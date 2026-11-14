جریمه ۸۰۵ میلیون یورویی متا در ایتالیا به دلیل دسترسی به تصاویر گالری کاربران

نهاد ناظر حفاظت از داده‌های ایتالیا شرکت متا را به دلیل دسترسی به تصاویر کاربران فیسبوک بدون رضایت مشخص آنان، ۸۰۵ میلیون یورو جریمه کرد.

شنبه ۲۳ آبان، نهاد ناظر بر حفاظت از داده ‌های شخصی ایتالیا اعلام کرد شرکت متا ، مالک فیسبوک ، را به دلیل دسترسی به تصاویر کاربران بدون دریافت رضایت مشخص آن‌ها، ۸۰۵ میلیون یورو جریمه کرده است. این مبلغ معادل ۸۸۰ میلیون دلار است.

این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد متا از طریق اپلیکیشن فیسبوک برای دستگاه‌های اندرویدی، به عکس‌ها، ویدئوها و فراداده‌های مرتبط با آن‌ها متعلق به کاربران ایتالیایی دسترسی پیدا کرده است. به گفته این نهاد، این کار بدون دریافت رضایت مشخص کاربران و بدون ارائه اطلاعات لازم به‌درستی انجام شده است.

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جزئیات دسترسی فیسبوک به گالری تصاویر کاربران

نهاد ناظر ایتالیا می‌گوید فیسبوک برای دسترسی به گالری تصاویر تلفن همراه، از کاربران تنها یک مجوز کلی و معتبر برای کل اپلیکیشن درخواست می‌کرد. این موضوع به قابلیت پیشنهاد تصاویر گالری مربوط است که از سال ۲۰۲۳ در دسترس کاربران قرار گرفته است.

این قابلیت هنگام مرور اپلیکیشن، عکس‌ها و ویدئوهای موجود در گالری تلفن همراه کاربر را برای استفاده در پست‌های احتمالی پیشنهاد می‌دهد. طبق گفته نهاد ناظر، پیش از این، اطلاعیه‌ای عمومی برای فعال‌سازی قابلیت‌های دیگر نمایش داده می‌شد. کاربران با این روش متوجه نمی‌شدند که با تأیید آن اطلاعیه، دسترسی اپلیکیشن به گالری تصاویرشان را هم تأیید می‌کنند.

موضع نهاد ناظر ایتالیا و واکنش متا

نهاد ناظر ایتالیا در تعیین میزان جریمه، تعداد زیاد افراد تحت تأثیر این تخلف و مدت‌زمان ادامه آن را در نظر گرفته است. به گفته این نهاد، تخلف همچنان برای کاربرانی که اپلیکیشن خود را به‌روزرسانی نکرده‌اند و همچنین کسانی که پیش‌تر با این سازوکار موافقت کرده‌اند، ادامه دارد.

شرکت متا تا بعدازظهر شنبه به درخواست خبرگزاری‌ها برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخی نداده بود. این شرکت آمریکایی همچنین می‌تواند به جریمه جدید اعتراض کند.

تعهدات جدید متا و پیامد این جریمه برای کاربران

بر اساس تصمیم نهاد ناظر ایتالیا، متا اکنون باید برای فعال‌سازی قابلیت پیشنهاد تصاویر گالری، رضایت کاربران را از طریق یک درخواست جداگانه و مشخص دریافت کند. این شرکت همچنین موظف است کاربرد این قابلیت را به‌روشنی توضیح دهد.

این توضیحات باید شامل این نکته باشد که قابلیت مستلزم دسترسی به گالری تصاویر تلفن همراه است و کاربران چگونه می‌توانند آن را غیرفعال کنند. این جریمه یکی از سنگین‌ترین جریمه‌هایی است که تاکنون یک نهاد نظارتی ایتالیایی علیه یک غول فناوری وضع کرده است.

برای مقایسه، آمازون در سال ۲۰۲۱ به دلیل نقض قوانین رقابت به پرداخت بیش از ۱.۱ میلیارد یورو جریمه محکوم شد. این مبلغ در پی تجدیدنظرخواهی به ۷۵۲ میلیون یورو کاهش یافت. پرونده متا نیز می‌تواند مسیر مشابهی را طی کند، زیرا این شرکت حق اعتراض دارد.