نهاد نظارتی ایتالیا شرکت متا را به جرم دسترسی غیرمجاز به تصاویر کاربران فیسبوک جریمه ۸۰۵ میلیون یورویی کرد. جزئیات و واکنش‌ها را بخوانید.

نهاد ناظر بر حفاظت از داده‌های شخصی ایتالیا در روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه اعلام کرد شرکت متا را به جرم دسترسی به تصاویر کاربران بدون دریافت رضایت مشخص، به پرداخت جریمه سنگین ۸۰۵ میلیون یورویی محکوم کرده است. این جریمه که معادل ۸۸۰ میلیون دلار آمریکا ارزش دارد، به‌عنوان یکی از بزرگترین جریمه‌های وضع‌شده توسط نهادهای نظارتی ایتالیا علیه غول‌های فناوری ثبت شده است.

مشکل دسترسی به گالری تصاویر و مجوزهای کلی

بر اساس بیانیه این نهاد ناظر، شرکت متا از طریق اپلیکیشن فیسبوک مخصوص دستگاه‌های اندرویدی، به عکس‌ها، ویدئوها و فراداده‌های مرتبط با آن‌ها که متعلق به کاربران ایتالیایی بوده است، دسترسی پیدا کرده است. این دسترسی بدون آنکه رضایت مشخص کاربران اخذ شود یا اطلاعات لازم به‌درستی در اختیار آن‌ها قرار گیرد، صورت گرفته است. این تخلف مرتبط با قابلیت پیشنهاد تصاویر گالری فیسبوک است که از سال ۲۰۲۳ در دسترس کاربران قرار گرفت و هنگام مرور اپلیکیشن، عکس‌ها و ویدئوهای موجود در گالری تلفن همراه را برای استفاده در پست‌های احتمالی پیشنهاد می‌دهد.

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اداره نظارتی ایتالیا در توضیح این جرم اشاره کرد که فیسبوک تنها یک مجوز کلی و معتبر برای کل اپلیکیشن درخواست می‌کرد و پیش از آن نیز اطلاعیه‌ای عمومی برای فعال‌سازی قابلیت‌های دیگر نمایش داده می‌شد. این روش به کاربران اجازه نمی‌داد متوجه شوند با تأیید این مجوز، دسترسی اپلیکیشن به گالری تصاویر خود را نیز تأیید کرده‌اند.

الزامات جدید برای رضایت کاربر و شفافیت اطلاعات

بر اساس تصمیم نهایی این نهاد ناظر، شرکت متا اکنون موظف است برای فعال‌سازی قابلیت پیشنهاد تصاویر گالری، رضایت کاربران را از طریق درخواستی جداگانه و مشخص دریافت کند. این شرکت آمریکایی باید به‌روشنی توضیح دهد که این قابلیت چه کاربردی دارد، مستلزم دسترسی به گالری تصاویر تلفن همراه است و کاربران چگونه می‌توانند آن را غیرفعال کنند. این جریمه به دلیل تعداد زیاد افراد تحت تأثیر و مدت‌زمان طولانی ادامه تخلف وضع شده است.

نهاد ناظر ایتالیا تأکید کرد که تخلف فوق‌الذکر همچنان برای کاربرانی که اپلیکیشن خود را به‌روزرسانی نکرده‌اند و همچنین کسانی که پیش‌تر با این سازوکار موافقت کرده‌اند، ادامه دارد. بنابراین، اصلاح ساختار درخواست مجوزها برای همه کاربران ضروری است تا از تکرار این نقض حریم خصوصی جلوگیری شود.

قابلیت اعتراض متا و مقایسه با سایر جریمه‌ها

شرکت متا می‌تواند به این جریمه جدید اعتراض کند و این مسیر حقوقی در پرونده‌های مشابه سابق نیز وجود داشته است. به عنوان مثال، شرکت آمازون در سال ۲۰۲۱ به‌دلیل نقض قوانین رقابت به پرداخت بیش از ۱.۱ میلیارد یورو جریمه محکوم شد؛ اما این مبلغ در پی تجدیدنظرخواهی به ۷۵۲ میلیون یورو کاهش یافت. تا بعدازظهر شنبه ۲۳ آبان، شرکت متا پاسخی به درخواست اظهارنظر در این‌باره نداده بود، اما انتظار می‌رود این شرکت برای محافظت از منافع مالی خود اقدامات حقوقی لازم را انجام دهد.