس جمهور ایالات متحده، در جلساتی رایزنیهای گستردهای را با بنیامین نتانیاهو پیرامون پیشنویس یک تفاهمنامه جدید برای آغاز گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران انجام داده است.
در این بیانیه تصریح شده است که اگرچه رژیم اسرائیل به صورت رسمی یکی از طرفهای امضاکننده این یادداشت تفاهم نیست، اما نتانیاهو به شدت بر ضرورت گنجاندن بندهای سختگیرانهای در توافق نهایی تأکید کرده است. این بندها شامل موارد حیاتی همچون خروج کامل تمامی مواد غنیشده هستهای از خاک ایران، تخریب و از بین بردن کامل ساختارهای غنیسازی، محدود کردن شدید تولید موشکهای بالستیک و همچنین توقف کامل حمایتهای مالی و نظامی ایران از نیروهای نیابتی در سراسر منطقه است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی از تعهد ترامپ برای وارد کردن این خواستهها در متن نهایی مذاکرات ابراز قدردانی کرده و این اقدام را گامی در جهت تأمین امنیت بلندمدت خود توصیف نموده است. از سوی دیگر، دونالد ترامپ در نشست خبری عصر پنجشنبه در کاخ سفید، با لحنی уверен و تأکیدی اعلام کرد که ایالات متحده و طرفهای مربوطه به یک توافق عالی در مورد مسئله جنگ با ایران دست یافتهاند.
او اشاره کرد که اسناد نهایی این توافق در حال تدوین هستند و انتظار میرود طی چند روز آینده فرآیند نهاییسازی متون حقوقی به پایان برسد. ترامپ تصریح کرد که مراسم امضای این توافق احتمالاً در یکی از کشورهای اروپایی برگزار خواهد شد تا جنبه بینالمللی آن تقویت گردد.
رئیس جمهور آمریکا همچنین تصریح کرد که به دلیل مشغلههای کاری و برنامههای پیش رو، شخصاً در مراسم امضا حضور نخواهد داشت، اما جیدی ونس، معاون رئیس جمهور، به عنوان نماینده ارشد ایالات متحده برای نهایی کردن و امضای این اسناد به اروپا سفر خواهد کرد. این موضوع نشاندهنده اهمیت استراتژیک این توافق برای دولت ترامپ است که حتی در غیاب رئیس جمهور، معاون اول او را برای این مأموریت اعزام میکند.
تحلیل این تحولات نشان میدهد که رویکرد جدید دولت ترامپ در قبال ایران، ترکیبی از فشار حداکثری و دیپلماسی شرطی است. برخلاف توافقهای پیشین که عمدتاً بر جنبههای هستهای تمرکز داشت، پیشنویس فعلی به دنبال تغییر رفتار جامع ایران در منطقه است. تأکید بر موضوع موشکها و نیروهای نیابتی نشان میدهد که اسرائیل توانسته است دغدغههای امنیتی خود را به مرکزیت مذاکرات آمریکا و ایران منتقل کند.
این توافق که ترامپ آن را توافقی در مورد جنگ با ایران نامیده، در واقع تلاشی برای تبدیل تهدیدات نظامی به تعهدات سیاسی است تا از طریق یک چارچوب قانونی در اروپا، محدودیتهای شدیدی بر توان نظامی و نفوذ منطقهای تهران اعمال شود. در این میان، نقش اروپا به عنوان میزبان امضا، نشاندهنده تلاش ترامپ برای جلب حمایت شرکای غربی در اجرای این برنامه سختگیرانه است تا در صورت تخلف ایران، فشار بینالمللی یکپارچه باشد.
در نهایت، این رایزنیها نشاندهنده یک ائتلاف استراتژیک نزدیک میان واشینگتن و تلآویو برای بازتعریف معادلات قدرت در خاورمیانه است. تلاش برای تخریب زیرساختهای هستهای و محدود کردن موشکها، در واقع به معنای پذیرش یک نظام نظارتی بسیار سختتر از آنچه در برجام وجود داشت است. حضور جیدی ونس در این فرآیند نیز سیگنالی است مبنی بر اینکه این توافق نه تنها یک تصمیم گذرا، بلکه بخشی از استراتژی بلندمدت جمهوریخواهان برای مدیریت بحرانهای خاورمیانه است.
اکنون همه چشمها به اروپا دوخته شده است تا مشخص شود آیا ایران این شرایط سختگیرانه را میپذیرد یا این توافقات تنها در حد ادعاهای سیاسی ترامپ باقی خواهد ماند و منجر به تنشهای جدیدتری در منطقه خواهد شد
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