جریمه ۲۲ هزار دلاری استقلال و تراکتور و محرومیت سارا دیدار

کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه‌های استقلال و تراکتور و بازیکن خاتون بم را به پرداخت ۲۲ هزار و ۲۵۰ دلار جریمه و محرومیت دو جلسه‌ای برای سارا دیدار محکوم کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا ( ای‌اف‌سی) در پی بررسی سه پرونده انضباطی مجزا، حکم جریمه نقدی و محرومیت را برای دو باشگاه prominent ایرانی و یک بازیکن زن صادر کرد.

بر اساس این احکام، باشگاه‌های استقلال و تراکتور در کنار سارا دیدار، بازیکن تیم خاتون بم، در مجموع به پرداخت مبلغ ۲۲ هزار و ۲۵۰ دلار محکوم شده‌اند.

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دلیل جریمه باشگاه استقلال و تراکتور

باشگاه استقلال به دلیل ورود دو تماشاگر منتسب به این تیم به زمین مسابقه یا محوطه‌های اطراف آن پس از دیدار مقابل السد قطر در لیگ نخبگان آسیا، به پرداخت ۱۱ هزار و ۲۵۰ دلار جریمه نقدی محکوم شد.

ای‌اف‌سی این حکم را مستقیماً بر اساس ماده ۶۵ آیین‌نامه انضباطی و اخلاقی خود صادر کرده و تصریح نموده است که این ششمین تخلف استقلال در دوره زمانی مربوط به تکرار تخلفات محسوب می‌شود.

در پرونده جداگانه‌ای دیگر، باشگاه تراکتور به دلیل حاضر نشدن بازیکنانش در مصاحبه فوری پس از دیدار مقابل شباب الاهلی امارات، با جریمه ۱۰ هزار دلاری مواجه گردید.

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که بازیکنان تراکتور با وجود درخواست رسمی، در فعالیت رسانه‌ای الزامی پس از مسابقه شرکت نکرده‌اند و این امر منجر به صدور این جریمه شده است.

محرومیت سارا دیدار و جزئیات تخلف

سارا دیدار، بازیکن تیم خاتون بم، به دلیل انجام خطای شدید و دریافت کارت قرمز در دیدار مقابل ایناک کوبه لئونسا ژاپن در لیگ قهرمانان زنان آسیا، به دو جلسه محرومیت و پرداخت هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد.

بر اساس رای صادره از سوی ای‌اف‌سی، دیدار یک جلسه از محرومیت خود را در مسابقه ۱۳ آبان مقابل نائه‌گوهیان کره شمالی سپری کرده است.

این بازیکن باید دیدار ۱۶ آبان برابر نماینده میانمار را نیز به دلیل تکمیل جریمه محرومیت از دست بدهد و نتواند در این مسابقه حضور یابد.

مهلت پرداخت و واکنش‌های مربیان فوتبال

تمامی این جریمه‌های نقدی برای استقلال، تراکتور و سارا دیدار باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ احکام به حساب کنفدراسیون واریز شوند.

در فضای فوتبال ایران، ابوالقاسم‌پور پیش‌تر مدعی شده بود که استلیسیو تارتار در آستانه مسابقه با یکی از بازیکنان استقلال خوزستان تماس گرفته و برای جذب او ابراز تمایل کرده است.

تارتار در پاسخ به این اظهارات گفت: "۲۰ سال مربیگری کرده‌ام و قبل از آن حدود ۱۸ تا ۱۹ سال بازی کردم و همه مرا می‌شناسند. در این سال‌ها با نزدیک به ۶۰۰ بازیکن کار کرده‌ام که می‌توانند گواه رفتار حرفه‌ای من باشند."

سرمربی پرسپولیس اضافه کرد که در تمام این مدت هیچ حرف‌وحدیث و پرونده‌ای نداشته و برخی با بردن نام بزرگ پرسپولیس می‌خواهند دیده شوند و حاشیه درست کنند.

تارتار درباره وعده قهرمانی در پرسپولیس در سال سوم گفت که مورینیو پیش از مسابقه و در آرامش کامل درباره نیاز به سه سال زمان صحبت کرد، اما او بعد از یک بازی پرهیجان مقابل نساجی این حرف را زده است.

او افزود که نباید از کلمه قهرمانی استفاده می‌کرد و ما باید از سال اول برای قهرمانی بجنگیم و باید برای قهرمانی در هر سه جام بجنگیم و این هدف دور از دسترس نیست.

تداوم حضور هری کین در بایرن مونیخ

کاپیتان تیم ملی انگلیس هری کین وارد ۱۲ ماه پایانی قرارداد چهارساله‌ای شده بود که پس از انتقال ۸۶ میلیون پوندی‌اش از تاتنهام به بایرن مونیخ در سال ۲۰۲۳ امضا کرده بود.

کین فصل گذشته با به ثمر رساندن ۶۱ گل در ۵۱ مسابقه، رکورد گلزنی در یک فصل باشگاه بایرن مونیخ را شکست و به این تیم کمک کرد قهرمان بوندس‌لیگا و جام حذفی آلمان شود.

کین گفت: "در بایرن مونیخ کاملا احساس می‌کنم در خانه خودم هستم. عاشق باشگاه، هواداران و شهر مونیخ هستم و حضور در این باشگاه باعث افتخار بزرگی برای من است."

او ادامه داد که تمام اعضای خانواده‌اش اینجا بسیار خوشحال هستند و مشتاق بود که بماند و حالا چشم‌انتظار آینده است و می‌خواهد با این باشگاه بزرگ جام‌های بسیار بیشتری کسب کند.

قرارداد جدید کین حضور او در بایرن مونیخ را تا اندکی پیش از تولد ۳۶ سالگی‌اش تضمین می‌کند و او در جریان رقابت‌های یورو ۲۰۲۸ و تا یک سال پیش از جام جهانی ۲۰۳۰ همچنان بازیکن بایرن خواهد بود.