جزئیات جدید یادداشت تفاهم ایران و آمریکا از زبان سخنگوی وزارت خارجه

سخنگوی وزارت خارجه ایران در锐磨ی با رسانه‌ها، جزئیات متن پیش‌نهادی یادداشت تفاهم با آمریکا، اهداف مذاکرات آتی سوئیس و تعهدات طرفین در بخش‌های مختلف، از جمله خاتمه جنگ در لبنان، لغو تحریم‌ها، رفع محاصره دریایی و ترافیک تنگه هرمز را شرح داد. وی همچنین درباره نحوه احتمالی امضای نهایی سند توسط روسای جمهور دو کشور و اطمینان‌بخش بودن نشست سوئیس اظهارنظر کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی زنده‌ای درباره جزئیات یادداشت تفاهم پیش‌نهادی میان ایران و آمریکا و همچنین روند مذاکرات آتی توضیح داد.

وی با تأکید بر حفظ موضع ایران در خصوص مسائل کلیدی، از جمله خاتمه جنگ در لبنان و احترام به حاکمیت ملی، ضمن اشاره به جزییات متن پیش‌نهادی، بر برنامه‌ریزی برای نشست پیش‌روی سوئیس نیز اطمینان خاطر کرد. استعلام شد که در حال بررسی ایده‌های جدیدی برای امضای نهایی متن، از جمله امضای possibility توسط روسای جمهور دو کشور از راه دور است.

همچنین درباره تعهدات آمریکا در بخش‌های مختلف از جمله لغو تحریم‌ها، رفع محاصره دریایی و آیین‌نامه‌های مربوط به تنگه هرمز توضیح داده شد. سخنگوی خارجه خاطرنشان کرد که مذاکرات برای توافق نهایی پس از امضای یادداشت تفاهم، در چارچوب بازه ۶۰ روزه برای گفتگوهای گسترده‌تر در مورد موضوعات هسته‌ای و تحریم‌ها ادامه خواهد یافت





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