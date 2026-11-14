جریمه ۸۰۵ میلیون یورویی متا توسط ایتالیا به خاطر نقض حریم خصوصی

سازمان حفاظت از داده‌های ایتالیا شرکت متا را به مبلغ ۸۰۵ میلیون یورو جریمه کرد. این جریمه به دلیل دسترسی غیرمجاز به عکس‌های کاربران اندروید در فیسبوک اعمال شده است.

سازمان حفاظت از داده‌های ایتالیا شرکت بزرگ فناوری متا را به پرداخت جریمه‌ای سنگین به مبلغ ۸۰۵ میلیون یورو محکوم کرده است. این تصمیم که معادل ۸۸۷ میلیون دلار آمریکا ارزش دارد، به دلیل دسترسی اپلیکیشن فیسبوک به عکس‌های کاربران تلفن‌های هوشمند اندروید بدون اخذ رضایت صریح آنان اتخاذ شده است.

جزئیات نقض حریم خصوصی کاربران فیسبوک

متا به حدود ۲۰ میلیون کاربر تلفن‌های هوشمند اطلاع‌رسانی شفاف و کاملی ارائه نکرده بود. این شرکت از طریق یکی از قابلیت‌های اپلیکیشن فیسبوک، بدون آگاهی کافی کاربران، به گالری عکس‌ها و ویدیوهای آن‌ها دسترسی پیدا می‌کرد. نهاد ناظر ایتالیایی اعلام کرده است که اطلاعیه‌های نمایش داده شده پیش از این، به وضوح توضیح نمی‌دادند که مجوز دسترسی به تصاویر، به فیسبوک اجازه می‌دهد عکس‌های موجود در گالری را بررسی کند.

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این قابلیت به گونه‌ای طراحی شده بود که تصاویر و فیلم‌های ذخیره شده در گالری تلفن همراه کاربران را به عنوان پیشنهاداتی برای انتشار پست در فیسبوک به آن‌ها نشان می‌دهد. با این حال، مکانیزم دریافت رضایت برای استفاده از این سرویس، ناکارآمد و گمراه‌کننده ارزیابی شده است. سازمان ایتالیایی تصریح کرده که رضایت کاربران نباید پیش‌فرض باشد.

موضع متا و سوابق حقوقی اخیر این شرکت

سازمان حفاظت از داده‌های ایتالیا در گزارش خود به "عدم همکاری متا" در فرآیند بررسی تخلفات اشاره کرده است. بی‌بی‌سی برای دریافت توضیحات تکمیلی در این باره با متا تماس گرفته است. شرکت متا که مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتس‌اپ است، ماه گذشته نیز به دلیل شیوه‌های تجاری خود با بزرگترین جریمه تاریخ خود روبه‌رو شد.

پس از آنکه مشخص شد متا سال‌ها درباره نحوه مدیریت اطلاعات کاربران فیسبوک به افکار عمومی دروغ گفته است، یک قاضی در ایالت نیومکزیکوی آمریکا این شرکت را به پرداخت ۲۵ میلیارد دلار محکوم کرد. این رویداد نشان‌دهنده فشارهای فزاینده حقوقی بر غول شبکه‌های اجتماعی در سطوح بین‌المللی است. موضوع جریمه جدید ایتالیا نیز به همین سوابق دامن‌زن است.

پیامدهای اجرایی و الزامات آتی برای متا

سازمان ناظر ایتالیایی به متا دو ماه مهلت داده است تا قابلیت دسترسی به گالری را به‌طور پیش‌فرض غیرفعال کند. برای استفاده از این ویژگی، متا ملزم است رضایت جداگانه و صریح کاربران را در هر بار دریافت کند. این نهاد تأکید کرده است که این تغییر باید برای تمامی کاربران جدید و قدیمی به سرعت اجرا شود.

در تعیین میزان جریمه ۸۰۵ میلیون یورویی، نهاد ناظر "تعداد زیاد افراد متأثر از این موضوع" و تداوم وضعیت نامناسب برای کاربرانی که اپلیکیشن را به‌روزرسانی نکرده‌اند را در نظر گرفته است. این یکی از بزرگترین جریمه‌هایی است که تاکنون یک نهاد ایتالیایی علیه یک شرکت بزرگ فناوری اعمال کرده است. این اقدام نشان‌دهنده سخت‌گیری فزاینده قانون‌گذاران اروپایی در زمینه محافظت از داده‌های شخصی است.