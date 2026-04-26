جزئیات فروش ارز حج تمتع ۱۴۰۵ اعلام شد

سازمان حج و زیارت نحوه و شرایط فروش ارز ۵۰۰ دلاری به زائران حج تمتع ۱۴۰۵ را از طریق اپلیکیشن بله و شعب منتخب بانک ملی تشریح کرد. اولین پروازها انجام شده و حدود ۳۰ هزار و ۶۰۰ زائر امسال عازم حج خواهند شد.

سازمان حج و زیارت جزئیات مهمی را در خصوص نحوه و شرایط فروش ارز مورد نیاز زائران حج تمتع سال ۱۴۰۵ اعلام کرد. این سازمان با انتشار دستورالعملی جامع، فرآیند دریافت ارز را برای زائران تسهیل کرده و اطلاعات دقیقی را در این زمینه ارائه نموده است.

بر اساس این دستورالعمل، مبلغ ارز تخصیص یافته به هر زائر حج تمتع، ۵۰۰ دلار تعیین شده است و متقاضیان می‌توانند از طریق اپلیکیشن پیام‌رسان بله، به راحتی نسبت به خرید این ارز اقدام نمایند. این اقدام در راستای رفاه حال زائران و جلوگیری از هرگونه سردرگمی در خصوص تهیه ارز مورد نیاز برای سفر حج انجام شده است.

سازمان حج و زیارت با هدف ارائه خدمات بهتر به زائران، تلاش می‌کند تا تمامی مراحل سفر، از ثبت‌نام تا بازگشت، به صورت منظم و بدون مشکل انجام شود. این سازمان همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع به زائران تاکید دارد و از طریق کانال‌های مختلف ارتباطی، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

فرآیند خرید ارز از طریق اپلیکیشن بله به گونه‌ای طراحی شده است که زائران بتوانند با کمترین زمان و هزینه، ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. در این روش، زائران با ورود به اپلیکیشن بله و انتخاب گزینه‌های مربوطه، می‌توانند مشخصات فردی خود را وارد کرده و میزان ارز مورد نیاز را بر اساس واحدهای ۱۰۰ دلاری تعیین کنند.

پس از پرداخت ریالی از طریق درگاه بانکی، فرآیند خرید ارز تکمیل می‌شود و زائران می‌توانند در زمان مقرر، ارز خود را از شعب منتخب بانک دریافت نمایند. این روش، علاوه بر سهولت در انجام فرآیند، از تجمع زائران در بانک‌ها و صرف وقت و انرژی آن‌ها جلوگیری می‌کند.

سازمان حج و زیارت همچنین اعلام کرده است که فروش ارز به زائران بالای ۵ سال انجام می‌شود و این فروش، هیچ‌گونه محدودیتی برای خرید ارز مسافرتی در همان سال ایجاد نمی‌کند. این بدان معناست که زائران می‌توانند علاوه بر ارز حج، برای سایر سفرهای خود نیز در همان سال ارز مسافرتی تهیه کنند. این موضوع، نشان‌دهنده توجه ویژه سازمان حج و زیارت به نیازهای مختلف زائران است.

علاوه بر روش خرید ارز از طریق اپلیکیشن بله، امکان فروش حضوری ارز حج تمتع در شعب منتخب بانک ملی نیز فراهم شده است. این امر، به زائرانی که به هر دلیلی امکان استفاده از اپلیکیشن بله را ندارند، این امکان را می‌دهد که به صورت حضوری نیز ارز خود را تهیه کنند. سازمان حج و زیارت با ارائه این دو روش، تلاش می‌کند تا تمامی زائران بتوانند به راحتی و بدون مشکل، ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.

امسال حدود ۳۰ هزار و ۶۰۰ زائر ایرانی عازم حج تمتع خواهند شد. اولین پرواز حج در صبح شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه انجام شد و پروازهای بعدی نیز از هفتم اردیبهشت‌ماه آغاز خواهند شد. سازمان حج و زیارت از تمامی زائران درخواست کرده است تا با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی، سفر خود را به صورت ایمن و آرام انجام دهند.

همچنین، از زائران خواسته شده است تا مدارک و اسناد مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند و در زمان مقرر، در محل پرواز حاضر شوند. سازمان حج و زیارت با همکاری سایر نهادهای مربوطه، تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حج تمتع به کار خواهد بست





