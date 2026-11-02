سرکوب شدید تخلفات خطرناک در بزرگراه‌های پایتخت؛ اعمال قانون برای حرکت دنده عقب و تغییر مسیر ناگهانی در طرح جناغی با جریمه نقدی و نمره منفی همراه است.

سرهنگ علی‌اصغر شریفی، رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، از اعمال قانون سخت‌گیرانه برای رانندگانی خبر داد که در بزرگراه‌ها و آزادراه‌های پایتخت مرتکب تخلفات خطرناک می‌شوند. این مقام انتظامی تأکید کرد که اقدامات غیرقانونی مانند حرکت با دنده عقب یا تغییر مسیرهای ناگهانی، نه‌تنها باعث برهم خوردن نظم ترافیکی می‌شود، بلکه می‌تواند سرنوشت چندین خانواده را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد و منجر به حوادث جبران‌ناپذیر شود.

ممنوعیت حرکت دنده عقب در بزرگراه‌ها

حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها اکیداً ممنوع است و پلیس راهور تهران بزرگ برای برخورد با این تخلف، تدابیر جدی اندیشیده است. سرهنگ شریفی توضیح داد که گاهی یک لحظه تصمیم اشتباه و خودخواهانه برای بازگشت به مسیر یا صرفه‌جویی در زمان، می‌تواند فاجعه‌بار باشد. راننده‌ای که مسیر خروجی را رد کرده و تصمیم می‌گیرد در بزرگراه دنده عقب حرکت کند، مستقیماً خود و دیگر شهروندان را در معرض خطر برخورد با خودروهای عبوری قرار می‌دهد.

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برای رانندگان متخلف، علاوه بر جریمه نقدی، نمره منفی نیز در نظر گرفته می‌شود. میزان این نمره منفی برای رانندگان وسایل حمل‌ونقل عمومی بیشتر از سایر رانندگان است تا بازدارندگی بیشتری ایجاد کند. این اقدام بخشی از تلاش‌های پلیس برای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی جاده‌ای در مسیرهای اصلی شهر تهران است که هر روز شلوغی بیش‌ازحدی را تجربه می‌کند.

هشدار درباره توقف اضطراری و نقص فنی

رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ همچنین درباره نحوه صحیح توقف خودرو در صورت بروز نقص فنی هشدار داد. وی گفت که رانندگان باید در چنین situations خودرو را تا حد امکان به حاشیه بزرگراه منتقل کرده و در یک محل ایمن متوقف کنند. رها کردن خودرو در وسط مسیر اصلی یا شانه راه ناهموار، ریسک تصادفات زنجیره‌ای را به‌شدت افزایش می‌دهد.

افزون بر این، تأکید شده است که رانندگان حتماً باید از مثلث خطر موجود در خودرو استفاده کنند و آن را در فاصله مناسب و استاندارد از وسیله نقلیه قرار دهند. این اقدام باعث می‌شود رانندگان خودروهای عبوری از طریق علائم بازتابی و شبرنگ مثلث، پیش از رسیدن به نقطه خطر، از توقف اضطراری خودرو مطلع شوند و فرصت کافی برای ترمیز و جلوگیری از تصادف را داشته باشند. رعایت این نکات ساده اما حیاتی می‌تواند از بسیاری از حوادث جلوگیری کند.

آمار مرگ‌ومیر و طرح جناغی در بزرگراه‌ها

تغییر مسیرهای ناگهانی، گردش به‌طرز غلط و تغییر خط حرکت، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون عامل ۹ درصد از تصادفات فوتی تهران بوده است. بیشترین قربانیان این نوع تخلفات، موتورسواران هستند که به دلیل برخورد با خودروهای در حال تغییر مسیر ناگهانی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌بینند. زمانی که یک خودرو ناگهان مسیر خود را عوض می‌کند، موتورسواری که در مسیر مستقیم حرکت می‌کند، فرصت کافی برای واکنش ندارد و تصادف رخ می‌دهد.

در اجرای طرح جناغی، تاکنون بیش از ۶۵۰۰ فقره اعمال قانون برای تخلف عدم رعایت مقررات در گردش‌ها در پایتخت ثبت شده است. این طرح با هدف افزایش نظم، روان‌سازی جریان ترافیک و کاهش محسوس احتمال وقوع تصادفات در نقاط حساس بزرگراه‌ها اجرا می‌شود. این آمار نشان‌دهنده گستردگی تخلفات و همچنین جدیت پلیس در نظارت بر این موضوع مهم ایمنی است.

جزئیات فنی و آینده اجرای طرح

سرهنگ شریفی در تشریح ابعاد فنی طرح جناغی توضیح داد که در ادبیات ترافیکی، به قسمتی از بزرگراه که شاخه راه از مسیر اصلی جدا می‌شود، جناغی گفته می‌شود. خروجی‌هایی که خودرو را به سمت راست هدایت می‌کنند رمپ و در صورتی که این رمپ حالت حلقه‌ای به خود بگیرد، لوپ نامیده می‌شوند. تغییر مسیر ناگهانی برای خروج از بزرگراه و ورود به این نقاط، یکی از مهم‌ترین عوامل برهم‌زننده نظم ترافیکی است.

این طرح در حال حاضر در ۸ نقطه از تهران اجرا می‌شود که می‌توان به بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه حکیم و بزرگراه همت اشاره کرد. اجرای فعلی طرح به‌صورت دستی و با استقرار موانع و تجهیزات ترافیکی توسط عوامل پلیس انجام می‌شود. امید می‌رود در آینده‌ای نزدیک با استفاده از دوربین‌ها و هوشمندسازی ثبت تخلفات، نظارت و اجرا دقت بیشتری داشته باشد و امکان اعمال قانون هوشمند برای متخلفان فراهم شود.