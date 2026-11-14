جزئیات طرح نوسازی سایت ساصد و سهم شهرداری تهران

معاون نوسازی شهرداری تهران جزئیات طرح نوسازی سایت ساصد و تفکیک ۶۵ درصد سهم شهرداری و ۳۵ درصد سهم وزارت دفاع را تشریح کرد. نقشه راه پروژه در شرق تهران برای رفع کمبود فضاهای خدماتی.

محمدرضا ابراهیمی ، معاون نوسازی و توسعه سازمان نوسازی شهرداری تهران ، جزئیات دقیق و نهایی تفکیک منافع در پروژه نوسازی سایت جنگ‌افزارسازی ساصد را در شرق تهران افشا کرد. این مجموعه ۱۷ هکتاری که در تقاطع محله صفا و ناحیه یک منطقه ۱۳ قرار دارد، از شمال به خیابان صفا، از غرب به خیابان هفده شهریور، از شرق به بزرگراه امام علی و از جنوب به خیابان پیروزی محدود می‌شود.

سهم‌بندی مالکیت و تفاهم‌نامه اولیه

بر اساس توافق‌نامه منعقد شده در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ میان شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سهم مالکیت این پروژه با دقت ریاضی تقسیم شده است. طبق این تفاهم‌نامه، شهرداری تهران ۶۵ درصد از منافع و وزارت دفاع ۳۵ درصد را دریافت خواهد کرد.

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پس از تدوین طرح تغییر کاربری، این برنامه جهت بررسی و تصویب نهایی به کمیسیون ماده پنج شهر تهران ارسال شد تا چارچوب حقوقی و فنی پروژه برای اجرا فراهم گردد و از هرگونه بلاتکلیفی در زمین‌های زیر نظر این دو نهاد جلوگیری شود.

تصویب کمیسیون ماده پنج و ضوابط ساخت‌وساز

در جلسه شماره ۶۲۷ کمیسیون ماده پنج شهر تهران که در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد، تصمیمات سرنوشت‌سازی برای این سایت اتخاذ گردید. این کمیسیون مقرر کرد که سهم مالکان به صورت مسکونی با حداکثر ارتفاع ۱۱ طبقه تعریف شود.

شرط اصلی این مصوبه، تأمین کامل سرانه‌های خدمات هفت‌گانه به میزان سه مترمربع برای هر واحد مسکونی است. در مقابل، تمامی فضاهای خدماتی عمومی و فضاهای سبز و باز در سایت ساصد صرفاً به سهم شهرداری تهران اختصاص داده می‌شود تا منافع عمومی محله صفا تأمین گردد.

جبران کمبود فضاهای آموزشی، درمانی و ورزشی

مطالعات دقیق شهرداری تهران نشان می‌دهد که جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده برای کل سایت ساصد دقیقاً ۱۹۹۱ نفر است. این برآورد با در نظر گرفتن جمعیت ۴۱۵۱۱ نفری محله صفا در افق طرح تفصیلی شهر انجام شده است.

برای رفع کمبودهای شدید خدماتی، چهار هزار و ۱۴۱ مترمربع فضای درمانی، ۶۱۲۴ مترمربع فضای ورزشی و ۴۱۲۵ مترمربع فضای فرهنگی در سایت پیش‌بینی شده است. همچنین پنج هزار و ۳۷۹ مترمربع فضای آموزشی منطقه‌ای تأمین می‌شود.

این اقدام منجر می‌شود تا کمبود فضای آموزشی منطقه از ۲۱۷۱۸۰ مترمربع به ۲۱۱۸۰۱ مترمربع کاهش یابد. در حوزه ورزش نیز کمبود خدمات از ۲۸۱۳۸ مترمربع به ۲۰۸۲۳ مترمربع کاهش می‌یابد که با اختصاص ۵۳۱۵ مترمربع فضای ورزشی منطقه‌ای انجام می‌شود.

افزایش فضای سبز و ظرفیت پارکینگ

یکی از بخش‌های حیاتی این طرح، تأمین فضای سبز منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. با اختصاص ۲۵۵۳۳ مترمربع فضای سبز در سایت ساصد، کمبود آتی فضای سبز در محدوده بلافصل از ۳۱۹۹۷ مترمربع به ۲۹۳۵۶۴ مترمربع کاهش خواهد یافت.

همچنین برای پاسخگویی به نیازهای ترافیکی و پارکینگ محدوده، ۹۷۰ دستگاه پارکینگ در قالب پارکینگ‌های مسطحاتی و طبقاتی در نظر گرفته شده است. طرح نهایی سایت جنگ‌افزارسازی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد. پیش‌تر مدیرعامل سابق سازمان نوسازی شهرداری تهران، تعداد واحدهای این پروژه را ۱۳۰۰ واحد اعلام کرده بود.