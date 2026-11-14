استاندار ایلام از دستور فوری رئیس‌جمهور و وزیر کشور برای امدادرسانی به سوانح‌دیدگان واژگونی اتوبوس شرکت NGAL در آبدانان خبر داد. تاکنون ۱۲ کشته و ۱۶ مصدوم ثبت شده است.

احمد کرمی استاندار ایلام روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ از اقدامات فوری و جدی مقامات عالی‌رتبه کشور پس از وقوع حادثه تلخ واژگونی اتوبوس در شهرستان آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور و وزیر کشور بلافاصله پس از کسب خبر این رویداد، دستورات صریح و لازم را برای بسیج حداکثری امکانات امدادی و درمانی صادر کردند تا وضعیت مصدومان با سرعت عمل بررسی شود.

بسیج گسترده امکانات امدادی در استان‌های ایلام و خوزستان

استاندار ایلام در تشریح جزئیات عملیات امدادرسانی اعلام کرد که ۵۰ دستگاه آمبولانس به همراه تجهیزات تخصصی و کارشناسان پزشکی از استان‌های ایلام و خوزستان در محل حادثه مستقر شده‌اند. این نیروهای امدادی و درمانی در حال انجام ماموریت خود هستند و عملیات امدادرسانی تا پایان رسیدگی کامل به وضعیت مصدومان و ارائه خدمات حیاتی ادامه خواهد داشت. این هماهنگی‌ها نشان‌دهنده تلاش مشترک دستگاه‌های اجرایی دو استان برای کاهش پیامدهای این حادثه ناگوار است.

Also read بازداشت صدها جوان در مسکو: گسترش محدودیت‌های مدنی در روسیه

پیگیری مستقیم خانواده‌های جان‌باختگان توسط مقامات استان

احمد کرمی همچنین بر پیگیری مستمر وضعیت خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس شرکت NGAL تأکید کرد. وی افزود که با تعدادی از بازماندگان این سوانح تماس تلفنی برقرار شده و ضمن ابراز همدردی، بر ضرورت رسیدگی فوری و ارائه خدمات مطلوب به آنان تاکید گردید. در همین راستا، معاون استاندار و شماری از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط به شهرستان آبدانان اعزام شده‌اند تا وضعیت را از نزدیک بررسی و هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

جزئیات فنی حادثه و آمار تلفات در شرکت NGAL

این حادثه مرگبار غروب شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ روی داد، زمانی که اتوبوسی حامل کارکنان آبدانانی شاغل در شرکت نفتی "ان‌جی‌ال" دهلران در مسیر دشت‌عباس به مورموری از جاده منحرف و واژگون شد. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، در این تصادف تاکنون ۱۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند و ۱۶ نفر نیز مصدوم شده‌اند. وضعیت جسمانی شماری از مصدومان وخیم اعلام شده است و این افراد جهت دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان‌های دهلران، آبدانان و دزفول منتقل شده‌اند.